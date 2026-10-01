Anne Hathaway reveló el síntoma “más descabellado” que ha experimentado durante su tercer embarazo

Anne Hathaway reveló que el síntoma principal de su tercer embarazo fue la agudización del sentido del olfato (REUTERS/Angelina Katsanis)

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Anne Hathaway reveló cuál fue el síntoma “más descabellado” de su tercer embarazo: un sentido del olfato extremadamente agudizado.

La actriz de 43 años compartió la anécdota durante su visita al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el miércoles 30 de septiembre, en el marco de la promoción de su nueva película, Verity.

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“Descubrí que estaba embarazada como dos semanas y media antes de que empezara la gira de prensa de El diablo viste a la moda 2. Y pensé: ‘¿cómo va a funcionar esto?’”, contó Hathaway.

La ganadora del Oscar, casada con Adam Shulman desde 2012 y madre de dos hijos, Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, explicó que esta gestación difiere notablemente de la primera.

“Tuve mucha suerte. Mi principal síntoma durante el primer embarazo fue la fatiga, y esta vez eso no ocurrió. Ahora mi síntoma principal fue... bueno, acné, pero tuve el sentido del olfato más descabellado”, relató ante Fallon.

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A diferencia de su primera gestación caracterizada por la fatiga, esta nueva etapa presentó síntomas diferentes para la artista (REUTERS/Mario Anzuoni)

Alguien del público soltó una exclamación de sorpresa al escuchar el relato, a lo que la actriz respondió entre risas: “¡Sí! Tú lo sabes”.

Hathaway profundizó en la intensidad de esta percepción sensorial y aseguró que podía “oler el tiempo”.

“No solo hueles este verano, los hueles todos. Volví a los años 80. Hubo muchas huelgas ahí”, bromeó, en referencia a los recuerdos olfativos que esta sensibilidad le despertaba.

La artista de Hollywood comparó la experiencia con una escena de la película Buenos muchachos, debido a los trayectos que suele recorrer durante las giras promocionales.

“Es increíble, es como esta experiencia de Buenos muchachos. Entras y sales de hoteles por las vías traseras, pero pasas por tantos contenedores de basura y tantas cocinas. Y luego entras en los ascensores, y hueles cada pedido de servicio a la habitación”, detalló.

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La actriz descubrió su estado gestacional dos semanas antes de iniciar la gira promocional de "El diablo viste a la moda 2" (Macall Polay/20th Century Studios vía AP)

El perfume representó un desafío particular durante los encuentros con conocidos. “El perfume era realmente intenso porque la gente que quiero se acerca y dice: ‘¡Dios mío! ¡Hola! ¡Qué bueno verte!’. Y tú piensas: ‘te quiero, uf’”, agregó.

Hathaway, además, contrastó sus objetivos según la etapa del embarazo. Durante el primer trimestre, su meta era “no tener arcadas en público”, mientras que ahora, en el tercer trimestre, busca “no caminar como pato en público”.

La actriz, ganadora del Óscar, atraviesa este año su quinta gira de prensa, que incluyó también los estrenos de El diablo viste a la moda 2 y La Odisea.

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En Verity, el thriller psicológico dirigido por Michael Showalter y basado en la novela de Colleen Hoover, Hathaway interpreta al personaje titular, Verity Crawford.

La producción, con un presupuesto estimado de 40 millones de dólares, se estrena a nivel mundial el 2 de octubre.

La ganadora del Oscar atraviesa su quinta gira de prensa en el año con los estrenos de "La Odisea" y el largometraje "Verity" (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

Anne Hathaway y la advertencia de su médico

Durante una entrevista en el pódcast Talk of the Townsends, conducido por Hannah y Benedict Townsend, Anne Hathaway reveló que su médico le prohibió participar en el programa de YouTube Hot Ones, en el que los invitados responden preguntas mientras comen alitas de pollo con niveles crecientes de picante.

“Pensé que iba a poder hacer el desafío de Hot Ones para la promoción de esta película porque tenía sentido”, explicó la actriz.

Y añadió: “Pero después quedé embarazada, y mi médico me dijo que no podía hacerlo porque podría entrar en trabajo de parto prematuro”.

Hathaway detalló que llegó a probar el formato de manera parcial. “Comimos las primeras tres alitas de verdad, y después cambié a alitas señuelo”.

La actriz calificó la experiencia como pendiente. “Todavía no hice el desafío completo”, afirmó. “No estoy segura de cuándo va a pasar eso. Quizás el próximo año”.

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El programa Hot Ones, creado por Sean Evans, funciona en YouTube desde 2015 y ha recibido a figuras de Hollywood como Jennifer Lawrence, Lorde y Keke Palmer.