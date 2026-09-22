Honduras

Tosferina deja tres nuevas muertes en Honduras y eleva a 22 los fallecidos en 2026

La tosferina continúa afectando a la población infantil en Honduras y durante la última semana dejó tres nuevas víctimas mortales, todas menores de un año

Francisco Morazán y sectores de la zona norte concentran los fallecimientos por tosferina registrados en 2026.
Francisco Morazán y sectores de la zona norte concentran los fallecimientos por tosferina registrados en 2026.
Guardar

La tosferina mató a tres bebés menores de un año en Honduras durante la última semana, ninguno de ellos vacunado, con lo que las muertes por esa enfermedad respiratoria ascendieron a 22 en lo que va de 2026, mientras los casos confirmados ya superan los 250 a nivel nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la ausencia de vacunación en los tres menores fallecidos vuelve a colocar en el centro del debate la importancia de la inmunización, especialmente entre bebés.

PUBLICIDAD

Los tres fallecimientos de la última semana corresponden a menores de un año, el grupo más vulnerable frente a las complicaciones de la tosferina. El nuevo reporte se suma a las muertes confirmadas días atrás y evidencia la persistencia de la enfermedad entre la población infantil.

El 8 de septiembre también fueron confirmados tres fallecimientos de menores por tosferina. En aquella ocasión, las víctimas eran dos bebés de dos meses y otro de aproximadamente 40 días de nacido.

La sucesión de casos ha incrementado la preocupación de las autoridades sanitarias, que insisten en mantener al día los esquemas de vacunación para reducir el riesgo de enfermedad grave.

PUBLICIDAD

Los focos principales

Los fallecimientos registrados durante este año se concentran principalmente en Francisco Morazán y distintos sectores de la zona norte de Honduras, según los reportes sanitarios.

Las autoridades recuerdan a los padres y encargados que la vacunación es una de las principales herramientas para reducir la circulación y las complicaciones de la tosferina, un llamado que adquiere especial importancia ante el número de contagios confirmados en 2026.

La tosferina, también conocida como pertusis, es una infección bacteriana de las vías respiratorias que se transmite con facilidad de una persona a otra.

Honduras acumuló 22 muertes por tosferina y más de 250 casos confirmados en lo que va de 2026.
Honduras acumuló 22 muertes por tosferina y más de 250 casos confirmados en lo que va de 2026.

En sus primeras etapas puede presentar síntomas parecidos a los de un resfrío común: congestión nasal, secreción y tos leve. Con el paso de los días, la tos puede intensificarse y convertirse en episodios repetidos y difíciles de controlar.

En los casos más graves, especialmente entre bebés, pueden presentarse dificultades para respirar, pausas respiratorias y otras complicaciones que requieren atención médica inmediata.

La tos característica puede aparecer en ataques prolongados y, en algunas personas, estar acompañada de un sonido agudo al inhalar, aunque ese signo no siempre está presente, sobre todo en los más pequeños.

Qué síntomas deben alertar a los padres

Los menores de un año pueden desarrollar cuadros más graves y presentar complicaciones con mayor rapidez. La falta de vacunación incrementa el riesgo de padecer la enfermedad y de desarrollar formas severas, razón por la cual las autoridades mantienen el llamado a verificar que los niños reciban las dosis correspondientes.

La vacunación no solo busca proteger individualmente a los menores, sino también reducir la posibilidad de transmisión dentro de las comunidades. Los equipos de salud insisten en no retrasar las vacunas y consultar con los servicios médicos ante cualquier señal de alarma.

La Secretaría de Salud recomienda acudir a los establecimientos sanitarios cuando un bebé o niño pequeño presente síntomas respiratorios que empeoren progresivamente, en especial si la tos se vuelve intensa, repetitiva o dificulta la respiración.

La tosferina puede comenzar con congestión nasal, secreción y tos leve antes de causar ataques de tos repetidos.
La tosferina puede comenzar con congestión nasal, secreción y tos leve antes de causar ataques de tos repetidos.

Los padres y encargados también deben prestar atención a signos como pausas al respirar, coloración azulada de la piel o los labios, dificultad para alimentarse, agotamiento o episodios de tos que provoquen vómitos.

En los bebés muy pequeños, los síntomas pueden no presentarse de la misma manera que en niños mayores, por lo que cualquier cambio importante en su respiración o comportamiento debe ser evaluado por personal médico.

