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El nuevo título que otorgará el fútbol argentino y el cambio reglamentario que habrá en la definición del Torneo Clausura

Desde la AFA se informó la disputa de la “Recopa de Campeones” a partir de 2027

Claudio Tapia encabezó la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA esta mañana en Ezeiza
Claudio Tapia encabezó la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA esta mañana en Ezeiza
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La Liga Profesional de Fútbol avanzó con la creación de la Recopa de Campeones, una nueva competencia oficial prevista para la temporada 2027, y aprobó que las semifinales y la final del Torneo Clausura 2026 se disputen en estadio neutral. El Comité Ejecutivo también revisó iniciativas vinculadas con el programa Club Fútbol Argentino y un proyecto de centralización logística para las instituciones.

La decisión fue tratada durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio Lionel Messi, en Ezeiza, este martes. El nuevo certamen tendrá formato triangular y reunirá a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. La propuesta de la LPF contempla que la Recopa de Campeones incorpore a los campeones de tres torneos que ya forman parte del calendario local. El formato triangular definirá un título oficial adicional para el fútbol argentino a partir de 2027. La competencia se suma a los torneos principales, como el Apertura, el Clausura, la Tabla Anual y la Copa Argentina, y a las copas complementarias que ya integran la programación de cada temporada.

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La otra modificación aprobada establece que los partidos del Torneo Clausura se jugarán en estadios neutrales desde las semifinales, a diferencia del Apertura 2026, donde solamente existió la neutralidad en la final entre Belgrano de Córdoba y River (se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes cordobés). Hasta los cuartos de final, el formato conservará la localía vinculada con el rendimiento de los equipos en la fase regular. Según lo tratado por los dirigentes, la medida busca habilitar la presencia de ambas parcialidades, ampliar el alcance federal de las instancias decisivas y generar nuevas posibilidades de organización para los encuentros definitorios. Además, la LPF propuso sostener el tiempo suplementario desde los octavos de final. La intención es que las series eliminatorias se definan en cancha antes de llegar a una eventual tanda de penales.

El saludo entre Matías Mariotto, presidente de Banfield, y Claudio Tapia
El saludo entre Matías Mariotto, presidente de Banfield, y Claudio Tapia

Los dirigentes evaluaron el esquema general del próximo año, que conservará las competencias principales y los trofeos ya establecidos. También debatieron la posibilidad de adecuar el cierre del mercado de pases a los plazos de otras ligas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), destino frecuente de futbolistas argentinos. Durante la reunión se revisó, además, la programación del Clausura 2026. La Liga trabaja en el ordenamiento de la fecha 11 y las siguientes, con atención a la ventana FIFA del 3 de octubre, los compromisos por Copa Argentina y los torneos continentales. La confirmación de las fechas 14, 15 y 16 dependerá de cuestiones logísticas, entre ellas la visita prevista del papa León XIV.

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Por otra parte, River Plate, representado por su vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel, informó que presentará un documento con propuestas de reformas. Esas iniciativas serán analizadas con vistas a la temporada 2028, dado que el calendario de 2027 ya fue definido con anticipación. La LPF sostuvo que continuará el trabajo con los clubes para ordenar las competencias y la planificación de las próximas temporadas.

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Vale recordar que la AFA y la LPF ya habían aprobado las fechas y sedes de las finales de 2026. El Torneo Clausura se definirá el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, mientras que el Trofeo de Campeones (entre Belgrano, campeón del Apertura, y quien resulte campeón del Clausura) se disputará el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

El calendario incluye además la final de la Copa Argentina el miércoles 4 de noviembre, la Supercopa Internacional (entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central) este sábado 26 de septiembre y la Supercopa Argentina (entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza) el miércoles 11 de noviembre.

LOS 8 TÍTULOS QUE REPARTIRÁ EL FÚTBOL ARGENTINO EN 2027

  • Torneo Apertura
  • Torneo Clausura
  • Copa Argentina
  • Tabla Anual 2027
  • Supercopa Argentina
  • Trofeo de Campeones
  • Supercopa Internacional
  • Recopa de Campeones

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