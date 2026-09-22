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Seis horas bajo presión, improvisaciones con Tom Hardy y una madre sorprendida: la audición que cambió a Kat Dennings

La jornada puso a prueba la creatividad y resistencia de la actriz, quien compartió su vivencia más intensa sin nombrar películas ni actores específicos

Kat Dennings recordó la exigente audición que compartió con Tom Hardy para Mad Max: Furia en la carretera
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Una audición de seis horas para Mad Max: Furia en la carretera dejó en Kat Dennings un recuerdo que definió como “una clase de actuación en el peor día de tu vida”.

La actriz relató que la prueba, realizada años atrás, exigió improvisación, resistencia física y una evaluación de química en pantalla junto a Tom Hardy. Aunque no consiguió el papel, la experiencia quedó marcada por la intensidad del proceso y por una anécdota posterior que involucró a su madre.

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Una prueba extensa y con pocas certezas

Dennings contó que el casting se desarrolló con indicaciones cambiantes y sin un guion detallado que permitiera anticipar el recorrido de la escena.

De acuerdo con su relato, el equipo a cargo de la audición les entregaba líneas vagas y modificaba las consignas a medida que avanzaba la jornada. La intención era observar cómo resolvían situaciones imprevistas y cómo funcionaban juntos frente a cámara.

Peoples Choice Awards - Arrivals - Santa Monica, California, U.S., November 10, 2019 - Kat Dennings. REUTERS/Monica Almeida
La actriz relató que el casting incluyó cambios de personaje, ejercicios físicos e improvisaciones sin un guion definido (REUTERS/Monica Almeida)

La actriz explicó que, en determinado momento, les pidieron intercambiar los personajes que interpretaban. También tuvieron que correr de un lado a otro, alterar el tono de sus intervenciones y dejar de lado los diálogos para emitir sonidos. Esos ejercicios pusieron a prueba la capacidad de reacción de ambos intérpretes y alejaron la prueba del formato habitual de una lectura de guion o una escena breve de casting.

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La diferencia entre la preparación y la improvisación

Dennings situó aquella experiencia después de su aparición en Thor y antes del estreno de la película dirigida por George Miller. No precisó para qué personaje audicionó ni detalló en qué etapa del proceso se produjo la prueba. Sí señaló que la jornada le resultó exigente, sobre todo por la falta de referencias claras sobre el tipo de actuación que buscaba la producción.

Dennings destacó la capacidad de Tom Hardy para adaptarse a las consignas y encontrar nuevas formas de interpretar cada escena (Warner Bros)
Dennings destacó la capacidad de Tom Hardy para adaptarse a las consignas y encontrar nuevas formas de interpretar cada escena (Warner Bros)

En contraste, recordó que Hardy se movía con soltura en ese terreno. Según explicó, el actor encontraba alternativas para cada línea y se permitía probar distintas formas de resolver una misma situación. “Lograba ser realmente libre, se invitaba todo tipo de maneras creativas para decir estas frases”, afirmó Dennings, según recogió Espinof. Para ella, esa capacidad de adaptación fue una de las lecciones que dejó aquella extensa audición.

El final de la jornada y una visita inesperada

Al terminar la prueba, Hardy se ofreció a llevarla a su casa. Dennings relató que llegó agotada, se puso el pijama y se quedó dormida. Después de seis horas de trabajo y ejercicios de improvisación, consideró que la audición había terminado allí. Sin embargo, al despertarse y salir de su habitación, descubrió que el actor todavía estaba en la vivienda y conversaba con su madre.

Kat Dennings
Tras la audición, Tom Hardy llevó a Kat Dennings a su casa y terminó conversando con la madre de la actriz (Instagram/Kat Dennings)

La intérprete recordó el episodio con afecto y destacó la impresión que Hardy causó en su familia. “Voy a ser fan de Tom Hardy durante toda mi vida. Creo que es una persona maravillosa, mi madre aún habla de él”, señaló. La visita improvisada convirtió una jornada de tensión y cansancio en una anécdota que Dennings conserva como uno de los recuerdos más singulares de su carrera.

Aunque la actriz no obtuvo el papel, la prueba le dejó una experiencia distinta a la de otros castings. La exigencia física, los cambios constantes de consignas y el trabajo sin un guion cerrado le permitieron observar una forma de actuación basada en la disponibilidad y la respuesta inmediata.

Años después, esa combinación de presión, improvisación y un inesperado encuentro familiar sigue siendo el aspecto que más recuerda de aquella audición.

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