Costa Rica

Caja Costarricense de Seguro Social prevé un mes para reprogramar 216 cirugías suspendidas por huelga

La institución definirá nuevas fechas de atención tras revisar los casos que quedaron pendientes. El proceso ya inició en los hospitales de Alajuela, Heredia y Calderón Guardia

La CCSS prevé completar en cerca de un mes la reprogramación de las atenciones suspendidas por la huelga del 17 de septiembre. (Crédito: CCSS)
La CCSS prevé completar en cerca de un mes la reprogramación de las atenciones suspendidas por la huelga del 17 de septiembre. (Crédito: CCSS)
Guardar

La reprogramación de las atenciones suspendidas por la huelga del jueves 17 de septiembre podría completarse en un mes, según las previsiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La institución calcula que necesitará cerca de 22 días para avanzar con las 216 cirugías canceladas, mientras que las consultas externas y otros procedimientos requerirán un plazo más amplio.

PUBLICIDAD

La CCSS no definirá las nuevas fechas únicamente por el orden en que cada atención quedó suspendida.

La institución revisará la condición de cada asegurado para establecer la complejidad y la urgencia de su caso, y distribuirá la recuperación de los servicios entre las jornadas ordinarias y extraordinarias que puedan habilitar los centros médicos.

“El plan consiste en un proceso de valoración de cada caso en particular, ver la complejidad de cada asegurado para desde ya comenzar a programar las cirugías que correspondan”, explicó Marvin Palma, gerente médico de la CCSS. Los hospitales de Alajuela, Heredia y Calderón Guardia ya comenzaron con ese proceso de revisión, según datos de El Observador.

PUBLICIDAD

La huelga suspendió 216 de las 416 cirugías programadas

La movilización de trabajadores obligó a cancelar 216 de las 416 intervenciones quirúrgicas previstas para ese día, una afectación equivalente al 52% de las operaciones programadas. A esa cifra se sumaron más de 100 procedimientos que no pudieron realizarse, entre ellos colonoscopías, ultrasonidos y gastroscopías, además de alrededor de 350 consultas con especialistas.

La Caja Costarricense de Seguro Social calcula que requerirá unos 22 días para recuperar las 216 cirugías canceladas. (Crédito: SINAE Afines)
La Caja Costarricense de Seguro Social calcula que requerirá unos 22 días para recuperar las 216 cirugías canceladas. (Crédito: SINAE Afines)

La Caja pretende resolver dentro de un mes calendario todos los casos que no pudo atender durante la huelga. Para lograrlo, algunos establecimientos programarán jornadas extraordinarias, aunque la cantidad de atenciones que podrán recuperar dependerá de la disponibilidad de cada hospital y de sus servicios.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, indicó que las principales dificultades se concentraron durante el tercer turno de los hospitales más grandes del área metropolitana. Los centros San Juan de Dios, Calderón Guardia y México estuvieron entre los que registraron mayores efectos por la ausencia de personal.

“Hubo una afectación importante, sobre todo en el tercer turno de los hospitales más importantes. Había incluso un solo enfermero para todo el servicio de Emergencias”, señaló Taylor. La jerarca pidió a los sindicatos considerar la situación de las personas que esperan atención médica mientras mantienen sus reclamos ante la institución, de acuerdo con El Observador.

Emergencias del Hospital Escalante Pradilla tuvo ausencias de Enfermería

El servicio de Emergencias del Hospital Escalante Pradilla enfrentó una de las situaciones más complejas durante el tercer turno. De los 29 funcionarios de Enfermería que estaban programados para trabajar, 25 participaron en la huelga, lo que redujo de forma marcada la capacidad de respuesta del servicio.

La huelga suspendió 216 de las 416 cirugías programadas, el 52% de las intervenciones previstas para ese día. (Crédito: SINAE Afines)
La huelga suspendió 216 de las 416 cirugías programadas, el 52% de las intervenciones previstas para ese día. (Crédito: SINAE Afines)

La protesta reunió a 5,685 funcionarios de la CCSS en todo el país. El personal de Enfermería concentró 3,061 participantes, una cifra que representó el 53.8% del total de trabajadores que se sumaron a la movilización.

Taylor sostuvo que los sindicatos deben abogar por los pacientes que requieren los servicios hospitalarios, al mismo tiempo que buscan una resolución definitiva para las problemáticas que plantean. La institución deberá ahora recuperar las atenciones pendientes sin alterar el criterio de prioridad médica que aplicará para cada caso.

