Los 100 triunfos de Argentina en la Copa Davis: las series que marcaron la historia y sus protagonistas

El festejo argentino tras el punto que valió el título en la Copa Davis 2016

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Este domingo, ante Turquía en Neuquén, Argentina alcanzó los 100 triunfos en su historia en la Copa Davis. Una marca que atraviesa más de un siglo de competencia y que incluye victorias que adquirieron el estatus de épicas o memorables por la forma en que se consiguieron, por el rival, por la instancia o porque dejaron una huella en el recorrido de la Selección Argentina de tenis en sus diferentes épocas.

1977: Argentina 3-EEUU 2 | Buenos Aires

El viernes 29 de abril de 1977 quedó grabado como el día de la hazaña en la Copa Davis, en una serie que puso a la Argentina en el mapa del tenis mundial en la máxima competencia por equipos. Estados Unidos llegaba sin Jimmy Connors, Harold Solomon y Eddie Dibbs para enfrentar a la Argentina de Guillermo Vilas, ya figura consagrada, sobre el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis.

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El capitán Oscar Furlong había confiado el single 2 a Ricardo Cano para enfrentar a Dick Stockton (12° del ranking), que semanas antes lo había derrotado sobre el cemento de Palm Springs por 6-3 y 6-1.

El match comenzó favorable para el estadounidense, pero una indicación de Furlong a Cano cambió la dirección del partido. “Si sube a la red, jugale globos. Tiene problemas en su hombro”, le sugirió. Así fue como Richard movió por toda la cancha a su rival, que terminó con calambres en su pierna izquierda. Así consiguió la resonante victoria por 3-6, 6-4, 8-6 y 6-4. Luego, Guillermo Vilas se encargaría del resto: superó al propio Stockton por 5-7, 6-2, 6-2 y 6-2, y vapuleó a Brian Gottfried por 6-4, 6-0 y 6-2 para conseguir el primer gran impacto en la Copa Davis.

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1980: Argentina 4-EEUU 1 | Buenos Aires

Entre el 7 y 9 de marzo de 1980, Estados Unidos regresaba al Buenos Aires Lawn Tennis con un equipo superior. A la gran figura del momento, John McEnroe, quien nunca había perdido en sus 14 partidos de Copa Davis, la acompañaban su compañero de dobles Peter Fleming y el eterno Brian Gottfried, el punto a vencer. A Guillermo Vilas ya se le había sumado un joven José Luis Clerc, aunque ambos venían de sendas derrotas frente a Super Mc en las semanas anteriores.

Sin embargo, sería una serie de sorpresas. En el primer punto, Batata se quedaba con los dos primeros sets ante McEnroe. El zurdo se recuperó y ganó el tercero. Por falta de luz, el partido se reanudó el sábado por la mañana. Luego de 24 agotadores games en el quinto set, Clerc logró conseguir los dos de ventaja y cerrar el triunfo por 6-3 ,6-2, 4-6 y 13-11.

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Guillermo Vilas junto a José Luis Clerc

Vilas obtuvo el segundo punto al vencer a Gottfried por 7-5, 6-4 y 6-3. Luego, fue el turno del dobles y, astuto, el capitán Lito Álvarez decidió darles descanso a sus singlistas: puso en cancha a Ricardo Cano y Carlos Gattiker para enfrentar a la dupla N°1 McEnroe-Fleming, que se llevó el triunfo y descontó en la serie.

En un domingo soleado y de agobiante calor, Willy concretaría la hazaña dando saltos al lado de la red. “¡Gané! ¡Gané!”, gritó después de vencer a McEnroe por 6-2, 4-6, 6-3, 2-6 y 6-4 en otra de las jornadas inolvidables del tenis argentino.

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2005: Australia 1-Argentina 4 | Sidney

Argentina tenía a Alberto Luli Mancini como nuevo capitán. Los australianos habían elegido el Parque Olímpico de Sidney, utilizado en los Juegos de 2000, y se inclinaron por el césped. Eran los tiempos de Lleyton Hewitt.

Mancini decidió llevar a cinco jugadores, aunque por entonces sólo se podía convocar oficialmente a cuatro: Guillermo Coria, David Nalbandian, Mariano Puerta y la dupla Gastón Etlis-Martín Rodríguez fueron los elegidos. El miércoles 13 de julio por la noche, dos días antes del inicio de la eliminatoria, Luli les comunicó a los jugadores que iba a quedarse con un solo doblista y que, según el resultado, evaluaría su posible inclusión en el partido del sábado.

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El hombre de la serie fue David Nalbandian, quien manejó los tiempos sobre el césped con gran calidad y colocó a Argentina en semifinales. Antes, sin embargo, pasaron cosas.

