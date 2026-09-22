Guatemala

El Ministerio de Trabajo en Guatemala lanzó una alerta a médicos por posibles delitos vinculados con ofertas laborales

La cartera guatemalteca pidió confirmar la identidad y la legitimidad de los contratantes antes de entrevistas, reuniones o servicios, tras emitir una advertencia preventiva para sus usuarios registrados el 21 de septiembre

Afiche informativo del Ministerio de Trabajo de Guatemala con texto de alerta e iconos sobre verificación de identidad y prevención de cobros.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala advierte a médicos y profesionales sobre posibles delitos en ofertas laborales y recomienda verificar identidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala emitió el 21 de septiembre una alerta para médicos y profesionales de distintas áreas inscritos en sus registros, ante posibles hechos delictivos vinculados con ofertas laborales, entrevistas y reuniones. La cartera recomendó verificar identidades, empresas y documentos antes de aceptar una contratación o trasladarse a una cita.

La advertencia coincidió con la investigación por la desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, secuestrado el 28 de mayo de 2025 cuando se dirigía a su clínica en El Jocotillo, Villa Canales. La familia pagó Q763 mil durante las negociaciones, pero el profesional continúa desaparecido, según la investigación reseñada por Prensa Libre.

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El ministerio no estableció una relación directa entre el caso de Martínez y las recomendaciones difundidas ese día. Tampoco informó cuántas denuncias recibió ni cuáles fueron los episodios que motivaron la medida de prevención.

La disposición está dirigida a usuarios de los servicios del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, incluida la población que realiza trámites ante el Registro de Médicos y Profesionales Diversos. Las autoridades pidieron reforzar los controles previos ante contactos de personas o entidades que ofrezcan empleos, servicios o reuniones profesionales.

Un comunicado impreso de dos páginas con texto informativo en color azul y negro junto con logotipos institucionales en la parte inferior.
El Ministerio de Trabajo de Guatemala difunde recomendaciones preventivas de seguridad para personal médico ante la detección de posibles hechos delictivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificación de empresas y reuniones en lugares seguros

Antes de aceptar una propuesta, los profesionales deben confirmar la identidad de quien se comunica y la legitimidad de la empresa o institución que dice contratar. Para ello, el Ministerio de Trabajo sugirió revisar el Registro Tributario Unificado, conocido como RTU, la patente de comercio y el Documento Personal de Identificación del representante legal.

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También recomendó solicitar otros documentos que permitan comprobar que existe una relación laboral o profesional real. La verificación busca evitar que ofertas aparentemente formales sean utilizadas para atraer a personas a encuentros sin garantías de seguridad.

La dependencia aconsejó no acudir a zonas desconocidas si no existe una relación previa con la contraparte. Cuando la reunión sea necesaria, indicó que se informe a familiares o personas de confianza el lugar, la hora y el motivo del desplazamiento.

Entre las señales de posible riesgo, la cartera incluyó las urgencias sin explicación, los cambios repetidos de dirección y las contradicciones en la información proporcionada. También mencionó la negativa a atender llamadas y los pedidos de dinero anticipado para iniciar una supuesta contratación.

Si el contacto presenta esas características, las autoridades recomendaron no efectuar pagos, cortar la comunicación y denunciar de inmediato ante la Policía Nacional Civil. Las denuncias por situaciones de riesgo pueden realizarse a los números 110 o 1572.

Servicios gratuitos y canales oficiales de contacto

En otra comunicación difundida el mismo día, el Ministerio de Trabajo recordó que todos sus servicios son gratuitos. Por ese motivo, pidió denunciar a quienes soliciten dinero para acelerar procesos, gestionar registros o realizar trámites vinculados con la institución.

Las denuncias por cobros irregulares pueden presentarse ante la Oficina de Asuntos de Probidad, mediante el teléfono 2422-2500 y las extensiones 4010, 4011 y de la 4013 a la 4018. También están disponibles el correo probidad@mintrabajo.gob.gt, la plataforma denuncias.mintrabajo.gob.gt y la Oficina 801, ubicada en el octavo nivel de la 4.ª calle 7-53, zona 9, de Ciudad de Guatemala.

La cartera aclaró que sus únicos números de WhatsApp son 2422-2541 y 2422-2545, correspondientes al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Cualquier comunicación atribuida a esa dependencia desde otras líneas debe ser considerada ajena a sus canales oficiales.

Los familiares de Martínez apelaron el 21 de septiembre la resolución que concedió arresto domiciliario a Andrés Alcázar Crespo, señalado como presunto cómplice en la desaparición. La audiencia de etapa intermedia fue prevista para el 29 de septiembre.

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