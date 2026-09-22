Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para un tratamiento experimental contra el cáncer

Dolly Parton murió el 25 de agosto a los 80 años tras una lucha privada contra el cáncer (AP/Carlos Osorio)

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Dolly Parton realizó un viaje secreto a Alemania para someterse a un tratamiento experimental contra el cáncer, aproximadamente un año antes de su muerte, según fuentes cercanas a la cantante.

La artista de música country enfrentó la enfermedad de manera privada durante el último año de su vida y decidió buscar atención médica fuera de Estados Unidos.

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Viajó hasta Frankfurt en un avión privado para recibir el procedimiento.

El tipo exacto de tratamiento no fue revelado. “No está claro en qué consistía exactamente el procedimiento médico”, señaló TMZ.

La cantante permaneció en Alemania cerca de una semana antes de regresar a su país.

La cantante La cantante de música country mantuvo en privado la enfermedad durante el último año de su vida (REUTERS/Mario Anzuoni)

De acuerdo con la información disponible, Parton consideraba que el tratamiento había sido eficaz y que le permitió recuperar fuerzas.

El tipo específico de cáncer que padecía tampoco fue precisado. Dolly Parton murió el 25 de agosto a los 80 años.

Su muerte fue un golpe repentino e inesperado para su círculo cercano, aunque algunas personas de su entorno conocían que estaba enferma.

Cuando los allegados de la cantante se enteraron de su hospitalización y de su delicado estado de salud, comenzaron a viajar hacia Nashville para acompañarla.

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Dolly Parton construyó una carrera en la música country con once premios Grammy y composiciones como “Jolene” e “I Will Always Love You” (Jonathan Short/Invision/AP, archivo)

La familia realizó después una ceremonia privada y sus restos fueron sepultados en el cementerio Woodlawn Memorial Park and Mausoleum.

Nacida en enero de 1946 en Tennessee, Parton construyó una extensa carrera musical, con once premios Grammy, y desarrolló también una intensa labor filantrópica y empresarial.

Es autora de composiciones como “Jolene” e “I Will Always Love You”, y se convirtió en una de las máximas referentes de la música country.

Cómo vive la familia de Dolly Parton el duelo tras su muerte

Stella Parton, hermana mayor de la cantante, habló públicamente sobre el proceso de duelo que atraviesa la familia.

En una publicación difundida en Instagram el 8 de septiembre, la intérprete, de 77 años, agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió a sus seguidores tomar como referencia valores que caracterizaron la vida pública de su hermana, como la tolerancia y el respeto.

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La familia de Dolly Parton realizó una ceremonia privada y sepultó sus restos en el Woodlawn Memorial Park and Mausoleum de Nashville (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Con el tiempo estaremos bien, pero cada uno vivirá su duelo a su manera. Todos los seres humanos experimentamos dolor y pérdidas en la vida, y mi familia no es la excepción”, escribió Stella Parton.

La hermana de la artista también hizo referencia a la exposición pública que ha acompañado a la familia durante décadas, y que según explicó causó presión adicional tras el fallecimiento.

“Lamentablemente, debido a la forma en que hemos vivido nuestras vidas expuestas al público, no nos queda más remedio que estar sometidas a una presión increíble y a la insensibilidad de desconocidos”, indicó.

Entre las situaciones mencionadas, Stella Parton citó la difusión de contenido generado mediante inteligencia artificial y de información sin fundamento.

Aseguró que, desde la muerte de Dolly Parton, se han publicado a diario contenidos de ese tipo en internet, algo que describió como “difícil de asimilar o ignorar”.

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FILE PHOTO: U.S. singer Dolly Parton speaks at the launch of her Imagination Library book project in the Magna Centre in Sheffield, northern England December 5, 2007. REUTERS/Nigel Roddis//File Photo

La cantante destacó, no obstante, las muestras de afecto recibidas por la familia desde el fallecimiento.

Consideró que su hermana habría quedado sorprendida por la cantidad de cariño expresado por sus seguidores y por el público en general.

Stella Parton recordó que Dolly Parton mantuvo durante su carrera una relación cercana con sus admiradores y que optó, en distintas ocasiones, por no expresar públicamente sus opiniones sobre temas como política, religión o figuras públicas.

“Amaba a sus fans y al público en general. Por eso optó por no expresar sus opiniones sobre muchos temas (...) sabía, mejor que nadie, en qué se podía convertir eso, lo cual no es más que un enorme desperdicio de energía positiva”, expresó.

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La hermana de la cantante pidió además a quienes siguen la información sobre la familia que adopten una actitud distinta en redes sociales.

Stella Parton afirmó que la familia vive el duelo por la muerte de Dolly Parton de manera diferente (Instagram)

“Les pido que muestren más compasión y sabiduría a medida que avanzamos en la vida. Usen la vida de mi hermana como ejemplo de tolerancia y respeto hacia los demás”, señaló.

Stella Parton respondió también a comentarios sobre su vínculo con Dolly Parton y defendió su derecho a expresar sus propias opiniones.

“Siempre he aceptado mi personalidad y seguiré siendo yo misma”, afirmó.