Temas Relacionados

Seguro SocialCosta RicaHuelgaCirugías

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica permanece en lista mundial del narcotráfico: expertos advierten que el país ya no es solo un puente para trasladar drogas

La Universidad Estatal a Distancia alertó sobre la consolidación de redes criminales que almacenan, distribuyen y comercializan estupefacientes dentro del territorio nacional, con consecuencias que incluyen violencia, corrupción y reclutamiento de jóvenes.

Costa Rica permanece en lista mundial del narcotráfico: expertos advierten que el país ya no es solo un puente para trasladar drogas

Costa Rica registra 590 homicidios y Gobierno atribuye parte de la violencia a disputas entre bandas criminales por territorios

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, aseguró que el país contabiliza 43 asesinatos menos que en el mismo período de 2025. Las autoridades anunciaron nuevas acciones contra el crimen organizado y una reunión con el Gobierno de Colombia para fortalecer la cooperación policial y el intercambio de inteligencia.

Costa Rica registra 590 homicidios y Gobierno atribuye parte de la violencia a disputas entre bandas criminales por territorios

Entre lágrimas, reguetón y sorpresas: así fue el estreno de la tercera temporada de ‘Mira quién baila’ en Costa Rica

Diez famosos debutaron en la tercera temporada del reality de Teletica, que regresó con nuevas coreografías, historias personales y una competencia que promete doce semanas de espectáculo. La primera gala terminó con un reconocimiento de USD 1,000 para una de las parejas.

Entre lágrimas, reguetón y sorpresas: así fue el estreno de la tercera temporada de ‘Mira quién baila’ en Costa Rica

Diputados oficialistas rechazaron minuto de silencio por costarricense fallecido bajo custodia del ICE en Estados Unidos

La moción recibió 29 votos en contra y 24 a favor. Durante un receso legislativo, las diputaciones de oposición realizaron el homenaje, al que también se sumaron integrantes oficialistas del Directorio Legislativo y otro diputado de la bancada gubernamental.

Diputados oficialistas rechazaron minuto de silencio por costarricense fallecido bajo custodia del ICE en Estados Unidos

Hasta tres meses sin salario: Caja Costarricense de Seguro Social promete resolver atrasos a 482 trabajadores tras huelga que suspendió 216 cirugías

La institución reconoció atrasos salariales que podrían extenderse desde julio en algunos casos. Además, promete regularizar los pagos durante octubre y crear plazas para los funcionarios afectados, mientras prepara un plan para recuperar las citas y procedimientos suspendidos por la protesta.

Hasta tres meses sin salario: Caja Costarricense de Seguro Social promete resolver atrasos a 482 trabajadores tras huelga que suspendió 216 cirugías

TECNO

‘Detector de IA’: la búsqueda que se dispara en Google y revela las 10 dudas antes de usarla en el día a día

‘Detector de IA’: la búsqueda que se dispara en Google y revela las 10 dudas antes de usarla en el día a día

Cuánto tiempo puede durar la batería de un Nokia 1100 sin necesidad de usar cargador

Mascotas robot: cómo funcionan los nuevos compañeros que no necesitan paseos, alimento ni veterinario

Un tribunal de Brasil obliga a Apple a controlar la edad de quienes usan apps de casino

El video viral de un humano y un robot de dos metros dentro de una jaula de MMA: se volvió tendencia en YouTube

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift anuncia “Patient Zero”: todo sobre el nuevo sencillo de la cantante

Taylor Swift anuncia “Patient Zero”: todo sobre el nuevo sencillo de la cantante

PewDiePie dejará de hacer vlogs familiares para proteger la privacidad de su hijo: “Es un buen momento para parar”

Marvel le pone fin a “Daredevil: Born Again”: la temporada 3 será la última

Arnold Schwarzenegger anunció su nuevo libro: “Es un manual lleno de historias de mi vida”

William Shatner, el capitán Kirk de ‘Star Trek’, debuta en el metal a los 95 años con covers de Metallica y Ozzy Osbourne

MUNDO

Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Turquía reclamaron diálogo frente al repunte de hostilidades en Medio Oriente

Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Turquía reclamaron diálogo frente al repunte de hostilidades en Medio Oriente

Deportaciones, cambios de identidad y militarización: un informe documentó nuevas denuncias sobre niños ucranianos bajo control ruso

El Brent cae un 1,09% ante las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Detienen a dos turistas alemanes que colgaron sus propios cuadros en la sala de la Mona Lisa del Louvre

Una filtración de agua obligó a retirar de forma preventiva el Baco de Caravaggio en Florencia: cuál es su estado