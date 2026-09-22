El dólar no se movió y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en 17 meses

El dólar anota un alza de solo 4,1% en 2026. (Foto: Reuters)

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El monto de operaciones en el segmento de contado se mantuvo firme este martes en USD 609,1 millones, mientras que el dólar mayorista finalizó estabilizado en 1.514 pesos.

La divisa comercial anota en septiembre un alza de 5,50 pesos o 0,4%, debajo de la inflación esperada para el corriente mes. En lo que va del año, el dólar ganó solo 59 pesos o 4,1%, unos 19 puntos porcentuales detrás de la inflación, estimada en el 23% en ese período.

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El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.908,79, un movimiento que dejó al dólar mayorista con un margen de alza de 394,79 pesos o 26,1% para desafiar ese límite teórico de flotación. Se trata de la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%), casi 17 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

“El dólar mayorista sigue ‘encerrado’ entre los $1.510/$1.515, mientras el BCRA -tras el salto del viernes- vuelve a un ritmo de compras diarias más cercano a los USD 10 millones. Mientras tanto, los operadores intensifican el debate sobre la dinámica de la divisa y la inflación, dado que tras amagar con correr más de la mano, recientemente se vuelve a evidenciar que el dólar queda por detrás, lo cual despierta mayores incomodidades para reactivar la actividad y frente a un ciclo electoral que suele históricamente activar una fuerte dolarización de carteras entre los ahorristas”, analizó el economista Gustavo Ber.

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El dólar al púbico también permaneció sin variantes, a $1.535 para la venta en el Banco Nación. Se trató de la quinta rueda seguida para esta cotización minorista, en un máximo nominal. Asimismo, el dólar blue subió cinco pesos o 0,3% a $1.555 para la venta.

En materia de compras de reservas, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, observó que “la entidad sumó USD 211 millones en septiembre y acumula USD14.306 millones en lo que va de 2026. Sin embargo, el promedio diario de compras cayó a USD 14 millones, una cifra distante de los USD 137 millones registrados en mayo”.

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“El Poder Ejecutivo busca refinanciar el vencimiento de la letra dólar linked D30S6 mediante una conversión voluntaria por títulos con plazos a uno, dos y 21 meses. El instrumento en circulación asciende a casi USD 4.400 millones, de los cuales el Banco Central posee unos USD 800 millones. Por esta razón, el saldo en manos privadas susceptible de canje disminuye a $5,43 billones. Esta cifra equivale al 40% del compromiso total de $13 billones programado para fin de mes”, consignó Morales.

Max Capital también indicó que “el Tesoro ofrece hoy un nuevo canje de deuda dollar-linked. La oferta incluye los bonos con vencimiento en noviembre de 2026 (D30N6) y junio de 2028 (TZV28), a cambio del bono que vence en septiembre (D30S6), del cual quedan USD 4.400 millones en circulación. La liquidación de los instrumentos tendrá lugar el jueves”.

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Max Capital añadió que en el segmento de deuda en dólares, “la provincia de San Juan saldría al mercado internacional el jueves. Se espera que la provincia emita su primer bono internacional desde los años ’90 -cuando se emitió un bono de pequeño tamaño con garantía federal- por hasta USD 600 millones, sumándose a las provincias que han aprovechado la compresión de spreads para acceder a los mercados internacionales, entre ellas CABA, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y Neuquén”.

“En el plano de fundamentales, diversos frentes condicionan las expectativas de mediano y largo plazo sobre el tipo de cambio y el balance de divisas. Un informe de mercado destaca cómo el fenómeno del desarrollo de Vaca Muerta combinado con la política de la Fed genera un doble efecto en Argentina: por una parte, la mayor producción de hidrocarburos impulsa el ingreso de dólares por exportaciones, pero un entorno global de tasas elevadas encarece el financiamiento externo y presiona los rendimientos soberanos”, afirmó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

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A través de su cuenta en la red social “X”, el ministro de Economía Luis Caputo destacó que “entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de la agroindustria crecieron 13% en relación a igual período del año pasado, alcanzando los USD 37.525 millones y registrando un nuevo récord histórico para dicho período. El crecimiento fue generalizado a lo largo de todo el sector”.