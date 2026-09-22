El Ministerio de Trabajo en Guatemala lanzó una alerta a médicos por posibles delitos vinculados con ofertas laborales

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala advierte a médicos y profesionales sobre posibles delitos en ofertas laborales y recomienda verificar identidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala emitió el 21 de septiembre una alerta para médicos y profesionales de distintas áreas inscritos en sus registros, ante posibles hechos delictivos vinculados con ofertas laborales, entrevistas y reuniones. La cartera recomendó verificar identidades, empresas y documentos antes de aceptar una contratación o trasladarse a una cita.

La advertencia coincidió con la investigación por la desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, secuestrado el 28 de mayo de 2025 cuando se dirigía a su clínica en El Jocotillo, Villa Canales. La familia pagó Q763 mil durante las negociaciones, pero el profesional continúa desaparecido, según la investigación reseñada por Prensa Libre.

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El ministerio no estableció una relación directa entre el caso de Martínez y las recomendaciones difundidas ese día. Tampoco informó cuántas denuncias recibió ni cuáles fueron los episodios que motivaron la medida de prevención.

La disposición está dirigida a usuarios de los servicios del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, incluida la población que realiza trámites ante el Registro de Médicos y Profesionales Diversos. Las autoridades pidieron reforzar los controles previos ante contactos de personas o entidades que ofrezcan empleos, servicios o reuniones profesionales.

El Ministerio de Trabajo de Guatemala difunde recomendaciones preventivas de seguridad para personal médico ante la detección de posibles hechos delictivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificación de empresas y reuniones en lugares seguros

Antes de aceptar una propuesta, los profesionales deben confirmar la identidad de quien se comunica y la legitimidad de la empresa o institución que dice contratar. Para ello, el Ministerio de Trabajo sugirió revisar el Registro Tributario Unificado, conocido como RTU, la patente de comercio y el Documento Personal de Identificación del representante legal.

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También recomendó solicitar otros documentos que permitan comprobar que existe una relación laboral o profesional real. La verificación busca evitar que ofertas aparentemente formales sean utilizadas para atraer a personas a encuentros sin garantías de seguridad.

La dependencia aconsejó no acudir a zonas desconocidas si no existe una relación previa con la contraparte. Cuando la reunión sea necesaria, indicó que se informe a familiares o personas de confianza el lugar, la hora y el motivo del desplazamiento.

Entre las señales de posible riesgo, la cartera incluyó las urgencias sin explicación, los cambios repetidos de dirección y las contradicciones en la información proporcionada. También mencionó la negativa a atender llamadas y los pedidos de dinero anticipado para iniciar una supuesta contratación.

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Si el contacto presenta esas características, las autoridades recomendaron no efectuar pagos, cortar la comunicación y denunciar de inmediato ante la Policía Nacional Civil. Las denuncias por situaciones de riesgo pueden realizarse a los números 110 o 1572.

En otra comunicación difundida el mismo día, el Ministerio de Trabajo recordó que todos sus servicios son gratuitos. Por ese motivo, pidió denunciar a quienes soliciten dinero para acelerar procesos, gestionar registros o realizar trámites vinculados con la institución.

Las denuncias por cobros irregulares pueden presentarse ante la Oficina de Asuntos de Probidad, mediante el teléfono 2422-2500 y las extensiones 4010, 4011 y de la 4013 a la 4018. También están disponibles el correo probidad@mintrabajo.gob.gt, la plataforma denuncias.mintrabajo.gob.gt y la Oficina 801, ubicada en el octavo nivel de la 4.ª calle 7-53, zona 9, de Ciudad de Guatemala.

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La cartera aclaró que sus únicos números de WhatsApp son 2422-2541 y 2422-2545, correspondientes al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Cualquier comunicación atribuida a esa dependencia desde otras líneas debe ser considerada ajena a sus canales oficiales.

Los familiares de Martínez apelaron el 21 de septiembre la resolución que concedió arresto domiciliario a Andrés Alcázar Crespo, señalado como presunto cómplice en la desaparición. La audiencia de etapa intermedia fue prevista para el 29 de septiembre.