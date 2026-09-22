Teleshow

Ivana Figueiras enfrentó a una seguidora que criticó a Darío Cvitanich durante su viaje familiar a Disney

La empresaria difundió fotos del paseo por el mágico parque de diversiones y no dejó pasar un comentario que generó polémica

Una mujer y un hombre con gafas de sol posan abrazados en una plaza frente a un castillo con torres de techos azules
Ivana Figueiras y Darío Cvitanich posan juntos frente al castillo de Cenicienta durante su recorrido por el parque temático de Disney
Guardar

Después de una escapada a la nieve en el sur argentino, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich mostraron imágenes de su viaje a Disney, donde posaron frente al castillo de Cenicienta y compartieron parte de la experiencia junto a Suri, la hija de ocho años de la empresaria. Las publicaciones en redes sociales recibieron mensajes afectuosos, aunque también dejaron lugar a un comentario irónico que motivó una respuesta pública de Figueiras.

La pareja mantiene una activa presencia en Instagram y suele documentar algunos momentos de sus días de descanso. Esta vez, las fotografías expusieron un cambio de escenario: de las montañas de la Patagonia argentina a las atracciones, los personajes y los paisajes de uno de los parques más reconocidos de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En una de las postales que compartió Ivana, se la ve junto al exfutbolista frente al castillo de Cenicienta. Ambos llevan anteojos de sol y ropa informal. Ella eligió una remera clara con un diseño de Bambi y un short de jean, mientras que él posó con una remera gris estampada. Figueiras se acercó a Cvitanich y le dio un beso en la mejilla, en una imagen que tuvo como fondo las torres azules y blancas del castillo y el movimiento habitual de los visitantes que circulaban por el parque.

Una niña con un suéter decorado con estrellas sostiene la mano de una escultura vegetal con la forma de Mickey Mouse
Suri, la hija de Ivana Figueiras, sostiene la mano de una escultura de Mickey Mouse durante su visita a Disney

La foto no pasó inadvertida entre sus seguidores. Más allá de la postal de pareja, el intercambio que acompañó la publicación dejó en evidencia el momento personal que atraviesan. “Qué hermoso viaje. Te amo tanto”, escribió el exfutbolista en los comentarios de la empresaria, con un mensaje que ella decidió compartir en medio de las imágenes del recorrido.

PUBLICIDAD

El álbum también incluyó una instantánea de Suri, la hija de Figueiras. La niña posó de noche junto a una figura vegetal de Mickey en Epcot. Con una sonrisa, extendió su mano hacia el personaje, ubicado entre plantas y flores. La imagen contrastó con la postal diurna del castillo y sumó un registro de la experiencia familiar durante el viaje.

La respuesta de Ivana Figueiras a una seguidora
La respuesta de Ivana Figueiras a una seguidora

Las dos fotos permiten reconstruir parte de las actividades que realizaron en el parque: la visita a los espacios más reconocibles del predio, las caminatas entre atracciones y la posibilidad de retratarse en algunos de los puntos tradicionales para quienes recorren Disney por primera vez o regresan después de varios años.

Entre los mensajes que llegaron a la publicación, hubo uno que llamó la atención por su tono. Una usuaria escribió: “El papá del año”, en una frase que muchos interpretaron como una ironía dirigida a Cvitanich por el viaje que realizó junto a Figueiras y Suri.

Un hombre y una mujer con ropa de esquí y bastones posan sobre la nieve frente a una casilla de madera en un paisaje montañoso
Ivana Figueiras y Darío Cvitanich durante sus vacaciones de invierno

Lejos de dejar pasar el comentario, la empresaria respondió de inmediato y defendió al exdelantero. “¡La verdad que sí! ¡Si vieras cómo la están pasando las chicas! Besitooo”, contestó. Con esa frase, Figueiras buscó despejar cualquier cuestionamiento sobre su vínculo con ellas.

La respuesta volvió a poner el foco sobre una situación que tuvo exposición pública desde la separación de Cvitanich y Bonelli. El exjugador y la conductora son padres de tres hijas, y desde que comunicaron el final de su relación circularon versiones e intercambios públicos vinculados a la organización familiar, la crianza y las obligaciones económicas.

