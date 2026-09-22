Tosferina deja tres nuevas muertes en Honduras y eleva a 22 los fallecidos en 2026

Francisco Morazán y sectores de la zona norte concentran los fallecimientos por tosferina registrados en 2026.

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La tosferina mató a tres bebés menores de un año en Honduras durante la última semana, ninguno de ellos vacunado, con lo que las muertes por esa enfermedad respiratoria ascendieron a 22 en lo que va de 2026, mientras los casos confirmados ya superan los 250 a nivel nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la ausencia de vacunación en los tres menores fallecidos vuelve a colocar en el centro del debate la importancia de la inmunización, especialmente entre bebés.

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Los tres fallecimientos de la última semana corresponden a menores de un año, el grupo más vulnerable frente a las complicaciones de la tosferina. El nuevo reporte se suma a las muertes confirmadas días atrás y evidencia la persistencia de la enfermedad entre la población infantil.

El 8 de septiembre también fueron confirmados tres fallecimientos de menores por tosferina. En aquella ocasión, las víctimas eran dos bebés de dos meses y otro de aproximadamente 40 días de nacido.

La sucesión de casos ha incrementado la preocupación de las autoridades sanitarias, que insisten en mantener al día los esquemas de vacunación para reducir el riesgo de enfermedad grave.

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Los focos principales

Los fallecimientos registrados durante este año se concentran principalmente en Francisco Morazán y distintos sectores de la zona norte de Honduras, según los reportes sanitarios.

Las autoridades recuerdan a los padres y encargados que la vacunación es una de las principales herramientas para reducir la circulación y las complicaciones de la tosferina, un llamado que adquiere especial importancia ante el número de contagios confirmados en 2026.

La tosferina, también conocida como pertusis, es una infección bacteriana de las vías respiratorias que se transmite con facilidad de una persona a otra.

Honduras acumuló 22 muertes por tosferina y más de 250 casos confirmados en lo que va de 2026.

En sus primeras etapas puede presentar síntomas parecidos a los de un resfrío común: congestión nasal, secreción y tos leve. Con el paso de los días, la tos puede intensificarse y convertirse en episodios repetidos y difíciles de controlar.

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En los casos más graves, especialmente entre bebés, pueden presentarse dificultades para respirar, pausas respiratorias y otras complicaciones que requieren atención médica inmediata.

La tos característica puede aparecer en ataques prolongados y, en algunas personas, estar acompañada de un sonido agudo al inhalar, aunque ese signo no siempre está presente, sobre todo en los más pequeños.

Qué síntomas deben alertar a los padres

Los menores de un año pueden desarrollar cuadros más graves y presentar complicaciones con mayor rapidez. La falta de vacunación incrementa el riesgo de padecer la enfermedad y de desarrollar formas severas, razón por la cual las autoridades mantienen el llamado a verificar que los niños reciban las dosis correspondientes.

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La vacunación no solo busca proteger individualmente a los menores, sino también reducir la posibilidad de transmisión dentro de las comunidades. Los equipos de salud insisten en no retrasar las vacunas y consultar con los servicios médicos ante cualquier señal de alarma.

La Secretaría de Salud recomienda acudir a los establecimientos sanitarios cuando un bebé o niño pequeño presente síntomas respiratorios que empeoren progresivamente, en especial si la tos se vuelve intensa, repetitiva o dificulta la respiración.

La tosferina puede comenzar con congestión nasal, secreción y tos leve antes de causar ataques de tos repetidos.

Los padres y encargados también deben prestar atención a signos como pausas al respirar, coloración azulada de la piel o los labios, dificultad para alimentarse, agotamiento o episodios de tos que provoquen vómitos.

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En los bebés muy pequeños, los síntomas pueden no presentarse de la misma manera que en niños mayores, por lo que cualquier cambio importante en su respiración o comportamiento debe ser evaluado por personal médico.

Honduras mantiene la vigilancia sanitaria

Con más de 250 casos confirmados y 22 muertes acumuladas durante 2026, la tosferina continúa representando un desafío para el sistema sanitario hondureño, en particular por el impacto entre los menores de un año.

Las autoridades mantienen el seguimiento epidemiológico y reiteran que la vacunación es una medida fundamental para prevenir la enfermedad y sus complicaciones. Los servicios de salud llaman a las familias a revisar los esquemas de inmunización y buscar atención médica de manera oportuna ante síntomas compatibles con la tosferina.

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