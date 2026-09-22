La modificación que habría en la definición del Torneo Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Los partidos de la última fecha del Torneo Clausura podrían verse afectados por la visita del Papa León XIV a Buenos Aires (Fotobaires)

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Tras la reunión que el Comité Ejecutivo de la AFA realizó en el predio de Ezeiza con los dirigentes de los clubes hubo novedades importantes respecto a temas vinculados con el calendario del actual Torneo Clausura y su definición. En primer lugar, se acordó no postergar la Fecha 11 que ya había sido programada, aunque no se descartan cambios de día y horarios en la grilla de partidos. El otro eje a definir será en torno a la organización del cronograma de la última jornada del campeonato antes de los playoffs, que coincidirá con la visita del Papa León XIV a la Argentina.

La fecha 11 tiene previsto comenzar el viernes 2 de octubre con dos partidos (Independiente-Instituto e Independiente Rivadavia-Gimnasia) y culminar el miércoles 7/10 con el duelo en Junín entre Sarmiento y River Plate. En el medio, el sábado 3/10, la selección argentina jugará el segundo de sus amistosos FIFA ante Burkina Faso, en el estadio Monumental. Es decir que coincidirá con el grueso de los partidos del Clausura programados para ese día.

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Por otro lado, aún resta definir el cronograma para las fechas 12, 13, 14, 15 y 16, las últimas del Torneo Clausura, que tiene establecido por reglamento que la fase regular terminará el domingo 8 de noviembre. Ese día coincide con la visita del Sumo Pontífice a la Argentina, por lo que habrá que tener en cuenta el operativo policial y logístico por la presencia del Papa. Tampoco habría que descartar cambios en los partidos del viernes o sábado a raíz de la organización previa.

El domingo está previsto que el Papa aterrice a las 16:30 en Buenos Aires y luego visite el Monumento a San Martín y a los Ejércitos de la Independencia antes de reunirse con el presidente, Javier Milei en la Casa Rosada. A partir de las 18:30 se estima que pronuncie un discurso en el Palacio Libertad. El lunes 9 realizará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo, por lo que ese día también tendrá complicaciones para la organización de eventos masivos en la Ciudad.

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La visita del Papa podría trastocar el cronograma de la última fecha del Clausura

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que la visita de León XIV requerirá “el dispositivo de seguridad más grande de nuestra historia”, con coordinación entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Según detalló, el esquema contempla tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y once actividades cerradas. También funcionará un comando unificado durante 120 horas ininterrumpidas y las autoridades calculan un aforo global de aproximadamente siete millones de personas.

Monteoliva precisó que los tres comandos unificados, uno por cada jurisdicción involucrada, están activos desde el 8 de septiembre. Además, indicó que todas las provincias suscribieron el denominado Compromiso León XIV para colaborar con la coordinación federal del operativo. Por otro lado, y consultado por la Marcha del Orgullo prevista para el 7 de noviembre, un día antes de la llegada del pontífice, Pablo Quirno confirmó que ese evento está contemplado en el calendario de seguridad y no alterará el esquema planificado. La fecha 16, la cual aún no está programada, tendrá ocho partidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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La reunión del Comité Ejecutivo de AFA con Claudio Tapia

Creación de un nuevo torneo y cambios en el Clausura

Por otro lado, en la reunión de este martes, la Liga Profesional de Fútbol aprobó la creación de la Recopa de Campeones para 2027, un torneo triangular que sumará un título oficial al calendario argentino y reunirá a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

La nueva copa incorporará a los campeones de tres competencias ya vigentes y se agregará a los torneos principales: Apertura, Clausura, Tabla Anual y Copa Argentina, además de los certámenes complementarios de cada temporada. El formato definirá un título adicional desde el próximo año.

La reunión también dejó una modificación para la definición del Torneo Clausura 2026: las semifinales y la final se disputarán en estadios neutrales. Hasta los cuartos de final, los equipos conservarán la localía de acuerdo con su desempeño durante la fase regular.

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