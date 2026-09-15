Robots, desiertos e inteligencia artificial: 10 películas sobre el fin del mundo que marcaron al cine de ciencia ficción

Entertainment Weekly seleccionó 10 películas sobre el fin del mundo que recorren guerras, máquinas, crisis climáticas y escasez desde distintos géneros

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Las historias sobre el derrumbe de la civilización pueden adoptar formas muy distintas: una catástrofe climática, una guerra nuclear, máquinas que dominan a las personas o la desaparición de los nacimientos. Entertainment Weekly seleccionó diez películas sobre el fin del mundo que recorren esas posibilidades desde la ciencia ficción, la animación, la acción y el drama.

La lista reúne títulos estrenados entre 1968 y 2015. Aunque varias de estas producciones imaginan futuros devastados, sus relatos se enfocan en conflictos sociales, vínculos familiares y formas de resistencia.

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10. “Delicatessen” (1991)

"Delicatessen" muestra un colapso social atravesado por la escasez de alimentos y por la convivencia precaria dentro de un edificio

Delicatessen, dirigida en 1991 por Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro, transcurre en un edificio habitado por personajes que intentan sobrevivir después de un colapso social. La escasez de alimentos organiza la vida cotidiana y sostiene el humor oscuro de la película.

El dueño del inmueble trabaja como carnicero, un detalle que instala una amenaza permanente sobre los inquilinos. La historia combina elementos absurdos con una mirada sobre la precariedad y la convivencia en un escenario donde los recursos se volvieron excepcionales.

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9. “Snowpiercer” (2013)

"Snowpiercer" presenta una crisis climática que congela el planeta y organiza a los sobrevivientes en un tren marcado por la división de clases

En Snowpiercer, el intento de frenar la crisis climática provoca una tormenta de nieve permanente que cubre al planeta. Los sobrevivientes viajan en un tren que no se detiene y que reproduce una jerarquía estricta: los sectores pobres viven hacinados al final, mientras las élites ocupan los vagones delanteros.

El director surcoreano Bong Joon-ho pone a Chris Evans al frente de una rebelión que avanza vagón por vagón. La película, estrenada en 2013, utiliza el encierro ferroviario para abordar el reparto de recursos y la violencia de las divisiones de clase.

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8. “Terminator 2: Judgment Day” (1991)

"Terminator 2: Judgment Day" retoma la lucha entre humanos y máquinas y suma el temor a una guerra nuclear con la posibilidad de cambiar el futuro

Terminator 2: Judgment Day, de 1991, retoma el conflicto entre humanos y máquinas con un cambio decisivo: el T-800 de Arnold Schwarzenegger, antes presentado como amenaza, vuelve al pasado para proteger a John Connor.

El enemigo es el T-1000, interpretado por Robert Patrick, un androide capaz de alterar su forma gracias a un metal líquido. Junto con sus innovaciones visuales, la película de James Cameron incorpora el temor a una guerra nuclear mediante las visiones de Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton. La idea de que el futuro puede modificarse atraviesa toda la historia.

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7.<b> </b>“Planet of the Apes” (1968)

"Planet of the Apes", estrenada en 1968, sigue a un astronauta que llega a un mundo dominado por simios inteligentes

El clásico de 1968 sigue a un astronauta que llega a un mundo dominado por simios inteligentes. Charlton Heston encarna al protagonista, que descubre una sociedad organizada con reglas, prejuicios y sistemas de poder que reflejan los de los seres humanos.

El guion fue escrito por Rod Serling y Michael Wilson a partir de la novela de Pierre Boulle. Más allá de las prótesis y la aventura, Planet of the Apes instaló una pregunta sobre la autodestrucción humana y dio origen a una franquicia con secuelas, reinicios y derivados durante décadas.

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6. “Akira” (1988)

"Akira", dirigida por Katsuhiro Ôtomo y estrenada en 1988, presenta un Tokio posterior a la Tercera Guerra Mundial

La película animada Akira, dirigida por Katsuhiro Ôtomo y estrenada en 1988, presenta un Tokio posterior a la Tercera Guerra Mundial. Allí, un joven integrante de una pandilla de motociclistas adquiere poderes que pueden desencadenar una destrucción masiva.

