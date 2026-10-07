Ben Affleck asegura que no usó prostéticos para la escena de la ducha en ‘Gone Girl’

Ben Affleck pone fin al misterio sobre su escena de desnudo en Gone Girl. (Captura de video)

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Ben Affleck aclaró una de las dudas que durante años han rodeado su participación en Gone Girl, la película dirigida por David Fincher en 2014.

En una entrevista con Variety, el actor confirmó que no utilizó ningún prostético para la escena de la ducha que protagonizó junto a Rosamund Pike.

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La pregunta surgió durante una conversación centrada principalmente en la carrera del artista y en Artists Equity, la compañía que fundó junto con Matt Damon.

Hacia el final de la entrevista, el periodista le planteó el debate que existe entre los espectadores sobre si el actor recurrió a un prostético durante la escena de desnudo de Gone Girl.

“¿Cuál es la verdad?”, preguntó el entrevistador. La respuesta de Ben Affleck fue directa: “No usé ningún prostético”.

Ben Affleck aseguró que mostró su cuerpo real durante la recordada escena. (Captura de video)

El actor añadió que únicamente ha utilizado uno en una película a lo largo de su carrera y que se trató de una prótesis nasal para Hollywoodland, estrenada en 2006.

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La aclaración pone fin a una de las especulaciones asociadas a la película de Fincher, adaptación de la novela homónima de Gillian Flynn.

En Gone Girl, Affleck interpreta a Nick Dunne, un hombre cuya esposa, Amy (Rosamund Pike), desaparece y cuya conducta se convierte en el centro de una investigación y de la atención de los medios.

La producción, conocida por su tratamiento de la relación entre los personajes y por sus escenas de contenido adulto, fue uno de los trabajos destacados de Ben Affleck durante la década de 2010.

La película recibió una nominación al Óscar para Pike en la categoría de mejor actriz.

Rosamund Pike recibió una nominación al Oscar por su actuación en 'Gone Girl'. (Captura de video)

Durante la conversación con Variety, el famoso habló sobre Artists Equity, la empresa de producción que creó con Damon en 2022.

El actor explicó que la compañía busca establecer modelos de compensación para actores, directores, guionistas y productores vinculados a los ingresos generados por las películas.

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Ben Affleck también se refirió a su relación con el cine y a la evolución de la industria.

Según explicó, uno de los objetivos de Artists Equity es desarrollar proyectos fuera de las estructuras tradicionales de los grandes estudios y facilitar una mayor participación económica para los profesionales que trabajan en ellos.

Ben Affleck desea producir películas fuera del gormato tradicional de Hollywood. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Entre los proyectos recientes de la compañía se encuentra Animals, un thriller dirigido y protagonizado por Affleck junto a Kerry Washington, Steven Yeun y Gillian Anderson. La película fue desarrollada mediante una asociación con Netflix.

La razón por la que Jennifer Garner no quiso trabajar junto a Ben Affleck en ‘Animals’

Ben Affleck consideró inicialmente a su exesposa, Jennifer Garner, para interpretar a la protagonista femenina de Animals, su más reciente película como director.

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Sin embargo, un cambio en el reparto y los conflictos de agenda llevaron al propio Affleck a asumir el papel principal masculino junto a Kerry Washington.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el artista explicó que pensó en Garner para interpretar a Abigail, la esposa de su personaje en la cinta. Según el actor y director, trabajar juntos también habría permitido que ambos organizaran sus respectivas agendas en función de sus hijos.

“Pensé: ‘Dios, Jen Garner sería increíble para este papel’. Además, tiene la ventaja añadida de que ambos veremos más a nuestros hijos, ya que trabajamos una semana sí y otra no, y así sucesivamente. Pensé: ‘Bueno, podemos coordinar nuestros horarios”, relató.

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Ben Affleck pensó que este personaje le daría una imagen nueva a Jennifer Garner como actriz. REUTERS/Mario Anzuoni

Ben Affleck también consideró que Garner podría “aportar algo interesante que no ha hecho antes, algo que sé que puede hacer, algo que no creo que haya tenido la oportunidad de hacer en una sola película”.

La idea, sin embargo, cambió cuando Matt Damon, quien originalmente estaba vinculado al proyecto para interpretar a Mark Kimball, tuvo que abandonar debido a otros compromisos profesionales.

Finalmente, Ben Affleck asumió el papel de Mark Kimball. Ese cambio también modificó la posibilidad de que Garner formara parte del reparto.

El actor explicó que ambos hablaron sobre la conveniencia de compartir pantalla en esas circunstancias y decidieron que no querían incorporar al proyecto los problemas asociados a su relación personal.

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Ben Affleck reveló que Jennifer Garner le dijo que no era buena idea trabajar juntos. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Hablé con Jen, y ella me dijo: ‘No queremos hacer eso. Solo te genera problemas”, recordó.

Affleck y Garner estuvieron casados entre 2005 y 2018 y tienen tres hijos. Aunque su relación matrimonial terminó, ambos han continuado vinculados por la crianza de sus hijos. Al hablar sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con ella, Affleck destacó que mantienen una relación cercana.

“Me encantaría trabajar con ella, francamente. Es fabulosa, somos muy buenos amigos, le estoy profundamente agradecido y tenemos una gran relación. Me gustaría seguir trabajando con ella en el futuro, pero lo que no quieres es que los prejuicios del público jueguen en tu contra, ¿sabes?”, afirmó.

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