Sin embargo, en esta ocasión, la publicación de Figueiras se concentró en las vacaciones y en las imágenes del recorrido por Disney. El mensaje que dejó en defensa de su pareja fue breve, pero alcanzó para que la conversación en torno a la foto se trasladara de la postal romántica a las repercusiones de su vida familiar.

Temas Relacionados

Ivana FigueirasDarío Cvitanich

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Homero Pettinato habló después de denunciar al acosador de La Reini y contó como es su vínculo con la influencer

El conductor volvió a trabajar luego de que un hombre obsesionado con su expareja lo amenazara de muerte

Homero Pettinato habló después de denunciar al acosador de La Reini y contó como es su vínculo con la influencer

Luego de ser internada dos veces, Denisse González reveló qué enfermedad tiene: “Es muy particular”

La ex Gran Hermano vivió semanas de incertidumbre a causa de su salud y finalmente le puso nombre al trastorno autoinmune que sufre

Luego de ser internada dos veces, Denisse González reveló qué enfermedad tiene: “Es muy particular”

Nicole Neumann contó por qué sigue amamantando a su hijo de 2 años: “Mi psicólogo dice que ya está grande”

La modelo habló del proceso emocional que implica avanzar con el destete y relató con humor cómo el pequeño Cruz expresa sus pedidos con total claridad

Nicole Neumann contó por qué sigue amamantando a su hijo de 2 años: “Mi psicólogo dice que ya está grande”

La inesperada reacción de la China Suárez a la parodia que hizo Pablito Castillo del polémico video con Mauro Icardi

Un breve mensaje de la actriz en Instagram despertó especulaciones después de que el influencer recreara la escena viral junto al delantero

La inesperada reacción de la China Suárez a la parodia que hizo Pablito Castillo del polémico video con Mauro Icardi

Tomás Dente recordó a su madre con la carta que escribió el día de su muerte: “Confiaste en mí para tu partida”

El conductor compartió una foto familiar y recuperó el texto que redactó en 2009 para despedir a Ada, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento

Tomás Dente recordó a su madre con la carta que escribió el día de su muerte: “Confiaste en mí para tu partida”

AMÉRICA

Emiratos Árabes Unidos condenó los “escandalosos” ataques hutíes y pidió un enfoque regional para contenerlos

Emiratos Árabes Unidos condenó los “escandalosos” ataques hutíes y pidió un enfoque regional para contenerlos

República Dominicana reduce las importaciones de arroz ante el aumento de los inventarios locales

La paradoja climática: alerta por sequía y lluvias que provocan inundaciones en El Salvador

La Procuraduría de Guatemala atendió 409 casos de desnutrición infantil durante los primeros ocho meses

Bajos de Haina: La comunidad industrial golpeada por el reclutamiento para el frente ruso con más de 200 dominicanos

MALDITOS NERDS

Edward Berger dirigirá ‘Guerra mundial Z 2′ con el regreso de Brad Pitt

Edward Berger dirigirá ‘Guerra mundial Z 2′ con el regreso de Brad Pitt

Cronos: Lazarus revela su combate agresivo en un nuevo trailer de Bloober Team

Game Pass recibe a ‘Well Dweller’, uno de los juegos mejor valorados de 2026

Microsoft acerca a Xbox una recompensa por completar todos los logros de un juego

REVIEW | Control Resonant - La narrativa por encima de todo

DEPORTES

Cambio en la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la selección argentina: AFA confirmó que saldrán a la venta el jueves

Cambio en la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la selección argentina: AFA confirmó que saldrán a la venta el jueves

El nuevo título que otorgará el fútbol argentino y el cambio reglamentario que habrá en la definición del Torneo Clausura

La primera señal positiva que dio Lionel Scaloni de cara a la renovación del contrato tras el Mundial 2026

Las curiosas fotos de Lothar Mattähus y su novia de 27 años Theresa Sommer en el Oktoberfest: “Estaban acaramelados”

Simone Biles reveló que tres ladrones enmascarados irrumpieron en su casa y se robaron su Porsche GTS