Honduras mantiene la vigilancia sanitaria

Con más de 250 casos confirmados y 22 muertes acumuladas durante 2026, la tosferina continúa representando un desafío para el sistema sanitario hondureño, en particular por el impacto entre los menores de un año.

Las autoridades mantienen el seguimiento epidemiológico y reiteran que la vacunación es una medida fundamental para prevenir la enfermedad y sus complicaciones. Los servicios de salud llaman a las familias a revisar los esquemas de inmunización y buscar atención médica de manera oportuna ante síntomas compatibles con la tosferina.

Temas Relacionados

HondurasTos Ferinafallecidosmenorescasos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturan a dos hermanas señaladas de planificar asesinato en Honduras

La principal línea investigativa apunta a un supuesto conflicto pasional y a celos relacionados con la pareja sentimental de una de las detenidas

Capturan a dos hermanas señaladas de planificar asesinato en Honduras

Honduras reabre la reforma electoral tras la crisis de 2025: el futuro del CNE vuelve al centro del debate

El consejero Eduardo Fuentes señaló que una de las prioridades debe ser modificar las disposiciones que pueden paralizar al Consejo Nacional Electoral cuando una decisión exige unanimidad

Honduras reabre la reforma electoral tras la crisis de 2025: el futuro del CNE vuelve al centro del debate

Honduras presenta ante la CIJ sus observaciones en el caso por la soberanía de los Cayos Zapotillos

El caso, promovido por Belice, entrará en su fase oral en marzo de 2027, cuando los tres países expondrán ante la Corte sus respectivas posiciones dentro del procedimiento

Honduras presenta ante la CIJ sus observaciones en el caso por la soberanía de los Cayos Zapotillos

Así funcionará el plan de Honduras para hacer que llueva: 20 vuelos, 600 mil dólares y hasta tres meses de ejecución

Los vuelos solo podrán realizarse cuando las condiciones atmosféricas sean adecuadas para intentar aumentar las precipitaciones

Así funcionará el plan de Honduras para hacer que llueva: 20 vuelos, 600 mil dólares y hasta tres meses de ejecución

Honduras eleva su tasa de interés al 6%: qué puede pasar con los créditos, la inflación y el dinero de los hondureños

El Banco Central de Honduras elevó la Tasa de Política Monetaria (TPM), que pasó de 5.75 % a 6 %, en una decisión que la autoridad monetaria justifica como una medida preventiva para contener las presiones inflacionarias

Honduras eleva su tasa de interés al 6%: qué puede pasar con los créditos, la inflación y el dinero de los hondureños

TECNO

‘Detector de IA’: la búsqueda que se dispara en Google y revela las 10 dudas antes de usarla en el día a día

‘Detector de IA’: la búsqueda que se dispara en Google y revela las 10 dudas antes de usarla en el día a día

Cuánto tiempo puede durar la batería de un Nokia 1100 sin necesidad de usar cargador

Mascotas robot: cómo funcionan los nuevos compañeros que no necesitan paseos, alimento ni veterinario

Un tribunal de Brasil obliga a Apple a controlar la edad de quienes usan apps de casino

El video viral de un humano y un robot de dos metros dentro de una jaula de MMA: se volvió tendencia en YouTube

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift anuncia “Patient Zero”: todo sobre el nuevo sencillo de la cantante

Taylor Swift anuncia “Patient Zero”: todo sobre el nuevo sencillo de la cantante

PewDiePie dejará de hacer vlogs familiares para proteger la privacidad de su hijo: “Es un buen momento para parar”

Marvel le pone fin a “Daredevil: Born Again”: la temporada 3 será la última

Arnold Schwarzenegger anunció su nuevo libro: “Es un manual lleno de historias de mi vida”

William Shatner, el capitán Kirk de ‘Star Trek’, debuta en el metal a los 95 años con covers de Metallica y Ozzy Osbourne

MUNDO

Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Turquía reclamaron diálogo frente al repunte de hostilidades en Medio Oriente

Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Turquía reclamaron diálogo frente al repunte de hostilidades en Medio Oriente

Deportaciones, cambios de identidad y militarización: un informe documentó nuevas denuncias sobre niños ucranianos bajo control ruso

El Brent cae un 1,09% ante las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Detienen a dos turistas alemanes que colgaron sus propios cuadros en la sala de la Mona Lisa del Louvre

Una filtración de agua obligó a retirar de forma preventiva el Baco de Caravaggio en Florencia: cuál es su estado