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La primera señal positiva que dio Lionel Scaloni de cara a la renovación del contrato tras el Mundial 2026

Luego de semanas en las que el panorama no era auspicioso, el entrenador le abrió la puerta a la negociación para continuar más allá de diciembre

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Medallas
Scaloni, con la medalla de subcampeón en el Mundial 2026 (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
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En el umbral de la primera ventana internacional post Mundial 2026, Lionel Scaloni, quien desde hace días está en el país, dio señales positivas en cuanto a la renovación de su contrato con la selección argentina por primera vez desde la derrota ante España en la definición del certamen ecuménico. El guiño se da en un momento en el que la continuidad no pintaba sencilla. El vínculo entre el Gringo, de 48 años, y la AFA, finaliza en diciembre.

La entidad que preside Claudio Tapia ya le hizo dos ofertas y, si bien todavía no hay acuerdo (Matías Aldao es el agente del entrenador), el ex mediocampista de Newell’s y Estudiantes se mostró abierto a avanzar.

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En la convocatoria para los amistosos ante Bolivia (el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba), Burkina Faso (el 3 de octubre en el Monumental) y Benín (el 6/10, también en el estadio de River Plate), Scaloni también había dado pistas de una mirada a futuro. La nómina incluyó varios nombres de jóvenes futbolistas que o estuvieron en la pelea por ir a la Copa del Mundo 2026 o podrán tener sus primeros minutos en la Albiceleste, prueba de que el cuerpo técnico ya piensa en la renovación de cara a la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

Vale recordar que el cotejo del 6 de octubre será la despedida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi de la Selección. Ambos fueron citados solo para el choque ante Benín, al igual que Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso. El hecho de que los mediocampistas hayan sido citados para el partido despedida de los referentes abre un interrogante respecto de si seguirán en el futuro.

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En los 37 nombres citados por Scaloni, no aparecen cuatro jugadores que estuvieron en el Mundial: Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Nahuel Molina. El mediocampista de Boca Juniors y el lateral de la Roma fueron sancionados por los incidentes en la final del Mundial y deben cumplir 10 y siete fechas de suspensión, respectivamente. En los próximos amistosos, que fueron clasificados por la FIFA como categoría A, podrán empezar a purgar la pena.

De los que fueron incluidos en la prelista del Mundial, pero no resultaron convocados a Estados Unidos, México y Canadá, surgieron Juan Foyth, Agustín Giay, Santiago Castro, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono, Tomás Palacios, Santiago Beltrán y Equi Fernández. También está Leonardo Balerdi, quien había quedado en la nómina de 26, pero luego se lesionó.

Por otra parte, recibieron su primera convocatoria Román Vega, Tobías Andrada, Leonel Flores y Valentín Gómez. El punta de Boca y el central de Estudiantes se entrenan en Ezeiza y quedarán liberados para jugar con sus clubes el fin de semana y volverán a sumarse a los entrenamientos de la Albiceleste luego de los compromisos de sus equipos.

El Pincha disputará la Supercopa Argentina este sábado contra Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que el Xeneize se probará el domingo contra Racing por la semifinal de la Copa Argentina.

De continuar al frente del plantel, Scaloni desandará su tercer ciclo mundialista, luego de obtener el título en Qatar 2022 y de haber llegado a la final en 2026. Además, se espera que el cuerpo técnico sufra una modificación sensible: todo indica que Walter Samuel, ayudante de campo y especialista en la pelota parada, se lanzará como entrenador principal, por lo que deberá ser reemplazado. Diego Placente, orientador de los seleccionados juveniles, asoma como el máximo candidato a ocupar su lugar.

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