Ivana Figueiras enfrentó a una seguidora que criticó a Darío Cvitanich durante su viaje familiar a Disney

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich posan juntos frente al castillo de Cenicienta durante su recorrido por el parque temático de Disney

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Después de una escapada a la nieve en el sur argentino, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich mostraron imágenes de su viaje a Disney, donde posaron frente al castillo de Cenicienta y compartieron parte de la experiencia junto a Suri, la hija de ocho años de la empresaria. Las publicaciones en redes sociales recibieron mensajes afectuosos, aunque también dejaron lugar a un comentario irónico que motivó una respuesta pública de Figueiras.

La pareja mantiene una activa presencia en Instagram y suele documentar algunos momentos de sus días de descanso. Esta vez, las fotografías expusieron un cambio de escenario: de las montañas de la Patagonia argentina a las atracciones, los personajes y los paisajes de uno de los parques más reconocidos de Estados Unidos.

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En una de las postales que compartió Ivana, se la ve junto al exfutbolista frente al castillo de Cenicienta. Ambos llevan anteojos de sol y ropa informal. Ella eligió una remera clara con un diseño de Bambi y un short de jean, mientras que él posó con una remera gris estampada. Figueiras se acercó a Cvitanich y le dio un beso en la mejilla, en una imagen que tuvo como fondo las torres azules y blancas del castillo y el movimiento habitual de los visitantes que circulaban por el parque.

Suri, la hija de Ivana Figueiras, sostiene la mano de una escultura de Mickey Mouse durante su visita a Disney

La foto no pasó inadvertida entre sus seguidores. Más allá de la postal de pareja, el intercambio que acompañó la publicación dejó en evidencia el momento personal que atraviesan. “Qué hermoso viaje. Te amo tanto”, escribió el exfutbolista en los comentarios de la empresaria, con un mensaje que ella decidió compartir en medio de las imágenes del recorrido.

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El álbum también incluyó una instantánea de Suri, la hija de Figueiras. La niña posó de noche junto a una figura vegetal de Mickey en Epcot. Con una sonrisa, extendió su mano hacia el personaje, ubicado entre plantas y flores. La imagen contrastó con la postal diurna del castillo y sumó un registro de la experiencia familiar durante el viaje.

La respuesta de Ivana Figueiras a una seguidora

Las dos fotos permiten reconstruir parte de las actividades que realizaron en el parque: la visita a los espacios más reconocibles del predio, las caminatas entre atracciones y la posibilidad de retratarse en algunos de los puntos tradicionales para quienes recorren Disney por primera vez o regresan después de varios años.

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Entre los mensajes que llegaron a la publicación, hubo uno que llamó la atención por su tono. Una usuaria escribió: “El papá del año”, en una frase que muchos interpretaron como una ironía dirigida a Cvitanich por el viaje que realizó junto a Figueiras y Suri.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich durante sus vacaciones de invierno

Lejos de dejar pasar el comentario, la empresaria respondió de inmediato y defendió al exdelantero. “¡La verdad que sí! ¡Si vieras cómo la están pasando las chicas! Besitooo”, contestó. Con esa frase, Figueiras buscó despejar cualquier cuestionamiento sobre su vínculo con ellas.

La respuesta volvió a poner el foco sobre una situación que tuvo exposición pública desde la separación de Cvitanich y Bonelli. El exjugador y la conductora son padres de tres hijas, y desde que comunicaron el final de su relación circularon versiones e intercambios públicos vinculados a la organización familiar, la crianza y las obligaciones económicas.

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Sin embargo, en esta ocasión, la publicación de Figueiras se concentró en las vacaciones y en las imágenes del recorrido por Disney. El mensaje que dejó en defensa de su pareja fue breve, pero alcanzó para que la conversación en torno a la foto se trasladara de la postal romántica a las repercusiones de su vida familiar.