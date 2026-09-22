Más de 256 compradores pujarán por los mejores cafés de Panamá

Los 50 lotes seleccionados para la subasta suman 750 kilogramos de café panameño de alta especialidad y serán disputados por más de 256 compradores previamente autorizados por la SCAP. Cortesía

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Panamá colocará este miércoles 23 de septiembre 750 kilogramos de sus mejores cafés de especialidad ante compradores de Asia, Europa, América, Australia y Medio Oriente. La subasta electrónica del Best of Panama comenzará a las 6:00 p.m., hora panameña, y podrá observarse públicamente mediante la plataforma del certamen.

La Asociación de Cafés Especiales de Panamá informó que más de 256 compradores fueron aprobados para participar. Entre los mercados representados aparecen China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Estados Unidos y varios países europeos, cuyos interesados competirán por 50 lotes cuidadosamente seleccionados durante las catas nacionales e internacionales.

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Cada lote tendrá un peso de 15 kilogramos, cinco menos que en la edición anterior, debido a la reducción de la cosecha provocada por las condiciones climáticas. La oferta estará integrada por 20 Geishas Lavados, 20 Geishas Naturales y 10 Varietales, distribuidos según sus calificaciones.

Los Geishas comenzarán con un precio base de $400 por kilogramo, mientras que los Varietales partirán de $100. El monto final dependerá de las ofertas realizadas por los compradores autorizados, quienes recibirán un código individual para presentar sus pujas durante el desarrollo de la subasta.

Los Geishas Lavados y Naturales tendrán un precio inicial de $400 por kilogramo, mientras que las ofertas por los cafés Varietales comenzarán en $100 por cada kilogramo. EFE/Bienvenido Velasco

La jornada abrirá con Torre de Elida Estate Coffee, de Lamastus Family Estate, ganador de la categoría Geisha Lavado con 96,25 puntos. El café fue cultivado en una parcela ubicada a 1.800 metros sobre el nivel del mar y encabezará los lotes ofrecidos al mercado internacional.

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El segundo puesto de esa categoría correspondió a Holy Bean, de Finca El Pergamino, con 96 puntos, seguido por Hacienda La Esmeralda, con 95,25. Los 20 cafés lavados incluidos en la subasta recibieron calificaciones comprendidas entre 92,50 y 96,25 puntos durante la competencia internacional.

En Geisha Natural, Lérida Estate obtuvo el primer lugar con 95,63 puntos, seguida por Hacienda La Esmeralda, con 95,50, y Elida Geisha Vuelta, con 95,25. Las puntuaciones de los cafés que serán subastados oscilan entre 92,13 y 95,63 puntos.

La categoría Varietales será encabezada por Altieri Mimas Gold, de Altieri Specialty Coffee, que obtuvo 93,63 puntos. También figuran Hacienda La Esmeralda Laurina, con 92,63, y Finca Santa Teresa–Alexa, con 92,38, dentro de una selección evaluada entre 89,13 y 93,63 puntos.

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Los cafés fueron evaluados durante las catas nacionales e internacionales del Best of Panama, un proceso que permitió seleccionar los lotes con los mejores perfiles de calidad y sabor. Cortesía

Esta edición incorporó pruebas genéticas para los cafés Varietales, con el propósito de comprobar que no contienen granos Geisha. Las muestras fueron enviadas a un laboratorio europeo como parte de las nuevas reglas implementadas para proteger la autenticidad de cada categoría y respaldar la trazabilidad del producto.

La subasta cierra la trigésima edición del Best of Panama, competencia que comenzó con 102 lotes y reunió a jueces oficiales e invitados de más de 14 países. Después de varias rondas de evaluación, fueron escogidos los cafés con los perfiles de taza más sobresalientes.

El presidente de la SCAP, Ricardo Koyner, explicó que la selección de compradores también atraviesa controles rigurosos, porque la asociación verifica su trayectoria, reconocimiento dentro del mercado y capacidad para completar el pago. Solamente las empresas aprobadas podrán presentar ofertas por los lotes disponibles.

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Los cafés panameños llegan a esta puja después de que la subasta de 2025 estableciera un récord mundial. Un Geisha Lavado de Hacienda La Esmeralda fue adquirido por Julith Coffee, empresa de Dubái, a $30.204 por kilogramo, para un total de $604.080 por 20 kilogramos.

Panamá mantiene el récord mundial del café después de que un Geisha Lavado alcanzara $30.204 por kilogramo en 2025, durante una subasta que generó ventas superiores a $2,86 millones. EFE/ Marcelino Rosario

En aquella edición, los 50 lotes generaron ventas conjuntas superiores a $2,86 millones, duplicando ampliamente el resultado de 2024. El desempeño convirtió la subasta en una referencia internacional para establecer el valor de los cafés más exclusivos y reforzó el posicionamiento de Panamá en este mercado.

La atención estará concentrada ahora en el precio que alcance Torre de Elida Estate, el café mejor calificado de 2026. Aunque su puntuación quedó por debajo de los 98 puntos registrados el año anterior, la participación de compradores internacionales anticipa una competencia intensa por los principales lotes panameños.

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