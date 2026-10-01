Sharon Stone habló del aborto que tuvo en su adolescencia: “Podría haber sido la chica que dio a luz en el baño de un bar”

Sharon Stone relató su experiencia con un embarazo no planificado durante su adolescencia (REUTERS/Eric Gaillard)

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Sharon Stone reveló detalles de un embarazo no planificado que tuvo en su adolescencia y del aborto que practicó por aquel entonces.

La actriz de Bajos instintos compartió el testimonio durante el episodio del miércoles del podcast IMO, conducido por Michelle Obama y Craig Robinson, y atribuyó lo sucedido a la falta de educación sexual durante su juventud.

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Durante la conversación, Stone, de 68 años, explicó que ni ella ni su novio de entonces tenían información básica sobre anticoncepción.

“No tenía ningún conocimiento ni información de que debería usar algún tipo de método anticonceptivo”, relató sobre su pareja de aquella época.

La estrella de cine admitió que el desconocimiento la expuso a un riesgo extremo. “Cuando te digo que podría haber sido la chica que dio a luz en el baño de un bar, lo digo en serio”, señaló en la misma conversación. Ni siquiera sus padres notaron los signos del embarazo.

La actriz atribuyó el embarazo a la falta total de educación sexual y conocimientos anticonceptivos durante su juventud (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según el relato de Stone, fue su novio quien advirtió el cambio físico al notar que había aumentado de peso, dato que terminó por alertar a la propia actriz sobre su condición.

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“Mis padres pensaron que era por los primeros kilos de la universidad, no tenían ni idea”, dijo en referencia al desconocimiento generalizado de su entorno familiar.

La intérprete ya había relatado este episodio en su libro de memorias de 2021, La belleza de vivir dos veces.

Allí detalló que debió viajar hasta Ohio para realizar el procedimiento, dado que no logró conseguir un turno en su estado natal, Pensilvania. La recuperación, según describió en la misma publicación, resultó física y emocionalmente dura.

“Estaba sangrando por todas partes, mucho peor de lo que debería haber estado, pero esto era un secreto y no tenía a quién contárselo”, escribió la actriz en ese entonces. “Así que me quedé en mi habitación y sangré durante días. Estaba débil y asustada, y después solo débil”.

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Los padres de la artista atribuyeron su aumento de peso al inicio de la universidad sin notar el estado de gestación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Stone atribuyó a Planned Parenthood, organización que años más tarde abrió una clínica cerca de su ciudad natal, el mérito de haberle brindado las herramientas necesarias para comprender su salud sexual.

“Esto, por encima de todo, me salvó, que alguien, cualquiera, pudiera hablarme, educarme”, afirmó. “Nadie lo había hecho antes, sobre nada”, agregó.

La artista de Hollywood vinculó su experiencia personal con la discusión actual sobre el acceso al aborto en Estados Unidos, país donde los derechos reproductivos sufrieron restricciones en los últimos años.

Criticó que se niegue atención ginecológica básica a las mujeres y que, en paralelo, se persiga judicialmente a quienes atraviesan abortos espontáneos.

“Ahora no queremos darles atención a las mujeres, atención ginecológica, y queremos procesar a las mujeres por tener un aborto espontáneo”, sostuvo Stone.

“¿Qué tipo de disparate arcaico es este? Si los hombres quedaran embarazados, podrías conseguir un aborto en una máquina expendedora”, ironizó la actriz en el mismo episodio del podcast.

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La estrella de "Bajos instintos" debió viajar desde Pensilvania hasta Ohio para someterse a la interrupción del embarazo (StudioCanal/Shutterstock)

Sharon Stone vs Sydney Sweeney

Días antes de este testimonio, Sharon Stone había protagonizado otra controversia al referirse públicamente a una campaña publicitaria de su excompañera de elenco en Euphoria, Sydney Sweeney.

La estrella habló el 23 de septiembre, durante el evento Power of Women de Variety en el Beverly Hills Hotel de Los Ángeles.

Consultada sobre el anuncio que Sweeney protagonizó para la aplicación de apuestas deportivas Novig, Stone evitó un juicio directo sobre su colega, pero remarcó que la responsabilidad final recae en ella.

“Creo que depende de ella asumir la responsabilidad de sus acciones, no me toca juzgarla por sus acciones”, declaró la actriz.

Sin embargo, fue tajante respecto al recurso publicitario utilizado. “No podemos denigrar el deporte femenino para captar la atención de los hombres, de modo que puedan apostar”, sostuvo Stone.

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Sharon Stone afirmó en un evento en Beverly Hills que la responsabilidad por la controversia publicitaria recae en Sydney Sweeney (Captura de video)

El comercial de Sweeney, de 29 años, muestra a la actriz en distintas poses con balones de fútbol americano y hombreras que cubren parcialmente su cuerpo.

La pieza provocó el rechazo de deportistas como la velocista británica Amy Hunt y la gimnasta estadounidense Gracie Kramer, quienes la acusaron de sexualizar el deporte femenino.