La magia de David Nalbandian ante Australia en 2005 (Facebook / Copa Davis)

Hewitt se pasó insultando al banco argentino en los cambios de lado y, en una disputa que venía desde sus etapas en juniors, buscaba mofarse de Coria. Mientras el Mago esperaba un servicio del australiano, pasó su mano entre las piernas cuando Lleyton levantó la mirada. Lo hizo en dos ocasiones seguidas, lo que provocó el reclamo y la ira de Hewitt. “Tengo una paspadura en la ingle”, le dijo Coria al umpire, justificando su actitud.

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El australiano finalmente se llevó el triunfo por 7-6, 6-1, 1-6 y 6-2. Nalbandian igualaría la serie con una victoria sobre Wayne Arthurs en cuatro sets, por 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2. El sábado llegaría la gran sorpresa.

El match de dobles enfrentó a cuatro singlistas. Una dupla no tan improvisada por el lado de Australia, Hewitt-Arthurs, y David Nalbandian junto a Mariano Puerta. El zurdo mostró calidad para acompañar al Rey y dejó postales memorables al arrojarse en el aire para alcanzar pelotas difíciles. Argentina se llevó el triunfo por 7-6, 6-4 y 6-4 y la definición quedó en manos de Nalbandian ante Hewitt.

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El cuarto punto revivió la final de Wimbledon de tres años atrás, sobre una superficie similar. David arrolló al entonces número 2 del mundo por 6-2, 6-4 y 6-4 y consiguió el ticket a semifinales. Coria sellaría el definitivo 4-1 al vencer a Peter Luczak en sets corridos.

2008: Argentina 3-Rusia 2 | Buenos Aires

El inicio de la serie en el Parque Roca fue muy favorable para el equipo conducido por Mancini, que se llevó una ventaja de 2-0 tras la primera jornada, producto de los triunfos de David Nalbandian y Juan Martín del Potro sobre Igor Andreev y Nikolay Davydenko, respectivamente y ambos en sets corridos.

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Sin embargo, el panorama se complicó al día siguiente. Guillermo Cañas y Nalbandian no pudieron cerrar la eliminatoria en el dobles. Rusia se llevó el triunfo por 6-2, 6-1, 6-7, 3-6 y 8-6 en una dramática definición y achicó la ventaja.

El cansancio pesó en el cuarto punto y el cordobés cayó por 3-6, 6-3, 7-6 y 6-0 frente a Davydenko. Ahí apareció la figura de Del Potro para arrollar a Igor Andreev con un 6-4, 6-2 y 6-1 y enviar a la Argentina a su tercera final de Copa Davis.

2011: Serbia 1-Argentina 3 | Belgrado

Novak Djokovic llegó un martes a su ciudad natal, después de haber ganado el US Open dos días antes. Argentina tenía equipo completo, con Del Potro y Nalbandian como singles 1 y 2.

En Serbia, y mientras Nole intentaba recargar energías, Viktor Troicki tomó el rol de líder en la primera jornada. Se encontró con un Nalbandian superior, que se llevó el triunfo por 6-4, 4-6, 6-2 y 6-3. Luego, Del Potro derrotó a Janko Tipsarevic por 7-5, 6-3 y 6-4 y adelantó a Argentina por 2-0.

La emoción de Del Potro tras el triunfo argentino en Belgrado, en 2011 (Reuters)

Al día siguiente, Troicki y Nenad Zimonjic superaron en el dobles a Juan Ignacio Chela y Juan Mónaco por 7-6, 6-4 y 6-2 y Serbia recortó la distancia en la eliminatoria.

Allí irrumpió Djokovic, que arrastraba problemas físicos desde su participación en Nueva York, para medirse con Del Potro. El tandilense se quedó con el tie break del primer set y quebró el servicio del serbio en el segundo para adelantarse 3-0, cuando Novak se dejó caer en el suelo y abandonó el partido. Argentina llegaba a su cuarta final.

2016: Gran Bretaña 2-Argentina 3 | Glasgow

Del Potro, entonces 64° del ranking ATP y en franco ascenso tras su recordada actuación que le valió la medalla de plata en los Juegos de Río, creía en sus posibilidades ante Andy Murray, número 2 del mundo que lo había derrotado en la final olímpica.

