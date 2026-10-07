De Victoria Beckham a Jamie Lee Curtis, 10 celebridades que se arrepintieron de sus cirugías estéticas

Los efectos de los procedimientos estéticos permanecen en la memoria de las personas que los atravesaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una decisión tomada frente al espejo puede reaparecer años más tarde bajo las luces de un estudio, en una entrevista o ante millones de seguidores. Las intervenciones estéticas suelen quedar fuera de escena cuando termina el procedimiento, pero sus efectos permanecen en la memoria de quienes las atravesaron.

Una recopilación publicada por People recupera los testimonios de figuras públicas que volvieron sobre esas decisiones, entre la presión de la imagen y las expectativas que acompañaron distintos momentos de sus carreras. Sus relatos exponen el arrepentimiento que les dejaron varios procedimientos cosméticos.

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Victoria Beckham aconsejó no modificar el busto

Victoria Beckham recomendó no modificar el busto en una carta dirigida a su versión de 18 años. (REUTERS/Aude Guerrucci)

La diseñadora y exintegrante de las Spice Girls escribió en enero de 2017 una carta a su versión de 18 años para British Vogue. “Debería decirte que no te toques los pechos”, escribió Victoria Beckham. Luego se retiró los implantes y afirmó a Allure, en 2023, que habría preferido no colocárselos.

Kylie Jenner cuestionó haberse operado antes de ser madre

Kylie Jenner aconsejó esperar hasta después de la maternidad para evaluar cirugías de aumento de pecho. (REUTERS/Yara Nardi)

Kylie Jenner abordó su aumento de pecho en un episodio de julio de 2023 de The Kardashians. “Ojalá nunca me los hubiera hecho”, afirmó en el reality. La fundadora de Kylie Cosmetics recomendó esperar hasta después de tener hijos y expresó que le rompería el corazón que su hija Stormi quisiera operarse a los 19 años.

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Gisele Bündchen dijo que no reconocía su cuerpo tras la intervención

Gisele Bündchen se sometió a un aumento de pecho en 2015 tras el nacimiento de sus hijos Benjamin y Vivian

La modelo brasileña Gisele Bündchen se sometió a un aumento de pecho en 2015, después del nacimiento de sus hijos Benjamin y Vivian. Bündchen buscaba igualar el tamaño de sus pechos después de amamantar, pero el resultado no la dejó conforme.

“Cuando desperté, pensé: ‘¿Qué he hecho?’”, declaró. Durante el primer año posterior a la operación, usó ropa holgada porque no se sentía cómoda.

Courteney Cox revisó el efecto acumulado de los rellenos

Courteney Cox logró revertir la mayor parte de sus procedimientos faciales tras acumular varios rellenos. (REUTERS/Carlos Osorio)

Courteney Cox, conocida por interpretar a Monica Geller en Friends, habló sobre sus procedimientos faciales en el pódcast Gloss Angeles en marzo de 2023.

Según explicó en un fragmento difundido en Instagram, una persona puede acostumbrarse a los retoques y continuar con nuevos procedimientos. Cox sostuvo que había cometido muchos errores, aunque pudo revertir la mayor parte de las intervenciones.

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Jamie Lee Curtis vinculó su cirugía a un comentario en un rodaje

Jamie Lee Curtis tomó la decisión de operarse tras un comentario que recibió en un rodaje en 1985. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jamie Lee Curtis contó en mayo de 2025, durante una entrevista en 60 Minutes, que se sometió a una cirugía plástica después de un comentario recibido en el rodaje de Perfect, película de 1985. Curtis relató que la situación le produjo vergüenza y que, concluyó el rodaje y decidió operarse. “Me arrepentí inmediatamente”, afirmó la ganadora del Oscar.

Bella Hadid lamentó la rinoplastia que tuvo a los 14 años

Bella Hadid lamentó la rinoplastia que se realizó a los 14 años en lugar de conservar sus rasgos familiares. (REUTERS/Marko Djurica)

La modelo Bella Hadid reveló en una entrevista de portada para Vogue, publicada en marzo de 2022, que se operó la nariz a los 14 años y que lamenta haberlo hecho. “Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados”, dijo a Vogue. Añadió que habría aprendido a sentirse más cómoda con sus rasgos.

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Sharon Osbourne calificó de horrible su estiramiento facial

Sharon Osbourne cuestionó los resultados de un estiramiento facial que se extendió por más de cinco horas. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Sharon Osbourne relató en abril de 2022 a The Sunday Times su experiencia con un estiramiento facial completo. Osbourne señaló que la operación duró cinco horas y media y la consideró una pérdida de tiempo.

“Un ojo era diferente al otro. Parecía un maldito cíclope”, declaró al diario. También comparó su aspecto con el de una momia envuelta en vendas.

Ayesha Curry atribuyó su decisión a la depresión posparto

Ayesha Curry abordó su cirugía de aumento de pecho en la edición de junio y julio de 2019 de la revista Working Mother (REUTERS/Mario Anzuoni)

La chef y empresaria Ayesha Curry habló de su aumento de pecho en la edición de junio - julio de 2019 de Working Mother. Curry explicó que se sometió a la intervención después del nacimiento de su segundo hijo, Ryan, mientras atravesaba una depresión posparto que se manifestó en una relación difícil con su cuerpo.

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“Tomé una decisión precipitada”, afirmó a la revista. Buscaba levantar el busto, pero el resultado fue un tamaño mayor del que deseaba.

Heidi Montag recordó el impacto de diez operaciones en un día

Heidi Montag se sometió a diez cirugías estéticas en una misma jornada durante el año 2009. (REUTERS/Daniel Cole)

Heidi Montag se sometió a diez cirugías estéticas en una sola jornada en 2009, entre ellas una reducción de mentón y un aumento de pecho. La figura de The Hills revisó aquella experiencia en una entrevista publicada en julio de 2016.

“No tenía ni idea de en qué me estaba metiendo ni de que sería un compromiso para toda la vida”, afirmó. Montag dijo que el proceso fue difícil en los planos físico, emocional, espiritual y mental, aunque intentó aprender de lo ocurrido.

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Julia Fox dijo que extraña su aspecto antes de los retoques

Julia Fox abordó la necesidad de hablar con transparencia sobre sus retoques faciales y corporales. (REUTERS/Danny Moloshok)

La actriz y figura de la moda Julia Fox detalló en un perfil de Allure publicado en agosto de 2025 los procedimientos que se realizó: rinoplastia, liposucción, rellenos, botox y carillas dentales. Fox sostuvo que considera importante hablar con transparencia sobre esas decisiones.

“Ahora, cuando veo a alguien y me doy cuenta de que nunca ha hecho nada, desearía poder volver atrás y ser esa persona”, afirmó a Allure. La actriz explicó que se había sentido obsesionada con la idea de ser atractiva para los hombres.