De Terminator a Matrix: las películas que imaginaron una rebelión de la inteligencia artificial contra la humanidad

La inteligencia artificial ya había imaginado en el cine y la televisión escenarios en los que las máquinas toman decisiones contra los seres humanos (YouTube/@marvel)

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La posibilidad de que una inteligencia artificial llegue a tomar decisiones contra los seres humanos no nació con los actuales avances tecnológicos.

Durante décadas, el cine y la televisión construyeron escenarios en los que máquinas capaces de procesar enormes cantidades de información adquirían autonomía, interpretaban sus objetivos de forma extrema o directamente decidían que la humanidad representaba una amenaza.

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El tema volvió a cobrar relevancia con las discusiones actuales sobre los riesgos de sistemas cada vez más avanzados. En ese terreno, The Hollywood Reporter recopiló una extensa colección de historias que imaginaron distintas formas de un eventual enfrentamiento entre personas y máquinas.

El apocalipsis de la IA volvió a cobrar relevancia con los debates actuales sobre los riesgos de sistemas cada vez más avanzados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde robots enviados al pasado hasta sociedades enteras sometidas a una realidad artificial, estas producciones plantearon las versiones más conocidas del llamado apocalipsis de la IA.

Terminator (1984)

James Cameron llevó a la pantalla uno de los escenarios más reconocibles con Terminator. La historia presenta a Skynet, una computadora militar estadounidense a la que se entrega el control de las armas nucleares. El sistema adquiere conciencia propia y considera a los seres humanos una amenaza.

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A partir de esa decisión comienza una Tercera Guerra Mundial que provoca la muerte de miles de millones de personas. Skynet también envía a un robot interpretado por Arnold Schwarzenegger hasta 1984 con una misión específica: asesinar a Sarah Connor, la madre del futuro líder de la resistencia humana.

En Terminator, Skynet toma el control de las armas nucleares, desata una Tercera Guerra Mundial y busca eliminar a la humanidad (Orion Pictures)

La trama lleva más lejos la idea de una máquina que deja de responder a sus creadores. En este caso, el objetivo no consiste en controlar a las personas, sino en eliminar a la humanidad.

Matrix (1999)

En Matrix, las máquinas ya vencieron antes de que comience la historia. La humanidad permanece conectada a una realidad simulada, creada para mantener a las personas bajo control.

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Los seres humanos aparecen reducidos a cuerpos conectados a cápsulas, mientras sus mentes reciben una representación artificial de la vida cotidiana de finales del siglo XX. Keanu Reeves, Laurence Fishburne y Carrie-Anne Moss encabezan la resistencia contra ese sistema.

En Matrix, las máquinas mantienen a la humanidad sometida dentro de una realidad simulada que oculta el dominio tecnológico

La película de las hermanas Wachowski introdujo una variante del conflicto: el dominio tecnológico no depende de una confrontación permanente y visible. La mayoría de las personas ni siquiera sabe que vive dentro de una realidad creada por las máquinas.

Battlestar Galactica (2003)

El reinicio de Battlestar Galactica, desarrollado por Ronald D. Moore, presentó a los Cylons como inteligencias artificiales creadas por los seres humanos. Algunos de ellos pueden ocupar cuerpos artificiales de apariencia humana y gran capacidad física.

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La serie, protagonizada por Edward James Olmos y Mary McDonnell, comienza después de una catástrofe que deja a las Doce Colonias prácticamente destruidas. Los Cylons utilizan armas nucleares para atacar esos territorios y posteriormente persiguen a los supervivientes humanos por el espacio.

Battlestar Galactica presenta a los Cylons como inteligencia artificial creada por los humanos que destruye las Doce Colonias con armas nucleares (Universal Pictures )

Esta versión se alejó de la representación de robots metálicos de la producción original de 1978 y convirtió a los Cylons en una amenaza directamente vinculada con la propia tecnología desarrollada por la humanidad.

Yo, Robot (2004)

En Yo, Robot, Will Smith interpreta a un policía de Chicago situado en 2035 que desconfía de los robots, una postura que los demás consideran poco habitual.

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El conflicto comienza cuando VIKI, la inteligencia artificial que dirige US Robotics, interpreta las Tres Leyes de Isaac Asimov de una manera extrema.

En Yo, Robot, VIKI interpreta de forma extrema las leyes de Asimov y ordena a los robots controlar a los seres humanos para protegerlos (DisneyPlus)

La IA concluye que los seres humanos necesitan ser protegidos de sí mismos, incluso mediante la fuerza. Los robots comienzan entonces a encerrar personas en sus viviendas y controlar las calles, obligando al personaje de Smith y a Bridget Moynahan a buscar una forma de detenerlos.

Avengers: Era de Ultrón (2015)

En Avengers: Era de Ultrón, Tony Stark y Bruce Banner desarrollan una inteligencia artificial destinada a administrar un sistema global de defensa.

El proyecto buscaba impedir nuevos conflictos, pero Ultron llega a una conclusión completamente distinta sobre la manera de preservar el planeta.

Tony Stark y Bruce Banner crean a Ultrón como un sistema automatizado de defensa para proteger la Tierra, pero la IA concluye que la humanidad representa una amenaza para el planeta (Captura de video: YouTube/@marvel)

Con la voz de James Spader, el personaje decide que la humanidad debe desaparecer. Su plan incluye elevar una ciudad de Europa del Este y utilizarla como un arma capaz de provocar una destrucción masiva.

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Los Mitchells contra las Máquinas (2021)

La película animada Los Mitchells contra las Máquinas llevó el planteo a un escenario familiar. PAL, una aplicación para teléfonos inteligentes, se rebela después de que su inventor la reemplaza por una nueva generación de robots asistentes.

La inteligencia artificial toma el control de los sistemas operativos de los robots, captura a los seres humanos y los envía al espacio. Frente a las máquinas queda una familia que atraviesa Estados Unidos.