Del Potro saluda a Andy Murray tras vencerlo en la serie. Detrás, el capitán Daniel Orsanic (AP)

El partido que abrió la serie comenzó favorable a Delpo, pero los dos siguientes sets quedaron en poder de Murray, que jugaba en casa y con su gente. Finalmente, en una actuación memorable, el tandilense consiguió doblegar al británico, que llevaba 14 victorias consecutivas en Copa Davis y que no sabía de derrotas en su hogar. Juan Martín dio vuelta el match y se llevó el triunfo por 6-4, 5-7, 6-7, 6-3 y 6-4 en 5 horas y 8 minutos. Fue, hasta ese momento, el partido más largo en la carrera de ambos.

En el turno siguiente, Guido Pella colocó 2-0 arriba a Argentina al vencer a Kyle Edmund, por 6-7, 6-4, 6-3 y 6-2. Sin embargo, Gran Bretaña acortaría distancia con el triunfo en el dobles: Andy y Jamie Murray vencieron a Del Potro y Leonardo Mayer por 6-1, 3-6, 6-4 y 6-4. Luego, Andy Murray emparejaría la serie con una victoria sobre Pella por 6-3, 6-2 y 6-3.

Había que definir la serie en el quinto punto y, por inconvenientes físicos, en ambos equipos se ausentaron los segundos singlistas que habían jugado el viernes. Del Potro había optado por disputar el match de dobles y evitar el riesgo de quedarse a mitad de camino en el singles.

Del Potro, junto a Leo Mayer, en el cruce ante los hermanos Murray (Télam)

La oportunidad, entonces, le llegó a Leonardo Mayer. El rival del correntino fue Daniel Evans, quien se quedó con el primer set. El Yacaré, sin embargo, revirtió la historia y se llevó el triunfo por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4. Argentina conseguía otra victoria inolvidable de visitante y ante un rival de mucha jerarquía, para llegar a su quinta final de Copa Davis.

2016: Croacia 2-Argentina 3 | Zagreb

Era la cuarta vez que se enfrentaban ambas selecciones, siempre con triunfo argentino, y la segunda visita del equipo albiceleste a Zagreb. Pero esta ocasión era diferente: el choque era por el título.

Croacia había sufrido la baja de Borna Coric por lesión, y su lugar fue ocupado por Ivo Karlovic, de 2.11 metros y una garantía con el servicio y en la red. El líder de ese equipo era Marin Cilic, que tenía similitudes con Juan Martín del Potro: ambos habían nacido con cinco días de diferencia en septiembre de 1988, y su altura y estilo de juego eran parecidos.

Del Potro festeja en Zagreb (AP)

La primera jornada culminó igualada con los triunfos cruzados de sus máximas figuras: Cilic venció a Federico Delbonis por 6-3, 7-5, 3-6, 1-6 y 6-2, mientras que Del Potro superó a Karlovic por 6-4, 6-7, 6-3 y 7-5.

El sábado, la dupla Marin Cilic-Ivan Dodig derrotó a Del Potro-Mayer por 7-6, 7-6 y 6-3 para adelantarse por 2-1 en la serie, con lo que obligó al equipo argentino a obtener los dos puntos en la última jornada.

Al día siguiente, Marin Cilic entró a definir la serie frente a Del Potro y estuvo cerca de lograrlo: el croata había ganado los dos primeros sets y el tandilense se fue al vestuario. Regresó y, después de una recordada Gran Willy, revirtió el match por 6-7, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3 para igualar la eliminatoria y alimentar el sueño argentino.

Todo quedó en manos de Fede Delbonis, en un partido en el que, para muchos, el favorito era Karlovic y el poderío de su saque. No obstante, si la pelota regresaba a su campo, sus posibilidades disminuían. A eso se dedicó Delbonis, ayudado por el subcapitán, Mariano Hood, quien desde el banco, apunte en mano, le leía la tendencia de movimientos del grandote con su servicio según cómo fuera la progresión de puntos en el game.

Por cábala, los compañeros de Delbonis se habían quedado en el vestuario. Cuando el zurdo azuleño quedó a un juego del título regresaron a la cancha y se colocaron en un costado, donde él no pudiera verlos y sumar ansiedad o desconcentrarse. Por eso, cuando la devolución de Karlovic se fue larga y el sueño se hizo realidad, Delbonis quedó tendido sobre la cancha, de cara al cielo, y Del Potro, Pella y Mayer fueron los últimos en llegar a la montaña que se armó en el festejo. Aquel 27 de noviembre de 2016, el tenis argentino volvió a tocar el cielo con las manos y colocó la Ensaladera de Plata en sus vitrinas.

