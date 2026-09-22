El Salvador

“No quedará nada”: la sequía por El Niño golpea las zonas rurales de El Salvador

La reducción de las lluvias asociada al fenómeno meteorológico afecta cultivos, fuentes de riego y estanques de tilapia en comunidades rurales, donde las familias enfrentan pérdidas económicas y dificultades para garantizar su alimentación

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La reducción de las lluvias vinculada al fenómeno de El Niño profundizó la escasez de agua en áreas rurales de El Salvador. La falta de precipitaciones afecta quebradas, sistemas de riego y reservorios utilizados por familias que dependen de la agricultura crianza de animales para su alimentación e ingresos.

En San Simón, Morazán, los productores deben adaptar sus cultivos, trasladar agua a mano y enfrentar la perdida. La sequía compromete las cosechas y limita una fuente de proteína y recursos económicos para los hogares de la zona.

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En San Simón, Morazán, los agricultores observan cómo las fuentes de agua disminuyen durante una temporada marcada por la falta de precipitaciones. (Foto Marvin Recinos / AFP)
En San Simón, Morazán, los agricultores observan cómo las fuentes de agua disminuyen durante una temporada marcada por la falta de precipitaciones. (Foto Marvin Recinos / AFP)
“Y si se seca, no vamos a regar las plantas, porque no quedará nada”, advirtió Vilma Ortiz sobre la disminución del agua en la zona. (Foto Marvin Recinos / AFP)
“Y si se seca, no vamos a regar las plantas, porque no quedará nada”, advirtió Vilma Ortiz sobre la disminución del agua en la zona. (Foto Marvin Recinos / AFP)
Las tomateras y otros cultivos de huerta quedan expuestos al estrés hídrico cuando el riego deja de ser suficiente para sostener su crecimiento. (Foto Marvin Recinos / AFP)
Las tomateras y otros cultivos de huerta quedan expuestos al estrés hídrico cuando el riego deja de ser suficiente para sostener su crecimiento. (Foto Marvin Recinos / AFP)
Los arroyos que antes abastecían pequeños sistemas de riego registran caudales bajos, lo que limita el cuidado diario de los cultivos. (Foto Marvin Recinos / AFP)
Los arroyos que antes abastecían pequeños sistemas de riego registran caudales bajos, lo que limita el cuidado diario de los cultivos. (Foto Marvin Recinos / AFP)
María Inés Umanzor abre un grifo en su casa en la aldea de El Matazano, San Simón, departamento de Morazán, El Salvador, el 10 de septiembre de 2026. Los animales están muriendo en medio de la peor sequía que se recuerda para muchos centroamericanos, quienes luchan contra los efectos implacables del poderoso fenómeno meteorológico de El Niño. (Foto Marvin Recinos / AFP)
María Inés Umanzor abre un grifo en su casa en la aldea de El Matazano, San Simón, departamento de Morazán, El Salvador, el 10 de septiembre de 2026. Los animales están muriendo en medio de la peor sequía que se recuerda para muchos centroamericanos, quienes luchan contra los efectos implacables del poderoso fenómeno meteorológico de El Niño. (Foto Marvin Recinos / AFP)
En San Simón y otras zonas de Morazán, la falta de agua obliga a modificar cultivos, reducir la producción y buscar alternativas para resistir la sequía. (Foto Marvin Recinos / AFP)
En San Simón y otras zonas de Morazán, la falta de agua obliga a modificar cultivos, reducir la producción y buscar alternativas para resistir la sequía. (Foto Marvin Recinos / AFP)
La reducción de las lluvias asociada al fenómeno de El Niño agravó la escasez de agua en zonas rurales de El Salvador, donde productores enfrentan pérdidas en cultivos y estanques. (Foto Marvin Recinos / AFP)
La reducción de las lluvias asociada al fenómeno de El Niño agravó la escasez de agua en zonas rurales de El Salvador, donde productores enfrentan pérdidas en cultivos y estanques. (Foto Marvin Recinos / AFP)
María del Carmen Portillo relató que el nivel del agua de su tanque de peces descendió cerca de 50 centímetros antes de quedar reducido a apenas unos centímetros de profundidad. (Foto Marvin Recinos / AFP)
María del Carmen Portillo relató que el nivel del agua de su tanque de peces descendió cerca de 50 centímetros antes de quedar reducido a apenas unos centímetros de profundidad. (Foto Marvin Recinos / AFP)
Los productores también dejan de vender parte de su cosecha y de su producción de animales, una caída que afecta la economía familiar. (Foto Marvin Recinos / AFP)
Los productores también dejan de vender parte de su cosecha y de su producción de animales, una caída que afecta la economía familiar. (Foto Marvin Recinos / AFP)

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