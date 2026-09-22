Cómo evoluciona la salud de Mirtha Legrand en su internación: qué se espera para el alta médica

La salud de la célebre conductora presenta signos de recuperación a diario, por lo que se aguardan estudios para el próximo alta médica (Video: Intrusos, América)

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Mirtha Legrand evoluciona favorablemente de su cuadro de neumonía y continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo controles médicos desde el viernes 18 de septiembre. Este martes, desde el círculo cercano de la conductora llevaron tranquilidad sobre su estado de salud ante la consulta de Teleshow: “Todo maravilloso, todo de diez”.

La actualización llegó después de un fin de semana en el que circularon versiones y crecieron las consultas por la situación de la animadora, de 99 años. Según indicaron allegados a la familia, Legrand sigue de cerca las indicaciones médicas y mantiene buen ánimo durante su recuperación.

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En Intrusos (América), Adrián Pallares dio más detalles sobre la rutina que cumple la conductora en la clínica. El periodista señaló que la respuesta al tratamiento sorprendió a sus familiares y describió cómo transcurren sus días dentro de la institución.

“Está muy bien. Dos veces por día va el kinesiólogo, está sentada en una silla, está viendo televisión, está de buen humor”, relató Pallares este martes. El conductor precisó que la animadora sostiene actividades que acompañan su recuperación y permanece atenta a lo que ocurre a su alrededor.

Mirtha Legrand continúa internada a la espera del alta médica por su problema respiratorio

Además, se refirió a la percepción de su entorno frente al avance de su cuadro. “La familia está muy sorprendida porque la recuperación ha sido milagrosa”, expresó. Luego sumó una observación sobre la costumbre de Legrand de seguir la programación televisiva: “Lo decimos porque seguramente nos está viendo, porque está viendo televisión todo el tiempo”.

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Pallares también pidió prudencia respecto de una eventual fecha de alta. “Paciencia para el alta porque hay que ver los cultivos, qué resultados dan y todo, pero va todo muy bien. Hoy martes, después de un fin de semana cargado de noticias y rumores, podemos decir que la salud de Mirtha Legrand está muy bien”, concluyó al aire.

La internación comenzó el viernes, luego de que la conductora presentara dificultades respiratorias. El primer parte del Mater Dei informó que ingresó por un cuadro compatible con neumopatía, término que refiere a una afección pulmonar, y que quedó bajo estudios, tratamiento y controles.

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El lunes, la institución difundió un nuevo comunicado firmado por su director médico, Enrique Echagüe. “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”, señaló el texto oficial.

De buen ánimo y con ganas de regresar a su vida normal, la diva evoluciona favorablemente de su cuadro de neumonía

El parte agregó que la conductora recibió a sus familiares más cercanos y agradeció las expresiones de afecto del público. También indicó que, si no se producen cambios en su evolución, el sanatorio emitirá una nueva actualización este miércoles.

Durante el fin de semana, distintos integrantes de su familia llegaron a la clínica ubicada en la calle San Martín de Tours. Ámbar de Benedictis, una de sus bisnietas, estuvo junto a ella, mientras que Juana y Nacho Viale pasaron por el centro médico en horarios diferentes.

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La actual internación ocurrió cinco días después de un alta anterior. Legrand ingresó al Mater Dei el 7 de septiembre por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Tras casi una semana de seguimiento, salió de la clínica el domingo 13 para continuar los cuidados en su casa de la avenida del Libertador.

En ese momento, otro parte médico consignó una evolución favorable del cuadro respiratorio y una participación activa de su kinesiólogo. El documento también informó que la conductora se mantenía atenta a sus actividades personales y recibía a familiares y amigos.

Durante aquella primera internación, Juana Viale ocupó el lugar de su abuela en las grabaciones de La Noche de Mirtha y continuó al frente de Almorzando con Juana los domingos en El Trece. Frente a cámara, llevó tranquilidad sobre la salud de la animadora: “Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”.

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Meses antes, en abril, Marcela Tinayre también había hablado de una bronquitis que atravesó su madre. “El aire le atacó los bronquios, tiene una bronquitis, la está superando”, explicó entonces. La hija de Legrand contó que el médico recomendó entre 18 y 20 días de cuidados.

Por ahora, la conductora continúa con el tratamiento indicado y espera la evaluación de los cultivos para definir los próximos pasos. El nuevo parte médico previsto para este miércoles dará cuenta de su evolución y de las decisiones que tome el equipo que la asiste.