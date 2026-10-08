El momento en que Celine Dion se cayó durante un concierto en Francia

La cantante perdió el equilibrio durante una coreografía, cayó sobre el escenario.

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Celine Dion sufrió un incidente durante su más reciente concierto en Francia, cuando perdió el equilibrio mientras realizaba una parte de la coreografía y cayó sobre el escenario.

El episodio ocurrió la noche del miércoles 7 de septiembre en Nanterre, Francia, durante una de las presentaciones de su serie de conciertos en París de 2026.

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La cantante canadiense, de 58 años, se encontraba interpretando uno de los temas del repertorio cuando comenzó a realizar varios saltos apoyándose sobre una sola pierna. En uno de esos movimientos perdió el equilibrio y terminó sentada sobre el escenario.

Durante la caída, la famosa extendió uno de sus brazos para amortiguar el impacto. El momento interrumpió brevemente la actuación, pero Celine Dion se levantó poco después y continuó con la presentación.

Celine Dion resbaló mientras cantaba. (Captura de video)

Antes de retomar la interpretación, la artista levantó el pulgar frente al público. El gesto fue una señal para los asistentes de que se encontraba en condiciones de continuar.

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Después de incorporarse, volvió a la dinámica del concierto sin que se reportara una interrupción significativa del espectáculo.

El músico Gary Francq, quien se encontraba entre el público, captó el momento en video y compartió las imágenes en redes sociales. De acuerdo con su testimonio, la caída generó inicialmente sorpresa y preocupación entre los asistentes, aunque destacó que Dion se recuperó rápidamente.

Francq también señaló que el incidente no tuvo consecuencias visibles en el desarrollo posterior del concierto. La cantante continuó con su actuación y completó el espectáculo después del episodio.

Celine Dion vuelve a los escenarios tras luchar contra una enfermedad neurológica

Celine Dion regresó el sábado 12 de septiembre a los escenarios con un concierto en el Plenitude Arena de Nanterre, en las afueras de París, casi cuatro años después de revelar que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida.

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Celine Dion inició su gira de regreso el 12 de septiembre. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La cantante inauguró así una serie de 16 presentaciones en Francia, todas con las entradas agotadas. El espectáculo tuvo una duración de dos horas y 15 minutos e incluyó 25 canciones.

Dion abrió el concierto con “On Ne Change Pas”, canción francesa cuyo título significa “Nosotros no cambiamos”. Al terminar la interpretación, la artista se emocionó hasta las lágrimas y explicó al público que se había prometido no llorar.

“Por fin, es maravilloso que estemos todos juntos. Prometí volver, volver a los escenarios. Así que aquí estoy, cantando para ustedes y cantando para mí, ¡cantando en vivo!”, dijo, según declaraciones recogidas por Variety.

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El regreso ocurre después de un periodo marcado por su enfermedad. En diciembre de 2022, la artista informó públicamente que padecía el síndrome de la persona rígida, una afección neurológica que puede causar rigidez muscular y espasmos severos.

Celine Dion se presentó en vivo luego de anunciar hace cuatro años que sufría de una enfermedad degenerativa. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La enfermedad también puede afectar los músculos de la garganta y dificultar el habla y el canto. Tras el diagnóstico, canceló las fechas restantes de su gira mundial y redujo sus apariciones públicas.

Su último concierto completo antes de la pausa había sido el 8 de marzo de 2020. En julio de 2024, Celine Dion realizó una presentación de una canción durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, celebrada en la Torre Eiffel.

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