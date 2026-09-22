Economía

Mariana Camino, CEO de Abeceb: “La preocupación ya no es el dólar, sino la competitividad y la productividad”

La titular de la consultora explicó cómo las empresas diseñan sus presupuestos para el año próximo, en un escenario donde la estabilidad macroeconómica convive con una recuperación desigual entre distintos sectores de la actividad

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Como suele ocurrir en los últimos meses de cada año, las empresas argentinas empiezan a delinear el presupuesto del ejercicio siguiente. Pero la planificación 2027 tiene un condimento distinto: conviven una macroeconomía que se asume corregida y estable con una economía real partida en dos velocidades, donde una porción del entramado productivo crece de la mano de la inversión, mientras un universo de familias no logra cerrar sus cuentas a fin de mes.

“Ya la preocupación no es el dólar, o si va a haber dólares o si va a subir el tipo de cambio. Hoy la preocupación es ser competitivo, ser productivo. Ahi hay que mirar variables que son de la empresa, no solamente del entorno”, sintetizó Mariana Camino, presidenta y CEO de Abeceb, durante su participación en Infobae en Vivo.

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Para Camino, el ejercicio de planificación que hoy encaran las compañías combina dos certezas contrapuestas. Por un lado, la estabilización macroeconómica y la corrección de distorsiones se dan por hechas. Por otro, persiste un riesgo comercial alto, con un porcentaje elevado de familias que no llega a pagar sus compromisos mensuales.

“Ya no se cree que puede estar en riesgo la estabilidad macro, eso es un hecho. Pero también es un hecho que estamos a dos velocidades en la economía y que esas velocidades son de recuperación”, explicó la economista.

Esa convivencia entre dos realidades obliga a las empresas a definir sus presupuestos según el sector de actividad, la geografía y el mercado puntual donde operan, en lugar de aplicar un criterio homogéneo para toda la economía argentina.

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Dos economías, dos velocidades

Camino describió una primera porción del entramado productivo, ligada a los sectores transables, que ya “hundió capital, paga salarios, genera cambios en la localidad donde suceden las inversiones”. Se trata, según su estimación, de entre el 20% y el 25% de la economía argentina, asociado en gran medida al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a la seguridad jurídica que ese marco ofrece.

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“Por qué invierten, porque están asociadas al RIGI o a la seguridad jurídica que les da el régimen, porque están asociadas a la idea de que no se deshace lo que hundiste. La inversión ya está”, detalló.

Del otro lado queda el resto del entramado económico, compuesto por familias cuyos ingresos dependen de actividades más golpeadas. Esa brecha, planteó Camino, ya no permite hablar de “la gente” como un colectivo homogéneo. “Creo que ya no podemos hablar más de la gente, porque hay dos grupos de gente. Entonces, depende con quién hablás, te va a llegar una realidad diferente”, sostuvo.

Por qué la inversión ya hecha es difícil de revertir

La titular de Abeceb sostuvo que ese proceso de inversión adquirió un carácter difícil de deshacer, incluso ante un eventual cambio de signo político tras las elecciones de 2027. “Todo no es que es irreversible, pero sí es más difícil, o el costo de ir para atrás en todo lo que sucedió, en un eventual futuro gobierno, es mayor que el costo de continuarlo”, explicó.

Esa idea se resume en una frase que atraviesa el diagnóstico de Abeceb: “la macro corrigió más rápido que la micro”. Las empresas que perciben esa estabilidad son las mismas que sostienen las decisiones de inversión, mientras buena parte del tejido productivo continúa expuesta a un contexto de mayor fragilidad comercial.

Exportaciones e importaciones, los números que se miran

Entre los indicadores que las empresas siguen de cerca para armar el presupuesto 2027 aparece el comercio exterior. Abeceb proyecta un crecimiento de las exportaciones del 5% para el año próximo. “Va a seguir habiendo demanda para las empresas que exportan, sigue habiendo divisas para el Banco Central”, indicó Camino.

En paralelo, la consultora estima que las importaciones crecerán 5,7%, por encima de las ventas al exterior. “Van a entrar muchos más productos importados que tendrán que competir con los que producen en el país y ahí se genera la famosa tensión, desafío”, señaló Camino, aunque aclaró que ese aumento también funciona como una señal de mayor actividad económica.

Camino remarcó que este año se registró un récord de exportaciones en términos de balanza comercial y de volumen exportable, con el sector energético como principal protagonista de ese resultado.

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