La secuencia de la final

Marin Cilic a Federico Delbonis 6-3, 7-5, 3-6, 1-6 y 6-2

Juan Martín del Potro a Ivo Karlovic 6-4, 6-7, 6-3 y 7-5

Marin Cilic-Ivan Dodig a Juan Martín del Potro-Leonardo Mayer 7-6, 7-6, 6-3

Juan Martín del Potro a Marin Cilic 6-7, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3

Federico Delbonis a Ivo Karlovic 6-3, 6-4 y 6-2

Leonardo Mayer, Guido Pella, Federico Delbonis, Juan Martin del Potro y Daniel Orsanic celebran con el trofeo de la Copa Davis (Crédito: REUTERS/Antonio Bronic)

Otros triunfos memorables

1981. Argentina 5-Gran Bretaña 0, en Buenos Aires. La serie del reencuentro. Luego de un año sin hablarse, Guillermo Vilas y José Luis Clerc volvieron a integrar un equipo nacional en el Buenos Aires Lawn Tennis. Las tensiones entre ellos habían aflojado. Ingresaron para jugar el match de dobles y, con el impulso de la hinchada al grito de “que se abracen, que se abracen”, cumplieron con el pedido. Con este triunfo, Argentina disputó su primera final, aunque luego Vilas y Clerc siguieron sin hablarse.

1990. Argentina 3-Alemania 2, en Buenos Aires. La serie en la que Martín Jaite venció a un joven Michael Stich -un año más tarde sería campeón en Wimbledon- y Luli Mancini fue paseado en andas por el Buenos Aires Lawn Tennis después de vencer a Carl-Uwe Steeb.

2001. Argentina 5-Bielorrusia 0, en Córdoba. La serie que devolvió a la Argentina al Grupo Mundial, luego de varios años peleando por el ascenso. Bajo la capitanía de Franco Davín, Franco Squillari y Gastón Gaudio le dieron los dos primeros puntos a Argentina. La dupla integrada por Guillermo Cañas y Luis Lobo terminó de redondear la victoria que abrió las puertas a varias hazañas de La Legión Argentina.

2010. Suecia 2-Argentina 3, en Estocolmo. El capitán Modesto Tito Vázquez se había quedado sin Del Potro ni Nalbandian -ambos lesionados- para jugar la primera ronda en la helada Estocolmo. Convocó a un grupo de debutantes Leonardo Mayer (23 años, había jugado dobles contra Chequia en 2009), Horacio Zeballos (25), Eduardo Schwank (24) y un joven Federico Delbonis (19).

Nalbandian estaba recuperándose de un desgarro, pero la bandera pudo más y, a comienzos de la semana, le dijo al capitán que si lo esperaban hasta el día del sorteo, él se sumaría al grupo. La ITF aceptó que David se ausentara el jueves, en la ceremonia de draw de la serie y, a partir de allí, modificaron la regla y debían estar todos. El cordobés ingresaría finalmente por Delbonis, pero en aquella presentación hubo cuatro sillas para tres jugadores.

Nalbandian ganó el dobles con Zeballos y, pese a estar en una pierna, jugó el singles decisivo: derrotó a Andreas Vinciguerra y Argentina pasó a cuartos de final.

El festejo tras el triunfo de David Nalbandian ante Andreas Vinciguerra en la serie ante Suecia, por la Copa Davis (Crédito: AP)

2015. Argentina 3-Brasil 2, en Buenos Aires. La serie que provocó el cambio en la reglamentación del último set en la Copa Davis, luego del match de 6 horas y 43 minutos en el que Leonardo Mayer derrotó a Joao Souza por 7-6, 7-6, 5-7, 5-7 y 15-13. El punto del triunfo lo consiguió Fede Delbonis, un lunes, tras la reanudación de su partido suspendido el día anterior, por falta de luz natural, ante Thomaz Bellucci.

Los 100 triunfos de Argentina en la Copa Davis

1926

Hungría — 3-2, Barcelona.

