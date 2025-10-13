Entretenimiento

Victoria Beckham explicó por qué se quitó los implantes mamarios y cómo cambió su vida

La empresaria británica se sinceró acerca de los motivos personales detrás de su decisión estética

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Victoria Beckham confesó qué impulsó
Victoria Beckham confesó qué impulsó su decisión de quitarse los implantes mamarios durante su juventud

Victoria Beckham habló por primera vez acerca de las razones que la llevaron a retirarse los implantes mamarios, durante una entrevista publicada por The Sun.

La diseñadora británica y exintegrante de las Spice Girls aseguró que la decisión de quitarse los implantes respondió a una necesidad de ser tomada más en serio dentro del mundo de la moda.

En ese sentido, explicó que la influencia del diseñador francés Roland Mouret resultó decisiva. “No sé adónde se fueron esos senos, pero se fueron. Definitivamente fue por trabajar con Roland. Es estupendo y no tendría carrera si no fuera por él”, señaló.

La empresaria de 51 años recordó cómo su relación profesional con Mouret impulsó cambios en su autoimagen: “Ese cambio surgió de una necesidad de ser tomada más en serio y de no saber quién era yo”.

Beckham destacó que Roland Mouret le animó a abrazar su verdadera identidad y a despojarse de imposiciones externas.

La ex Spice Girl detalló
La ex Spice Girl detalló que buscaba proyectar una imagen más auténtica y tomarse en serio dentro del competitivo mundo del diseño (Splash News/The Grosby Group)

“Creo que fue Roland quien me animó a ser solo yo, a no sentir que tenía que ser esa persona. Simplemente suavizar las cosas”, declaró al tabloide británico.

Según asegura ella, esa transformación la ayudó a reflejarse a través de las colecciones de su sello homónimo, lanzado en 2008.

En la docuserie de Netflix que lleva su nombre, Victoria Beckham relata cómo el apoyo de Mouret resultó clave para consolidar su transición del mundo musical al de la moda.

“Roland vio algo, no sé qué, pero conectamos y él confió en mí. Fue muy honesto y muy duro. No le importaba si me gustaba lo que decía; simplemente lo decía”, relató.

Al repasar sus años iniciales en la industria, la exestrella pop evocó sus elecciones estéticas durante la década de 1990 y los primeros años de los 2000.

Beckham explicó en Netflix cómo
Beckham explicó en Netflix cómo el apoyo de Mouret resultó fundamental para redefinir su imagen y alejarse de los estereotipos de la cultura pop (Netflix)

“Pasé tanto tiempo después de Spice Girls buscando mi propósito, y no sabía cuál era. Por eso me vestía así. Usaba muchas extensiones, tops ajustados y bronceador falso, eso todavía lo utilizo”, reconoció en la misma entrevista.

Dichos recuerdos también forman parte del documental difundido en Netflix, donde la diseñadora evoca episodios como la Copa Mundial de 2006 en Alemania, periodo en que las esposas de los futbolistas ingleses captaban la atención mediática.

Victoria rememoró esos momentos recalcanado el contexto. “Recuerdo ver a una de las esposas que había comprado tanta ropa de diseñador y tenía tantas bolsas que no podía entrar por las puertas giratorias del hotel”, describió.

Y añadió: “Era una etapa en la que no me sentía realizada creativamente, por lo que era mi manera de seguir presente en la conversación”.

La ex Spice Girl narra
La ex Spice Girl narra que parte de sus elecciones estéticas respondieron a inseguridades surgidas por acoso escolar y crítica mediática persistente (EFE/MARIUS BECKER)

Victoria Beckham y su experiencia con los trastornos alimenticios

Victoria Beckham compartió su experiencia personal frente a los trastornos alimenticios y la presión mediática que enfrentó a lo largo de su carrera.

En su documental, la diseñadora detalla cómo la exposición pública y los comentarios persistentes sobre su apariencia influyeron en su salud mental. “Cuando tienes un trastorno alimenticio, te vuelves muy bueno mintiendo”, reconoció la esposa de David Beckham.

