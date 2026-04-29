Anne Hathaway lidera el thriller ‘Verity: La sombra de un engaño’ con Dakota Johnson y Josh Hartnett

Verity: La Sombra De Un Engaño presenta su tráiler.

El 1 de octubre se estrenará en cines Verity: La sombra de un engaño, la adaptación cinematográfica basada en la exitosa novela de Colleen Hoover. Sony Pictures ha presentado el primer tráiler, que anticipa la historia de la escritora Lowen Ashleigh, interpretada por Dakota Johnson. Ella se enfrenta a inquietantes secretos en la residencia de la célebre autora Verity Crawford, a quien da vida Anne Hathaway, después de aceptar el desafío de terminar su manuscrito inacabado.

Elenco destacado y detalles sobre la producción

El reparto está liderado por Anne Hathaway como Verity Crawford, una escritora envuelta en misterio tras un accidente que le impide continuar con su famosa serie de novelas. Dakota Johnson interpreta a Lowen Ashleigh, una autora que lucha por superar una difícil situación financiera. Josh Hartnett encarna a Jeremy, esposo de Verity, añadiendo complejidad a la dinámica familiar. El equipo actoral se completa con Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner e Irina Dvorovenko. La dirección está a cargo de Michael Showalter, reconocido por su trabajo en Los ojos de Tammy Faye. Nick Antosca, cocreador de la serie The Act, adaptó el guion, aportando un tratamiento psicológico y oscuro a la historia.

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Colleen Hoover, autora original, y Anne Hathaway, protagonista del filme, también participaron como productoras, favoreciendo la fidelidad en la adaptación. Hoover estuvo presente durante gran parte del rodaje para asegurar que los ambientes y escenarios, como la peculiar mansión en forma de “V”, reflejaran adecuadamente el carácter de la novela, subrayando la importancia del entorno en la creación de tensión narrativa.

Entre el suspenso, el erotismo y las ambigüedades morales

Verity: La sombra de un engaño supone un alejamiento significativo respecto a anteriores adaptaciones de Hoover, habitualmente enfocadas en el romance y el drama. En esta ocasión, predominan los componentes del thriller psicológico y el suspenso, configurando una experiencia distinta tanto para los lectores como para el público en general. La película refuerza el tono gótico y desliza una mezcla de erotismo e intriga, como adelanta el tráiler. Además de las confesiones y los escritos que Lowen descubre en la casa de los Crawford, la tensión adolescente, las relaciones duales y la dificultad para distinguir entre realidad y ficción atraviesan toda la narrativa.

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La trama sitúa a Lowen ante una disyuntiva: los textos inéditos de Verity, ¿son simples obras de ficción o confesiones auténticas sobre eventos oscuros de la familia? La ambigüedad entre manipulación y atracción, junto a los juegos de poder, confiere dinamismo y tensión a la historia. Esta propuesta recuerda a anteriores éxitos del género como Perdida o Rebecca, con los que la crítica y los lectores han llegado a comparar a Verity: La sombra de un engaño.

Verity: La Sombra de un Engaño (Captura de tráiler oficial)

Repercusión cultural y expectativas en taquilla

Desde su aparición en 2018, la novela Verity ha superado el millón de ejemplares vendidos solo en 2023 y se ha mantenido durante meses en los principales rankings literarios. La película se estrena tras el éxito de otras propuestas similares en tono y contenido, como La empleada, que logró una excelente recaudación internacional. Ante estos antecedentes, se prevé una recepción favorable para la adaptación, impulsada tanto por la base de seguidores de Hoover como por la participación de actores reconocidos.

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El entusiasmo de los fanáticos creció con la publicación del primer avance, que promete una versión leal y visualmente sólida del universo de Verity. Para muchos, la implicación de Colleen Hoover en el proceso ha incrementado la confianza en que la adaptación respeta el espíritu original, algo poco frecuente en las adaptaciones cinematográficas, donde los autores suelen limitarse a vender los derechos.

Por otro lado, la apuesta de Sony Pictures por los thrillers psicológicos y el tratamiento de temas eróticos señala una tendencia en aumento dentro de la industria, cuyo objetivo es atraer a audiencias jóvenes y adultas interesadas en narrativas menos convencionales. Las primeras críticas ya resaltan la solidez del trío protagonista y el esmero en la puesta en escena como elementos que auguran una película atractiva para el público en general.

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