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Anne Hathaway habló sobre el desafío de llevar al cine la tensión sexual y psicológica de “Verity”

La actriz y productora contó a The Independent cómo fue trabajar junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett en la adaptación de la novela de Colleen Hoover, desde la sorpresa que le provocó el guion hasta las decisiones que tomó el equipo para conservar el espíritu de la historia

Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) acepta completar la exitosa saga de Verity Crawford (Anne Hathaway) y se instala en la casa familiar junto a Jeremy (Josh Hartnett), donde el hallazgo de un manuscrito secreto expone perturbadoras revelaciones
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Anne Hathaway lideró el esfuerzo por trasladar a la pantalla el tono sexual y oscuro de Verity, la adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover, en la que comparte protagonismo con Dakota Johnson y Josh Hartnett.

La actriz de 43 años, que también participó como productora, explicó que el equipo buscó conservar los elementos que volvieron popular la novela, dentro de una historia marcada por la tensión psicológica, los secretos familiares y una relación de límites difusos.

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En una entrevista con The Independent, relató que recibió el guion bajo una impresión equivocada. Al ver que Michael Showalter dirigía el proyecto y que su personaje era escritora, imaginó una comedia romántica.

Josh Hartnett, Dakota Johnson y Anne Hathaway protagonizan Verity, la adaptación de la novela de Colleen Hoover que combina tensión psicológica, deseo y secretos familiares (REUTERS)
Josh Hartnett, Dakota Johnson y Anne Hathaway protagonizan Verity, la adaptación de la novela de Colleen Hoover que combina tensión psicológica, deseo y secretos familiares (REUTERS)

No tenía ni idea de qué trataba. Leí la sinopsis y vi que interpretaba a una escritora. Pensé: ‘¡Qué bien, vamos a hacer una comedia romántica sobre una escritora!’. Luego la leí... y no tenía nada que ver con eso”, afirmó en diálogo con el medio británico.

La película presenta a Verity Crawford, una autora de novelas policiales que queda incapacitada tras un accidente de circunstancias poco claras.

Dakota Johnson interpreta a Lowen Ashleigh, una escritora con problemas económicos a quien contratan para completar la obra pendiente de Crawford. Su llegada a la casa de la familia altera el equilibrio entre Verity, su esposo Jeremy y la propia Lowen.

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Un thriller con referencias al cine de los años 80 y 90

El director Showalter definió el proyecto como una recuperación del tipo de thriller erótico que tuvo gran presencia en Hollywood durante los años 80 y 90. Entre las referencias citadas figuran Atracción fatal, Instinto básico, Mujer soltera busca y Fuego en el cuerpo.

Anne Hathaway creyó al principio que el guion de Verity correspondía a una comedia romántica sobre una escritora (Captura de video: YouTube/Sony Pictures)
Anne Hathaway creyó al principio que el guion de Verity correspondía a una comedia romántica sobre una escritora (Captura de video: YouTube/Sony Pictures)

Showalter mencionó también Jagged Edge, escrita por Joe Eszterhas, como una de las películas que revisó durante el desarrollo. Según explicó a The Independent, le interesaba la combinación entre una trama de alto voltaje, el aspecto visual de las estrellas y el tono excesivo de ese tipo de relatos.

La trama de Verity se concentra en el vínculo que Lowen establece con el hogar de los Crawford. A medida que se instala allí para trabajar, comienza a ocupar espacios que pertenecían a Verity, desde su habitación hasta su ropa.

También estrecha su relación con Jeremy, interpretado por Josh Hartnett, mientras descubre documentos que abren dudas sobre el pasado de la escritora.

Dakota Johnson en 'Verity', adaptation de la novela de Colleen Hoover
Dakota Johnson interpreta a Lowen Ashleigh, una escritora contratada para completar la obra de Verity Crawford tras el accidente de esta última (Sony Pictures)

La historia se aleja de cualquier tono romántico tradicional y avanza hacia un conflicto de deseo, sospecha y violencia. Hathaway señaló que el desafío consistió en trasladar a la película la intensidad que los lectores hallaron en la obra original. “Teníamos que hacer que la película fuera tan sexy como el libro”, comentó a The Independent.

Además, destacó que el equipo debía asegurarse de trasladar a la película las sensaciones y los elementos más provocadores de la novela que habían contribuido a su atractivo.

El beso entre Hathaway y Johnson, una improvisación

Una de las escenas que sumó mayor atención durante la producción surgió de una propuesta de Hathaway y Johnson. El momento muestra una fantasía de Lowen que, en principio, involucra a Jeremy y luego deriva en un beso entre los personajes femeninos.

Showalter contó que las intérpretes plantearon la idea durante el rodaje. “Anne y Dakota dijeron: ‘¿Y si empezamos a besarnos? ¿Y si es Josh, pero luego Josh se convierte en Anne?’”, recordó.

Anne Hathaway y Dakota Johnson propusieron e improvisaron una escena de beso entre sus personajes durante el rodaje (Captura de video: YouTube/Sony Pictures)
Anne Hathaway y Dakota Johnson propusieron e improvisaron una escena de beso entre sus personajes durante el rodaje (Captura de video: YouTube/Sony Pictures)

Según el director, la primera reacción del equipo fue descartar esa posibilidad, aunque después decidieron filmarla y evaluar su resultado en el montaje.

“Al principio pensamos: ‘No podemos hacer eso’. Luego, dijimos: ‘Tenemos que hacerlo, y si no funciona, no lo incluiremos en la película’. Pero funciona de maravilla”, expresó Showalter en declaraciones recogidas por The Independent.

Colleen Hoover, autora de la novela y figura involucrada en la producción, al principio manifestó inquietud ante la incorporación de esa secuencia. Más tarde, según Showalter, pasó a considerarla su momento favorito de la película. La escritora participó en la adaptación después del impacto público que rodeó a It Ends With Us, otro de sus libros llevado al cine.

Hathaway y Hartnett, una colaboración pendiente desde hace años

La elección de Hartnett para el papel de Jeremy respondió, en parte, a una iniciativa de Hathaway. La actriz quería trabajar con él desde hacía tiempo, luego de que una película anterior no lograra reunirlos en el mismo elenco.

Josh Hartnett asumió el papel de Jeremy tras un acuerdo previo con Anne Hathaway para compartir el elenco de una producción (REUTERS)
Josh Hartnett asumió el papel de Jeremy tras un acuerdo previo con Anne Hathaway para compartir el elenco de una producción (REUTERS)

Hartnett evitó identificar el proyecto que no aceptó, ya que consideró que sería injusto con quienes finalmente asumieron esos papeles. Hathaway, por su parte, reconoció que tampoco conoce el título.

Para Hathaway, la película llegó en un período de intensa actividad profesional y personal. El año incluyó trabajos como Madre María, El diablo viste a la moda 2, El final de Oak Street y La Odisea, de Christopher Nolan, además de un momento personal que la actriz describió como especialmente significativo.

“Habría sido un año excepcional si lo único que me hubiera pasado fuera este golpe de suerte increíble en mi carrera, pero el hecho de haber tenido un año tan emocionante en mi vida personal fue como un sueño hecho realidad”, señaló Hathaway a The Independent.

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