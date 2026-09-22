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Arnold Schwarzenegger anunció su nuevo libro: “Es un manual lleno de historias de mi vida”

El actor y exgobernador de California, a los 79 años, utilizó sus redes sociales para trazar una línea directa entre sus dos obras. El trabajo, titulado Better Every Day: An Action Plan for a Full Life, de la editorial Penguin Press, ya tiene fecha de publicación

El actor y exgobernador de California presentará el 12 de enero una guía práctica con doce bloques semanales, inspirada en sus experiencias - REUTERS/Yara Nardi
El actor y exgobernador de California presentará el 12 de enero una guía práctica con doce bloques semanales, inspirada en sus experiencias - REUTERS/Yara Nardi
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A los 79 años, Arnold Schwarzenegger anunció un nuevo libro de “autoayuda” que continúa la línea de su obra anterior sobre desarrollo personal. La editorial Penguin Press confirmó que el volumen, titulado Better Every Day: An Action Plan for a Full Life, llegará a las librerías el 12 de enero de 2027.

El anuncio se difundió primero entre los suscriptores de Pump Club, la newsletter personal del actor, antes de trascender al público en general. Schwarzenegger acumula cientos de miles de lectores en esa plataforma, donde comparte contenido sobre entrenamiento, alimentación y hábitos de vida.

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Según un comunicado compartido con la revista People, la obra propone una guía práctica para que los lectores desarrollen el crecimiento personal y encuentren un propósito en su vida cotidiana.

El libro se estructura en doce bloques de acción semanal

Portada de un libro de Arnold Schwarzenegger sobre una pared de ladrillos oscuros con el texto January 12 2027 debajo
La portada del libro Better Every Day de Arnold Schwarzenegger presenta la fecha de su lanzamiento programado para el 12 de enero de 2027 (@schwarzenegger)

A diferencia de Be Useful: Seven Tools for Life“Sé útil: siete herramientas para la vida”—, el superventas de 2023, esta nueva entrega adopta un formato más aplicado y concreto. La editorial describió el título como un manual que extrae experiencias directas de la trayectoria del autor y las vincula a acciones específicas que el lector puede incorporar semana a semana, sin necesidad de reorganizar su rutina por completo.

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El volumen presenta 12 bloques orientados a la mejora personal. Según la nota oficial, el objetivo es ayudar a los lectores a desarrollar una mentalidad de crecimiento, recuperar el equilibrio y avanzar mediante pasos medibles. En este sentido, el propio actor subrayó que no se trata de teoría, sino de un programa orientado a resultados concretos en el día a día.

El actor lo define como la puesta en práctica de su filosofía

El exgobernador de California explicó la relación entre sus dos libros en una publicación en redes sociales. “‘Be Useful’ es mi filosofía; ‘Better Every Day’ es la manera en que se lleva a la práctica”, escribió, trazando una línea directa entre ambas obras: la primera plantea el marco conceptual y la segunda ofrece las herramientas para ejecutarlo en el terreno cotidiano.

La próxima obra del protagonista de Terminator propone tareas concretas para cada semana, con el objetivo de fomentar el crecimiento personal y recuperar el equilibrio -REUTERS/Liesa Johannssen
La próxima obra del protagonista de Terminator propone tareas concretas para cada semana, con el objetivo de fomentar el crecimiento personal y recuperar el equilibrio -REUTERS/Liesa Johannssen

El autor también detalló el contenido en términos personales. “Este libro es un manual lleno de historias de mi vida, que siempre están vinculadas a acciones que puedes incorporar directamente a tu rutina”, indicó en sus redes.

La editorial complementó esa definición: el texto busca “ayudar a las personas a alcanzar una mentalidad de crecimiento, restablecer su sentido del equilibrio y progresar con acciones específicas”, según el comunicado oficial.

La obra llega como secuela de un bestseller de alcance internacional

Be Useful, que fue publicado en 2023, se trató del primer libro de “autoayuda” de Schwarzenegger y se convirtió rápidamente en un éxito de ventas a nivel mundial. El título condensó la filosofía personal del actor —sintetizada en el concepto de “ser útil”— en siete herramientas para la vida diaria. Su recepción positiva lo consolidó como una referencia dentro del género de desarrollo personal y le ganó una audiencia nueva, más allá de sus seguidores históricos.

Tras el éxito mundial de su título de 2023, el intérprete plantea una propuesta más operativa, basada en relatos propios - REUTERS/Lisa Leutner
Tras el éxito mundial de su título de 2023, el intérprete plantea una propuesta más operativa, basada en relatos propios - REUTERS/Lisa Leutner

Con Better Every Day, Penguin Press apunta a dar continuidad a ese trabajo. La editorial presentó el nuevo título como el paso posterior a Be Useful: “Si aquel fue el libro de filosofía de Arnold, este es su libro de trabajo”, señaló el texto oficial.

La distinción marca la intención del autor de ofrecer un contenido más operativo que su entrega anterior para todos sus seguidores. El lanzamiento está programado para el 12 de enero de 2027, tanto en formato físico como digital, mientras que la preventa ya comenzó.

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