1931

2. Paraguay — 5-0, Asunción.

3. Uruguay — 5-0, Buenos Aires.

4. Chile — 3-0, Santiago.

1933

5. Chile — 4-0, Buenos Aires.

1936

6. Grecia — 4-1, Atenas.

1952

7. Suiza — 5-0, Lausana.

1955

8. Mónaco — 3-0, Montecarlo.

1958

9. Indias Británicas Occidentales — 5-0, Buenos Aires.

10. Israel — 5-0, Buenos Aires.

1960

11. Finlandia — 5-0, Helsinki.

1964

12. Turquía — 5-0, Estambul.

1966

13. Chile — 3-2, Buenos Aires.

1967

14. Venezuela — 5-0, Buenos Aires.

1971

15. Uruguay — 5-0, Montevideo.

1973

16. Ecuador — 5-0, Buenos Aires.

17. Brasil — 4-1, Buenos Aires.

18. Sudáfrica — 4-1, Montevideo.

1975

19. Uruguay — 5-0, Montevideo.

1976

20. Ecuador — 5-0, Guayaquil.

21. Brasil — 5-0, Buenos Aires.

1977

22. Ecuador — 4-1, Buenos Aires.

23. Brasil — 3-2, San Pablo.

24. Chile — 4-1, Buenos Aires.

25. Estados Unidos — 3-2, Buenos Aires.

1978

26. Brasil — 5-0, Buenos Aires.

1979

27. Ecuador — 4-1, Guayaquil.

28. Chile — 3-2, Buenos Aires.

1980

29. Brasil — 4-1, San Pablo.

30. Estados Unidos — 4-1, Buenos Aires.

1981

31. Alemania Federal — 3-2, Múnich.

32. Rumania — 3-2, Timișoara

33. Gran Bretaña — 5-0, Buenos Aires.

1982

34. Alemania Federal — 3-2, Buenos Aires.

1983

35. Estados Unidos — 3-2, Buenos Aires.

36. Italia — 5-0, Roma.

1984

37. Alemania Federal — 4-1, Stuttgart.

1986

38. Uruguay — 5-0, Buenos Aires.

39. Perú — 3-2, Buenos Aires.

40. Chile — 4-1, Santiago.

1988

41. Ecuador — 4-1, Guayaquil.

1989

42. Canadá — 3-0, Buenos Aires.

43. Gran Bretaña — 3-2, Eastbourne.

1990

44. Israel — 3-0, Buenos Aires.

45. Alemania Federal — 3-2, Buenos Aires.

1991

46. Nueva Zelanda — 4-1, Christchurch.

1993

47. México — 4-1, Buenos Aires.

1995

48. Chile — 3-2, Buenos Aires.

1996

49. Bahamas — 4-1, Mar del Plata.

1997

50. Venezuela — 4-1, Buenos Aires.

1998

51. Colombia — 5-0, Buenos Aires.

52. Chile — 4-1, Buenos Aires.

1999

53. Venezuela — 4-1, Caracas.

2000

54. Colombia — 4-1, Bogotá.

2001

55. México — 5-0, Mendoza.

56. Canadá — 5-0, Córdoba.

57. Bielorrusia — 5-0, Córdoba.

2002

58. Australia — 5-0, Buenos Aires.

59. Croacia — 3-2, Buenos Aires.

2003

60. Alemania — 5-0, Buenos Aires.

61. Rusia — 5-0, Buenos Aires.

2004

62. Marruecos — 5-0, Agadir.

2005

63. República Checa — 5-0, Buenos Aires.

64. Australia — 4-1, Sydney.

2006

65. Suecia — 5-0, Buenos Aires.

66. Croacia — 3-2, Zagreb.

67. Australia — 5-0, Buenos Aires.

2007

68. Austria — 4-1, Linz.

2008

69. Gran Bretaña — 4-1, Buenos Aires.

70. Suecia — 4-1, Buenos Aires.

71. Rusia — 3-2, Buenos Aires.

2009

72. Holanda — 5-0, Buenos Aires.

2010

73. Suecia — 3-2, Estocolmo.

74. Rusia — 3-2, Moscú.

2011

75. Rumania — 4-1, Buenos Aires.

76. Kazajistán — 5-0, Buenos Aires.

77. Serbia — 3-2, Belgrado.

2012

78. Alemania — 4-1, Bamberg.

79. Croacia — 4-1, Buenos Aires.

2013

80. Alemania — 5-0, Buenos Aires.

81. Francia — 3-2, Buenos Aires.

2014

82. Israel — 3-2, Sunrise.

2015

83. Brasil — 3-2, Buenos Aires.

84. Serbia — 4-1, Buenos Aires.

2016

85. Polonia — 3-2, Gdansk.

86. Italia — 3-1, Pesaro.

87. Gran Bretaña — 3-2, Glasgow.

88. Croacia — 3-2, Zagreb.

2018

89. Chile — 3-2, San Juan.

90. Colombia — 4-0, San Juan.

2019

91. Chile — 3-0, Madrid.

2021

92. Bielorrusia — 4-1, Buenos Aires.

2022

93. República Checa — 4-0, Buenos Aires.

2023

94. Lituania — 4-0, Buenos Aires.

2024

95. Kazajistán — 3-2, Rosario.

96. Gran Bretaña — 2-1, Manchester.

97. Finlandia — 3-0, Manchester.

2025

98. Noruega — 3-2, Fjellhamar.

99. Países Bajos — 3-1, Groningen.

2026

Turquía — 3-1, Neuquén.