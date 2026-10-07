Michael Douglas revela el incómodo accidente que sufrió al grabar una escena íntima con Sharon Stone en ‘Bajos Instintos’: “Me sentí horrible”

Michael Douglas reveló en sus memorias que Sharon Stone sufrió una irritación en la piel durante el rodaje de una escena íntima de 'Bajos Instintos'. (Shutterstock/REUTERS)

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Michael Douglas confesó en sus memorias que el rodaje de una escena íntima de Bajos Instintos dejó a Sharon Stone con un sarpullido en la cara interna del muslo provocado por su barba.

El actor de 82 años detalla el episodio en One Helluva Ride, su nuevo libro de memorias publicado esta semana.

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En el texto, Douglas recuerda que él y Stone habían acordado no recurrir a dobles de cuerpo. “Sharon y yo habíamos prometido no usar dobles de cuerpo”, escribió sobre la escena, que tomó cinco días en filmarse.

La actriz comenzó el rodaje con un parche que cubría su zona púbica, hasta que decidió prescindirlo: “Dejemos de fingir. Estoy desnuda, todos lo sabemos. Sigamos”, habría dicho, según el relato del libro.

A medida que avanzaba la filmación, Stone le pidió a Douglas que tuviera cuidado con su barba. “Por favor, ve con cuidado. Tu barba me está raspando de verdad”, le dijo la actriz.

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Los protagonistas de la película acordaron prescindir de dobles de cuerpo para la filmación de la escena íntima que tomó cinco días. (Créditos: Columbia Pictures)

Douglas, al observarla con más detenimiento, constató que sus muslos estaban “completamente rojos e irritados” y afirmó haberse sentido “horrible” al respecto.

“A pesar de lo que parece en la película terminada, puedo asegurarles que Sharon y yo nunca fuimos realmente íntimos en esta escena”, aclaró el actor en el libro.

“Sin embargo, tuve que acercar mi cara a algunas zonas bastante delicadas. En un momento, mi personaje le practicaba sexo oral y tenía que parecer real”, añadió.

Para prepararse para el papel, Douglas perdió 11 kilos, aunque advirtió a los productores que no haría desnudos frontales completos.

Stone, en cambio, protagonizó la célebre escena del interrogatorio policial en la que cruza y descruza las piernas sin ropa interior, que la catapultó a la fama mundial.

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La escena del interrogatorio policial impulsó la carrera de Sharon Stone hacia la fama mundial. (StudioCanal/Shutterstock)

Años después, en el Festival de Cine de Taormina de 2024, la actriz reflexionó sobre aquel momento: “Parecía un escándalo, y ahora parece muy, muy ordinario”, declaró.

Agregó que, a medida que las mujeres asumen más roles de guion, dirección y producción, el cine “es menos sobre hombres escribiendo películas sobre sus fantasías de cómo son las mujeres”.

Sharon Stone ha sostenido históricamente que fue engañada para quedar expuesta ante las cámaras.

En su propio libro de memorias, The Beauty of Living Twice, describió cómo abofeteó al director Paul Verhoeven y abandonó la sala de proyección al descubrir que su zona íntima era visible en la escena del interrogatorio, en contradicción con lo que Verhoeven le habría prometido.

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El director rechazó esa versión de manera tajante: “Cualquier actriz sabe lo que va a ver si le pides que se quite la ropa interior y apuntas ahí con la cámara”, declaró.

Sharon Stone sostuvo que el director Paul Verhoeven la engañó respecto a la visibilidad de su zona íntima en la pantalla. (Photo by Moviestore/Shutterstock)

El romance que Douglas ocultó durante el rodaje de ‘Bajos Instintos’

Mientras el público especulaba sobre un posible romance entre Douglas y Stone durante el rodaje en San Francisco, el actor mantenía en secreto una relación con otra coprotagonista del filme: Jeanne Tripplehorn, quien interpretó a la psicóloga policial Beth Garner.

“Estaban tan concentrados en una posible relación entre Sharon y yo que pasaron por alto la relación real que sucedía entre Jeanne y yo”, escribió Douglas en el libro.

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Ambos actores “se tomaron grandes molestias para ocultar” el vínculo “del elenco y del equipo técnico”, señala el texto.

Douglas, que entonces estaba casado pero separado de su primera esposa, Diandra Luker, le aseguró a Tripplehorn que su matrimonio ya no tenía futuro y que ambos llevaban vidas independientes.

Michael Douglas mantuvo una relación secreta con la actriz Jeanne Tripplehorn durante el rodaje en San Francisco. (IMDb)

La actriz, reacia en un principio a involucrarse con un hombre casado, terminó aceptando la relación.

“La verdad es que me enamoré perdidamente de Jeanne a pesar de nuestra diferencia de casi veinte años”, escribió el actor. “De hecho, estaba listo para dejar oficialmente a mi esposa por Jeanne. Estaba loco por ella”, agregó.

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Con el tiempo, Douglas optó por no formalizar el vínculo.

“Era también lo suficientemente consciente de mí mismo como para saber que lo peor que podía hacer en ese momento, después de casi veinte años de matrimonio, era saltar directo a otra relación seria”, explicó.

“Con Jeanne, la pasión que se ve en la pantalla refleja la pasión genuina de nuestro breve romance”, añadió.

El romance duró lo que duró la producción. Antes de publicar las memorias, Douglas llamó a Tripplehorn —quien está casada desde el año 2000 con el actor Leland Orser y comparte con él un hijo— para pedirle autorización.

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El actor solicitó la autorización de Jeanne Tripplehorn antes de publicar los detalles de su antiguo romance en el libro.

“Ha pasado mucho tiempo, pero la llamé y le pedí permiso”, relató el actor en declaraciones a People. “Era su decisión. Ella dijo que sí”, añadió.