La empresaria revela que, desde su infancia, sufrió aislamiento y acoso escolar, lo que contribuyó a crear una relación conflictiva con su imagen. Al integrarse a Spice Girls en 1994, la atención que recibía por parte de los medios sobre su peso y físico se amplificó.

“Nunca fui muy honesta al respecto con mis padres. Nunca hablé de ello públicamente. Te afecta mucho cuando te dicen constantemente que no eres suficiente. Supongo que eso me ha acompañado toda la vida”, confesó ante cámaras.

Beckham explicó cómo intentó gestionar la percepción pública de sí misma, aunque reconoce que lo hizo a través de mecanismos que dañaron su salud.

Victoria Beckham hizo público su
Victoria Beckham hizo público su testimonio sobre los trastornos alimenticios que afrontó tras años de presión mediática y vigilancia sobre su cuerpo (Netflix)

“En cuanto veo una cámara, me transformo. Se levanta la barrera, me pongo la armadura, y ahí es cuando aparece esa persona que no sonríe. Soy muy consciente de eso”, admitió.

Temas Relacionados

Victoria BeckhamSpice GirlsNetflixDavid Beckham

Últimas Noticias

Joe Keery reflexionó sobre el final de Stranger Things: “Creo que terminó perfecto. Estoy muy satisfecho”

En una entrevista con The Independent, el artista compartió cómo vive la conclusión de la serie que lo catapultó a la popularidad, la evolución de su proyecto musical y su relación con la exposición, y la privacidad

Joe Keery reflexionó sobre el

Así fueron los problemas de salud que marcaron a Diane Keaton: “Es parte de mi vida”

La legendaria actriz enfrentó desde joven enfermedades muy complicadas como el cáncer de piel y la bulimia

Así fueron los problemas de

Nicole Kidman y los rumores de una fiesta de divorcio tras su separación de Keith Urban: “Quieren que vuelva a ilusionarse”

El círculo íntimo de la actriz busca levantarle el ánimo con gestos de apoyo, mientras la atención mediática se centra en su entorno y en las especulaciones sobre su ex pareja

Nicole Kidman y los rumores

“Limpia”, el drama psicológico que conquista Netflix

La nueva película de Dominga Sotomayor, inspirada en la novela de Alia Trabucco Zerán, explora vínculos complejos y tensiones sociales en el hogar, destacando por su atmósfera íntima y su mirada sobre la desigualdad

“Limpia”, el drama psicológico que

Brittany Snow contó cómo la lectura y la escritura la ayudaron a reencontrarse con su bienestar

En diálogo con el podcast Bustle, la actriz habló sobre su proceso de autoaceptación, la importancia de la salud mental y cómo los libros se convirtieron en una herramienta clave para sanar

Brittany Snow contó cómo la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Congreso que viene después

El Congreso que viene después del 26 de octubre: los tres escenarios y la única certeza para Javier Milei

SpaceX y el mayor desafío de Starship: cómo será el vuelo de prueba que puede cambiar la exploración espacial

Javier Milei: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Mercados: las acciones argentinas rebotan hasta 9% en Wall Street

Resiliencia y esperanza: las voces de los amigos y familiares de los argentinos liberados por Hamas

INFOBAE AMÉRICA
Colombia gestiona ayuda para 40

Colombia gestiona ayuda para 40 ciudadanos detenidos en Venezuela

Feria del Libro de Buenos Aires N° 50: los primeros detalles de una edición que promete ser inolvidable

La reconstrucción del contrato social en Venezuela (parte 2)

Lucrecia Martel, homenajeada con la medalla más importante del cine mexicano

Debate en Bolivia: la economía dominó una discusión moderada entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz

TELESHOW
Wanda Nara habló de su

Wanda Nara habló de su actual relación con Maxi López: “Como cuando éramos jóvenes”

La Voz Argentina: a qué hora es la gran final y cómo votar en la definición del nuevo campeón

Alejandra Maglietti compartió el diario íntimo de los primeros dos meses de vida de su bebé a pura emoción

Cinthia Fernández celebró su cumpleaños con Roberto Castillo y las hijas de ambos: el sorpresivo regalo de lujo

La romántica dedicatoria de Nicolás Cabré a Rocío Pardo en la cuenta regresiva de su boda: “Gracias por cuidarme”