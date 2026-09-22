Caja Costarricense de Seguro Social prevé un mes para reprogramar 216 cirugías suspendidas por huelga

La CCSS prevé completar en cerca de un mes la reprogramación de las atenciones suspendidas por la huelga del 17 de septiembre. (Crédito: CCSS)

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La reprogramación de las atenciones suspendidas por la huelga del jueves 17 de septiembre podría completarse en un mes, según las previsiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La institución calcula que necesitará cerca de 22 días para avanzar con las 216 cirugías canceladas, mientras que las consultas externas y otros procedimientos requerirán un plazo más amplio.

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La CCSS no definirá las nuevas fechas únicamente por el orden en que cada atención quedó suspendida.

La institución revisará la condición de cada asegurado para establecer la complejidad y la urgencia de su caso, y distribuirá la recuperación de los servicios entre las jornadas ordinarias y extraordinarias que puedan habilitar los centros médicos.

“El plan consiste en un proceso de valoración de cada caso en particular, ver la complejidad de cada asegurado para desde ya comenzar a programar las cirugías que correspondan”, explicó Marvin Palma, gerente médico de la CCSS. Los hospitales de Alajuela, Heredia y Calderón Guardia ya comenzaron con ese proceso de revisión, según datos de El Observador.

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La huelga suspendió 216 de las 416 cirugías programadas

La movilización de trabajadores obligó a cancelar 216 de las 416 intervenciones quirúrgicas previstas para ese día, una afectación equivalente al 52% de las operaciones programadas. A esa cifra se sumaron más de 100 procedimientos que no pudieron realizarse, entre ellos colonoscopías, ultrasonidos y gastroscopías, además de alrededor de 350 consultas con especialistas.

La Caja Costarricense de Seguro Social calcula que requerirá unos 22 días para recuperar las 216 cirugías canceladas. (Crédito: SINAE Afines)

La Caja pretende resolver dentro de un mes calendario todos los casos que no pudo atender durante la huelga. Para lograrlo, algunos establecimientos programarán jornadas extraordinarias, aunque la cantidad de atenciones que podrán recuperar dependerá de la disponibilidad de cada hospital y de sus servicios.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, indicó que las principales dificultades se concentraron durante el tercer turno de los hospitales más grandes del área metropolitana. Los centros San Juan de Dios, Calderón Guardia y México estuvieron entre los que registraron mayores efectos por la ausencia de personal.

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“Hubo una afectación importante, sobre todo en el tercer turno de los hospitales más importantes. Había incluso un solo enfermero para todo el servicio de Emergencias”, señaló Taylor. La jerarca pidió a los sindicatos considerar la situación de las personas que esperan atención médica mientras mantienen sus reclamos ante la institución, de acuerdo con El Observador.

Emergencias del Hospital Escalante Pradilla tuvo ausencias de Enfermería

El servicio de Emergencias del Hospital Escalante Pradilla enfrentó una de las situaciones más complejas durante el tercer turno. De los 29 funcionarios de Enfermería que estaban programados para trabajar, 25 participaron en la huelga, lo que redujo de forma marcada la capacidad de respuesta del servicio.

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La huelga suspendió 216 de las 416 cirugías programadas, el 52% de las intervenciones previstas para ese día. (Crédito: SINAE Afines)

La protesta reunió a 5,685 funcionarios de la CCSS en todo el país. El personal de Enfermería concentró 3,061 participantes, una cifra que representó el 53.8% del total de trabajadores que se sumaron a la movilización.

Taylor sostuvo que los sindicatos deben abogar por los pacientes que requieren los servicios hospitalarios, al mismo tiempo que buscan una resolución definitiva para las problemáticas que plantean. La institución deberá ahora recuperar las atenciones pendientes sin alterar el criterio de prioridad médica que aplicará para cada caso.