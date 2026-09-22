Economía

La drástica advertencia de JP Morgan sobre la caída en la rentabilidad de Mercado Libre: cuál es el problema que identificó

El gigante de Wall Street analizó los resultados financieros de la compañía y los factores detrás de la baja en sus márgenes

Vista de cerca de numerosos paquetes y cajas, principalmente amarillos, apilados en un centro de clasificación. Una caja grande con el logo de Mercado Libre es visible en el centro.
La mayor parte del declive en los márgenes estuvo vinculado con los subsidios a los envíos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El banco de Wall Street JP Morgan aseguró que Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperin, enfrenta una mayor presión sobre sus márgenes a medida que se intensifica la competencia en los mercados donde opera. En particular, las condiciones competitivas están teniendo impacto sobre la rentabilidad de la compañía, principalmente a través de los mayores costos asociados a los envíos.

En su último reporte a clientes, la entidad analizó los resultados del segundo trimestre de 2026 y buscó descomponer la caída interanual de 5,5 puntos porcentuales en el margen EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos) de la firma, que pasó de 12,2% a 6,7% en el último año.

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Según el banco, la mayor parte del declive estuvo vinculado con los subsidios a los envíos y la evolución del take rate del negocio de terceros: ambos factores representaron 3,8 puntos porcentuales de presión sobre el margen, cerca del 70% del deterioro total.

El margen EBIT de Mercado Libre cayó de 12,2% a 6,7% entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo
El margen EBIT de Mercado Libre cayó de 12,2% a 6,7% entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

Los costos logísticos pasaron de representar el 11,2% del Gross Merchandise Value o Volumen Bruto de Mercancías Vendidas (GMV) en el segundo trimestre de 2025 al 12,8% un año después. Al mismo tiempo, el take rate del negocio de terceros, sin contar publicidad, bajó del 18,5% al 18,1%.

Para dimensionar el efecto, JP Morgan realizó una simulación: si Mercado Libre hubiera mantenido esos dos indicadores en los niveles del año anterior, el EBIT del segundo trimestre habría sido de USD 1.112 millones, frente a los USD 683 millones informados por la compañía. En ese escenario hipotético, el margen habría alcanzado el 10,6%, 3,8 puntos porcentuales por encima del resultado efectivo.

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La expansión de las tarjetas de crédito fue el segundo elemento que más presionó sobre la rentabilidad. El informe estimó un impacto negativo de 0,9 puntos porcentuales, producto tanto del fuerte crecimiento de la cartera como de una menor rentabilidad del negocio. La cartera bruta pasó de USD 3.628 millones en el segundo trimestre de 2025 a USD 7.149 millones en el mismo período de 2026.

JP Morgan también identificó un tercer factor: una mayor participación del negocio 1P (first-party), es decir, las ventas de productos propios de Mercado Libre. Este cambio generó una presión adicional de 0,4 puntos porcentuales sobre el margen. La estimación incorpora además costos extraordinarios derivados de una acumulación de inventario en el negocio de pagos de México.

De acuerdo a JP Morgan, la expansión de la cartera de tarjetas de crédito fue el segundo factor de mayor peso en la presión sobre la rentabilidad
De acuerdo a JP Morgan, la expansión de la cartera de tarjetas de crédito fue el segundo factor de mayor peso en la presión sobre la rentabilidad

“El comercio transfronterizo (CBT) y otros factores explican los 0,3 puntos porcentuales restantes de presión, aunque esto también incluye ganancias como el aumento de la penetración de la publicidad”, aseguró el banco.

Para JP Morgan, sin embargo, estos movimientos tienen un denominador común: “La competencia ha sido, en última instancia, el principal factor detrás de la compresión de los márgenes de la compañía”.

En ese marco, el informe mantiene una visión “Neutral” sobre la acción de Mercado Libre, siendo el entorno competitivo uno de los puntos más importantes a monitorear hacia adelante. Vale recordar que, tras la presentación del balance a principios de agosto, la cotización del unicornio retrocedió un 6% en Wall Street.

La empresa había destacado que alcanzó ingresos trimestrales por USD 10.169 millones, lo que representó un incremento del 50% interanual. Vinculó este desempeño con su estrategia de inversión en envíos gratis, crédito, comercio transfronterizo, publicidad y programas de fidelización.

“En Argentina, el GMV en moneda constante creció 38% interanual y los ítems vendidos aumentaron 22% interanual en un entorno de consumo desafiante, incluso mientras Mercado Libre continúa ganando participación frente al comercio físico”, precisó el comunicado.

Con operaciones también en México, Brasil, Chile y Uruguay, Mercado Libre vendió 795 millones de ítems en el trimestre, 45% más que un año antes, y llegó a 89 millones de compradores únicos, con una suba de 26%. También informó que entregó el 77% de los envíos rápidos en menos de 48 horas.

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