Basada en el manga de Ôtomo, la obra se aleja de los códigos de la animación infantil y construye un relato atravesado por la violencia, la represión estatal y el descontrol tecnológico. Su influencia se extendió dentro y fuera de Japón, en particular por la escala visual de su ciudad y por su modo de representar un futuro urbano deteriorado.

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5. “The Matrix” (1999)

"The Matrix" plantea un fin del mundo dominado por máquinas, con una humanidad esclavizada dentro de una simulación creada por inteligencia artificial

En The Matrix, de 1999, el hacker Neo descubre que la realidad que conoce es una simulación creada por máquinas. Keanu Reeves interpreta al personaje, que se suma a la resistencia junto con Trinity, encarnada por Carrie-Anne Moss, y Morfeo, a cargo de Laurence Fishburne.

Las directoras Lana y Lilly Wachowski combinaron filosofía, estética ciberpunk y escenas de acción con efectos que marcaron una época. La humanidad aparece esclavizada por una inteligencia artificial, mientras la elección entre la pastilla roja y la azul abre el conflicto central de la película.

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4. “WALL-E” (2008)

"WALL-E", la película de Pixar estrenada en 2008, muestra una Tierra cubierta de residuos y abandonada por las personas (PlayStation)

La propuesta de Pixar comienza con un planeta vacío, cubierto de residuos y atendido por un pequeño robot compactador. WALL-E, estrenada en 2008 y dirigida por Andrew Stanton, muestra una Tierra que las personas abandonaron siglos antes tras volverla inhabitable.

Cuando el robot conoce a EVE, la trama se traslada a una nave espacial donde viven los descendientes de quienes dejaron el planeta. Allí, el filme describe otra forma de colapso: una población dependiente de pantallas y sistemas automatizados. La película ganó el Oscar a mejor largometraje animado.

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3. “The Road” (2009)

"The Road", dirigida por John Hillcoat en 2009, sigue a un padre interpretado por Viggo Mortensen y a su hijo, encarnado por Kodi Smit-McPhee, en un territorio devastado

En The Road, Viggo Mortensen interpreta a un padre que atraviesa un territorio gris y sin alimentos junto a su hijo, encarnado por Kodi Smit-McPhee. La causa de la devastación nunca se explica de forma precisa, una decisión que concentra el relato en la supervivencia.

La adaptación de la novela de Cormac McCarthy, dirigida por John Hillcoat en 2009, muestra los peligros que enfrentan los dos viajeros y la pérdida de referencias éticas después del desastre. El vínculo entre padre e hijo sostiene una historia marcada por la escasez y el miedo.

2. “Mad Max: Fury Road” (2015)

"Mad Max: Fury Road" ubica el colapso de la civilización en un desierto disputado por agua y combustible, donde Furiosa desafía la explotación y el control de los recursos (Warner Bros)

El desierto de Mad Max: Fury Road es un territorio disputado por agua, combustible y cuerpos. Tom Hardy interpreta a Max, pero la acción gira alrededor de Furiosa, el personaje de Charlize Theron, quien intenta liberar a varias mujeres sometidas por el caudillo Immortan Joe.

Dirigida por George Miller y estrenada en 2015, la producción desarrolla persecuciones de vehículos a gran escala sin separar ese espectáculo de su conflicto político. La fuga de Furiosa cuestiona el control sobre los recursos y la explotación sexual en una sociedad organizada por la fuerza.

1. “Children of Men” (2006)

"Children of Men" encabeza la selección con una distopía sobre infertilidad humana, autoritarismo y políticas migratorias represivas en Reino Unido

El primer puesto de la selección corresponde a Children of Men, dirigida por Alfonso Cuarón en 2006. La película se sitúa en un futuro donde la infertilidad humana lleva casi dos décadas y convierte a Reino Unido en un país atravesado por el autoritarismo, la crisis económica y las políticas migratorias represivas.

Clive Owen interpreta a Theo, un hombre que acepta proteger a Kee, una joven embarazada interpretada por Clare-Hope Ashitey. Basada en la novela de P. D. James, la obra combina su planteo distópico con secuencias extensas rodadas en plano secuencia. El embarazo de Kee altera el destino de una humanidad que creía no tener futuro.