Victoria Beckham explicó por qué se quitó los implantes mamarios y cómo cambió su vida

Victoria Beckham confesó qué impulsó su decisión de quitarse los implantes mamarios durante su juventud

Victoria Beckham habló por primera vez acerca de las razones que la llevaron a retirarse los implantes mamarios, durante una entrevista publicada por The Sun.

La diseñadora británica y exintegrante de las Spice Girls aseguró que la decisión de quitarse los implantes respondió a una necesidad de ser tomada más en serio dentro del mundo de la moda.

En ese sentido, explicó que la influencia del diseñador francés Roland Mouret resultó decisiva. “No sé adónde se fueron esos senos, pero se fueron. Definitivamente fue por trabajar con Roland. Es estupendo y no tendría carrera si no fuera por él”, señaló.

La empresaria de 51 años recordó cómo su relación profesional con Mouret impulsó cambios en su autoimagen: “Ese cambio surgió de una necesidad de ser tomada más en serio y de no saber quién era yo”.

Beckham destacó que Roland Mouret le animó a abrazar su verdadera identidad y a despojarse de imposiciones externas.

La ex Spice Girl detalló que buscaba proyectar una imagen más auténtica y tomarse en serio dentro del competitivo mundo del diseño (Splash News/The Grosby Group)

“Creo que fue Roland quien me animó a ser solo yo, a no sentir que tenía que ser esa persona. Simplemente suavizar las cosas”, declaró al tabloide británico.

Según asegura ella, esa transformación la ayudó a reflejarse a través de las colecciones de su sello homónimo, lanzado en 2008.

En la docuserie de Netflix que lleva su nombre, Victoria Beckham relata cómo el apoyo de Mouret resultó clave para consolidar su transición del mundo musical al de la moda.

“Roland vio algo, no sé qué, pero conectamos y él confió en mí. Fue muy honesto y muy duro. No le importaba si me gustaba lo que decía; simplemente lo decía”, relató.

Al repasar sus años iniciales en la industria, la exestrella pop evocó sus elecciones estéticas durante la década de 1990 y los primeros años de los 2000.

Beckham explicó en Netflix cómo el apoyo de Mouret resultó fundamental para redefinir su imagen y alejarse de los estereotipos de la cultura pop (Netflix)

“Pasé tanto tiempo después de Spice Girls buscando mi propósito, y no sabía cuál era. Por eso me vestía así. Usaba muchas extensiones, tops ajustados y bronceador falso, eso todavía lo utilizo”, reconoció en la misma entrevista.

Dichos recuerdos también forman parte del documental difundido en Netflix, donde la diseñadora evoca episodios como la Copa Mundial de 2006 en Alemania, periodo en que las esposas de los futbolistas ingleses captaban la atención mediática.

Victoria rememoró esos momentos recalcanado el contexto. “Recuerdo ver a una de las esposas que había comprado tanta ropa de diseñador y tenía tantas bolsas que no podía entrar por las puertas giratorias del hotel”, describió.

Y añadió: “Era una etapa en la que no me sentía realizada creativamente, por lo que era mi manera de seguir presente en la conversación”.

La ex Spice Girl narra que parte de sus elecciones estéticas respondieron a inseguridades surgidas por acoso escolar y crítica mediática persistente (EFE/MARIUS BECKER)

Victoria Beckham y su experiencia con los trastornos alimenticios

Victoria Beckham compartió su experiencia personal frente a los trastornos alimenticios y la presión mediática que enfrentó a lo largo de su carrera.

En su documental, la diseñadora detalla cómo la exposición pública y los comentarios persistentes sobre su apariencia influyeron en su salud mental. “Cuando tienes un trastorno alimenticio, te vuelves muy bueno mintiendo”, reconoció la esposa de David Beckham.

La empresaria revela que, desde su infancia, sufrió aislamiento y acoso escolar, lo que contribuyó a crear una relación conflictiva con su imagen. Al integrarse a Spice Girls en 1994, la atención que recibía por parte de los medios sobre su peso y físico se amplificó.

“Nunca fui muy honesta al respecto con mis padres. Nunca hablé de ello públicamente. Te afecta mucho cuando te dicen constantemente que no eres suficiente. Supongo que eso me ha acompañado toda la vida”, confesó ante cámaras.

Beckham explicó cómo intentó gestionar la percepción pública de sí misma, aunque reconoce que lo hizo a través de mecanismos que dañaron su salud.

Victoria Beckham hizo público su testimonio sobre los trastornos alimenticios que afrontó tras años de presión mediática y vigilancia sobre su cuerpo (Netflix)

“En cuanto veo una cámara, me transformo. Se levanta la barrera, me pongo la armadura, y ahí es cuando aparece esa persona que no sonríe. Soy muy consciente de eso”, admitió.