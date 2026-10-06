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Maletas llenas de marihuana y más de 100 viajes con LSD: la insólita relación de Michael Douglas con las drogas

En sus memorias 'One Helluva Ride', el actor de 82 años repasa sus años de adicciones, sus negocios con drogas y una vida atravesada por los excesos

Michael Douglas reveló en sus memorias que traficó marihuana entre California y Nueva York para financiar sus estudios universitarios. (REUTERS/Eric Gaillard)
Michael Douglas reveló en sus memorias que traficó marihuana entre California y Nueva York para financiar sus estudios universitarios. (REUTERS/Eric Gaillard)
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Michael Douglas reconoció en sus memorias haber traficado marihuana entre California y Nueva York para financiar sus estudios universitarios y haber consumido LSD más de un centenar de veces a lo largo de tres años.

Los relatos forman parte de One Helluva Ride, su autobiografía publicada este martes 6 de octubre.

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El actor de 82 años estudió en la Universidad de California en Santa Bárbara, donde su padre, el también actor Kirk Douglas, le entregó un fondo de 10 mil dólares y le aclaró que a partir de entonces debía valerse por sí mismo.

Sin respaldo económico familiar para afrontar los gastos universitarios, Michael ideó una solución tan rentable como ilegal.

La adicción a la cocaína llevó al actor e hijo de Kirk Douglas a ingresar a un centro de rehabilitación en 1992. (Grosby)
La adicción a la cocaína llevó al actor e hijo de Kirk Douglas a ingresar a un centro de rehabilitación en 1992. (Grosby)

Según relata en el libro, su padre le había regalado “dos hermosas y suaves maletas de cuero italiano” en Navidad, y él pronto descubrió su capacidad: cada una podía cargar 22 kilos de marihuana.

Llenaba esas maletas con 44 kilos de hierba, que podía comprar por 75 dólares el kilo en California y vender a 500 en Nueva York”, escribió.

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“Podía sentir culpa por mi parte en la distribución de drogas, pero era el paso de los sesenta a los setenta. Nadie necesitaba mi ayuda para encontrar el camino hacia las drogas”, justificó en el texto.

Cabe destacar que realizó el trayecto solo en dos ocasiones y se graduó sin deudas ni préstamos estudiantiles.

Michael Douglas
El artista de Hollywood consumió LSD en más de cien ocasiones durante sus años de estancia en una comuna universitaria. (Richard Shotwell/Invision/AP)

Michael Douglas tomó LSD más de cien veces

La relación de Douglas con las drogas no se limitó a transportar marihuana. En esos mismos años universitarios vivió en una comuna y tuvo un contacto intenso y prolongado con el LSD.

“Diría que a lo largo de tres años tomé LSD más de cien veces, pero nunca más de una vez por semana”, escribió. Añadió con ironía: “Porque era un hombre de moderación”.

Esa cultura del consumo se extendió más adelante a los rodajes de Hollywood. En el libro, el protagonista de Wall Street describe con naturalidad cómo se conseguían sustancias en los sets de filmación.

“Siempre había un miembro del equipo que era el contacto. Te podía conseguir lo que quisieras... Solo ibas al director de utilería o al coordinador de especialistas, quien fuera en la película que estabas rodando, y te lo conseguían”, escribió.

Su relación con la cocaína alcanzó su mayor intensidad. En una escena que incluye en sus memorias, describe con detalle las veladas que compartía con el entonces director de la revista Rolling Stone, Jann Wenner.

“No era inusual que consumiéramos un poco mientras nos preparábamos para salir, otro antes de cenar, otro en mitad de la cena y otro más después de cenar”, relató. En 1992, Douglas ingresó a rehabilitación.

La autobiografía titulada 'One Helluva Ride' reúne relatos sobre la trayectoria personal y profesional del intérprete de 82 años. (EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo)
La autobiografía titulada 'One Helluva Ride' reúne relatos sobre la trayectoria personal y profesional del intérprete de 82 años. (EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo)

Su ruptura con Catherine Zeta-Jones

Al margen de las adicciones, el libro también aborda la crisis matrimonial que Douglas atravesó junto a su esposa, la actriz Catherine Zeta-Jones, en 2013.

En una entrevista con The Sunday Times publicada en el marco del lanzamiento de la autobiografía, el actor rechazó la idea de que tuvo que “reconquistar” a su mujer tras la separación.

“¿Qué, la reconquisté? Fue mutuo”, respondió. “Tuvimos nuestros problemas, pero la amo profundamente y, 25 años, ya sabes”.

Y agregó: “No sé cuál sea tu estado civil, pero el matrimonio requiere mucho esfuerzo. Estamos bien. Estamos en buena forma”.

La pareja, que se casó en el Hotel Plaza de Nueva York en 2000 tras conocerse en el Festival de Cine de Deauville en 1998, atravesó un período de distanciamiento que Zeta-Jones confirmó públicamente en agosto de 2013.

Michael Douglas afirmó que la reconciliación con Catherine Zeta-Jones tras su separación en 2013 ocurrió de manera mutua. (Photo by Greg Allen/Invision/AP)
Michael Douglas afirmó que la reconciliación con Catherine Zeta-Jones tras su separación en 2013 ocurrió de manera mutua. (Photo by Greg Allen/Invision/AP)

El cáncer de lengua que Douglas enfrentó en 2010 y el tratamiento de la actriz por su trastorno bipolar tipo II habían pasado factura al matrimonio. La reconciliación llegó tres meses después del anuncio.

En sus memorias, escribe: “Desde el segundo en que nos separamos, nunca perdí la esperanza de que nos reconciliáramos”.

En ese sentido, indicó en esas mismas declaraciones: Amo a Catherine de una manera en que nunca amé a ninguna otra mujer. Es mi esposa, mi mejor amiga y mi compañera de vida. Nunca podría perderla”.

El matrimonio, que comparte hijo Dylan, de 26 años, y la hija Carys, de 23, celebró en noviembre pasado sus 25 años de casados.

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