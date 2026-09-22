Lionel Richie, hospitalizado por tercera vez en el año: qué se sabe de su estado de salud

El cantante de 77 años recibió tratamiento para controlar una fibrilación auricular durante su reciente ingreso médico.(Leon Neal/Pool via REUTERS)

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Lionel Richie fue hospitalizado nuevamente por un problema cardíaco y se sometió a un procedimiento para tratar una fibrilación auricular (AFib), según confirmó su representante a PEOPLE. El cantante de 77 años deberá tomarse un periodo de descanso, mientras que tres conciertos de su gira con Earth, Wind & Fire fueron cancelados

La nueva hospitalización ocurre pocas semanas después de que Richie pasara tres días internado tras su presentación en St. Louis, Missouri, el 29 de agosto. En aquella ocasión, el artista ingresó por precaución y permaneció en la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde fue sometido a pruebas relacionadas con su corazón. El 2 de septiembre, PEOPLE confirmó que había regresado a Los Ángeles y que se encontraba “muy bien”.

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Ahora, su representante explicó que Richie fue sometido a una ablación para tratar la fibrilación auricular, un trastorno que provoca un ritmo cardíaco irregular. “El médico dijo que todo salió perfectamente”, declaró el representante a PEOPLE.

La salud de Lionel Richie ya había generado preocupación en junio, cuando tuvo que interrumpir un concierto después de sentirse mareado.(Captura de video)

La ablación es un procedimiento mínimamente invasivo que busca corregir las señales eléctricas anormales del corazón. Según fuentes médicas, el tratamiento crea pequeñas cicatrices en el tejido cardíaco para bloquear los impulsos eléctricos que provocan los ritmos irregulares y ayudar a recuperar un ritmo normal.

Tres conciertos fueron cancelados

La situación también afectó directamente la gira “Sing a Song All Night Long”, que Richie realiza junto a Earth, Wind & Fire. Las presentaciones programadas para el 26 de septiembre en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio, fueron canceladas a raíz de la hospitalización.

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“Lionel está muy bien, pero se tomará un tiempo libre y volverá al escenario pronto”, aseguró su vocero sobre esta pausa en sus actividades artísticas.

La nueva hospitalización se suma a otros dos episodios registrados durante los últimos meses. En junio, Richie tuvo que interrumpir una presentación en St. Paul, Minnesota, después de sentirse mareado durante el concierto.

El intérprete de “Hello” deberá tomarse un periodo de descanso antes de regresar a los escenarios.(Captura/redes sociales)

“Cuando te sientas mareado, siéntate”, dijo entonces al público. Debido a ello, tuvo que finalizar el espectáculo antes de tiempo; y luego, aplazó dos conciertos para “descansar y recuperar su salud por completo”.

El cantante regresó a los escenarios el 30 de junio y, en julio, agradeció a sus seguidores por los mensajes recibidos después del episodio. “Gracias por cada mensaje, cada palabra amable y por todo su amor. Estoy bien y agradecido con todos ustedes”, escribió en Instagram.

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El representante de Lionel Richie aseguró que la intervención médica salió perfectamente y que el cantante se encuentra bien (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin embargo, otro susto médico volvió a acechar a Lionel Richie tras su concierto en St. Louis, el 29 de agosto. En esa ocasión, el músico terminó su presentación con ayuda de una silla y posteriormente fue ingresado en un hospital para someterse a evaluaciones cardíacas. Tras permanecer tres días internado, regresó a Los Ángeles.

De hecho, apenas unos días antes de conocerse su nueva hospitalización, Richie había reaparecido públicamente. El 19 de septiembre asistió junto a su pareja, Lisa Parigi, a una cena en Mr. Chow, en Beverly Hills, donde fue fotografiado sonriente y haciendo una señal de aprobación con el pulgar.

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