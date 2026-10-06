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Michael Douglas destapa el romance prohibido que vivió durante ‘Bajos Instintos’: “Me enamoré a pesar de la diferencia de edad”

La estrella de Hollywood confesó que llegó a pensar en dejar a su esposa por una de sus coprotagonistas mientras rodaba el famoso thriller erótico

Michael Douglas reveló que mantuvo un romance secreto con Jeanne Tripplehorn durante el rodaje de "Bajos Instintos" (IMDb).
Michael Douglas reveló que mantuvo un romance secreto con Jeanne Tripplehorn durante el rodaje de "Bajos Instintos" (IMDb).
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Mientras el mundo especulaba sobre un romance entre Michael Douglas y Sharon Stone durante el rodaje de Bajos Instintos, el actor mantenía en secreto una relación con otra coprotagonista del filme, Jeanne Tripplehorn.

La confesión aparece en su nueva memoria One Helluva Ride, disponible desde este martes, donde el ganador del Oscar, de 82 años, detalla por primera vez los pormenores de ese vínculo oculto.

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Douglas y Tripplehorn, hoy de 63 años, coincidieron en 1992 durante el rodaje en San Francisco del thriller erótico que convirtió a Stone en un ícono global. En el libro, el actor explica cómo la atención del público y del propio equipo de filmación estaba puesta en un supuesto affaire con la coestrella equivocada.

“Estaban tan concentrados en una posible relación entre Sharon y yo que pasaron por alto la relación real que sucedía entre Jeanne y yo”, escribió Douglas en su libro.

Michael Douglas y Sharon Stone en 'Bajos Instintos'
Mientras crecían los rumores sobre Sharon Stone, Douglas y Tripplehorn ocultaban su relación fuera de cámara. (StudioCanal/Shutterstock)

Un romance oculto durante todo el rodaje

En Bajos Instintos, Douglas interpretó al detective Nick Curran, encargado de desentrañar un homicidio en el que la heredera interpretada por Stone era la principal sospechosa. Tripplehorn, por su parte, dio vida a la psicóloga policial Beth Garner, interés romántico intermitente del personaje de Douglas.

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Fuera de cámara, ambos actores “se tomaron grandes molestias para ocultar” el romance “del elenco y del equipo técnico”, según el fragmento del libro citado por PEOPLE.

“Pasamos tantas horas juntos, hablando, conociéndonos de verdad, disfrutando de la compañía del otro lejos del set y de todo lo demás en el mundo”, relató Douglas sobre esos meses de rodaje.

Michael Douglas reveló que mantuvo un romance secreto con Jeanne Tripplehorn durante el rodaje de "Bajos Instintos" (IMDb).
Douglas sostuvo que la pasión que se veía entre ambos personajes tenía un correlato en su vida privada. (IMDb).

El actor, casado pero separado en ese entonces de su primera esposa, Diandra Luker, aseguró a Tripplehorn que su matrimonio no daba para más y que ambos ya mantenían vidas separadas, según reconstruyó el libro. La actriz, señala el texto, “no estaba dispuesta a involucrarse” con un hombre todavía casado, pero finalmente aceptó iniciar la relación.

“La verdad es que me enamoré perdidamente de Jeanne a pesar de nuestra diferencia de casi veinte años”, escribió el actor. “De hecho, estaba listo para dejar oficialmente a mi esposa por Jeanne. Estaba loco por ella”.

Pese a la intensidad del romance, Douglas optó por no avanzar hacia un compromiso formal. “Era también lo suficientemente consciente de mí mismo como para saber que lo peor que podía hacer en ese momento, después de casi veinte años de matrimonio, era saltar directo a otra relación seria”, explicó en el libro.

“Mi relación con Jeanne duró lo que duró la producción, después seguimos caminos separados. Pero siempre la recordaré como una actriz extraordinaria y una mujer verdaderamente formidable con quien tuve la fortuna de pasar tiempo”.

Michael Douglas reveló que mantuvo un romance secreto con Jeanne Tripplehorn durante el rodaje de "Bajos Instintos" (IMDb).
Tras concluir el rodaje de Bajos Instintos, Douglas y Tripplehorn siguieron caminos separados. (IMDb).

“Con Jeanne, la pasión que se ve en la pantalla refleja la pasión genuina de nuestro breve romance”, escribió.

Antes de publicar el libro, Douglas se comunicó directamente con Tripplehorn, quien está casada desde el año 2000 con el actor Leland Orser y con quien comparte un hijo.

“Ha pasado mucho tiempo, pero la llamé y le pedí permiso”, relató el actor a PEOPLE. “Era su decisión”, agregó. “Ella dijo que sí”.

One Helluva Ride repasa otras relaciones que Douglas mantuvo durante su primer matrimonio con Luker, entre 1977 y 1995. Entre ellas destaca el romance con Kathleen Turner durante el rodaje de Tras el corazón verde, en México, en 1984, que ambos negaron públicamente en su momento para proteger a la familia del actor.

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