Selena Gomez recibió el Beauty Impact Award y habló sobre salud mental, terapia y su pausa musical

Selena Gomez afirmó en People que dejó atrás una vida acelerada y que hoy busca equilibrio, belleza y salud mental en su vida personal y empresarial.

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Selena Gomez eligió hablar de la etapa de su vida, de su relación con la belleza y de la salud mental como un asunto que atraviesa tanto su vida como su empresa.

En una entrevista publicada por People, la artista sostuvo que envejecer dejó de ser una inquietud y pasó a ser parte de un presente que busca vivir con mayor equilibrio.

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La cantante, actriz y empresaria explicó que aquel ritmo que la llevaba a sentirse bien solo cuando trabajaba quedó atrás. “Cuando era más joven, sentía que iba a 90 millas por hora.

Era divertido, pero solo me sentía bien cuando trabajaba”, afirmó Selena Gomez en la conversación con People, donde vinculó ese cambio con su decisión de alejarse de la música.

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Selena Gomez explicó que ya no teme envejecer y que no intenta reproducir la estética de 2016 que marcó una etapa caótica de su carrera. (Instagram/@people)

El reconocimiento como primera ganadora del Beauty Impact Award de la revista enmarca una entrevista que recorre el origen de la marca, el alcance de su fondo de salud mental, su matrimonio y el final de una nueva temporada de Only Murders in the Building. “Me encanta dónde estoy ahora. Me siento muy afortunada y disfruto cada día”, dijo la artista.

Rare Beauty y el fondo de salud mental concentran el propósito de la marca

Selena Gomez recordó que comenzó a sentarse en una silla de maquillaje a los siete años, una experiencia que consideró inusual. Según contó a People, los tutoriales que grababa con amigas influyeron en el origen del proyecto. La artista buscaba participar en esa conversación desde una perspectiva propia.

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La actriz explicó que el proyecto debía tener un propósito ligado a la salud mental. Esa intención derivó en la creación del Rare Impact Fund, la iniciativa que concentra el trabajo institucional de la empresa.

Rare Beauty nació con un propósito ligado a la salud mental y derivó en la creación del Rare Impact Fund como eje institucional de la empresa. (@selenagomez/ Instagram)

Según informó People, el fondo recibe el 1 por ciento de las ventas de la empresa y superó los 30 millones de dólares recaudados. Los recursos alcanzaron a 30 organizaciones de cinco continentes dedicadas a la salud mental de jóvenes. Entre ellas figuran Didi Hirsch, The Trevor Project y The Jed Foundation.

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Gomez señaló que su objetivo es construir una comunidad donde las personas puedan sentirse “vistas y queridas”. La empresaria sostuvo que su equipo continúa buscando maneras de colaborar en el área de salud mental.

También destacó el valor de los resultados concretos: “Aunque estuviéramos ayudando a diez personas, es la mejor sensación del mundo”.

El Rare Impact Fund recibe el 1 por ciento de las ventas de Rare Beauty y ya superó los 30 millones de dólares para organizaciones de salud mental juvenil. (crédito @selenagomez / Instagram)

Terapia, vínculos y herramientas para atravesar momentos difíciles

Selena Gomez vinculó el trabajo institucional de la empresa con su propia experiencia de salud mental. La cantante explicó que “todavía estoy descubriendo ciertas partes de mi cerebro” y que su mirada sobre el tema continúa cambiando.

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Según sostuvo, comprender lo que ocurre durante un episodio difícil forma parte de ese proceso. La artista atribuyó parte de su estabilidad a la terapia dialéctico-conductual, conocida como DBT, y al acompañamiento profesional.

También remarcó la necesidad de construir recursos personales: “Hay muchas maneras, pero también es muy importante crear tus propias herramientas de afrontamiento”. Para Gomez, ese trabajo requiere constancia.

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Selena Gomez sostuvo que su objetivo con Rare Beauty es construir una comunidad donde las personas se sientan vistas y queridas. (Instagram/@people)

Además, recordó a las personas que la acompañaron antes y después de recibir un diagnóstico que no detalló. “Tuve personas en mi vida que me amaron incondicionalmente”, dijo, aun cuando no comprendían por completo lo que sentía.

La cantante afirmó que estar junto a alguien en su momento más difícil “significa más que cualquier cosa que puedas hacer”.

La artista dejó atrás la estética de 2016 y bajó el ritmo de trabajo

Selena Gomez se refirió a las alusiones recurrentes a su estética de 2016 y sostuvo que, aunque disfruta de esos recuerdos, no pretende reproducir aquella versión de sí misma.

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Describió ese período como caótico y afirmó: “Creo que la gente siempre quiere que me vea como antes, y eso simplemente no va a suceder”.

Selena Gomez vinculó su experiencia de salud mental con la terapia dialéctico-conductual, el acompañamiento profesional y la creación de herramientas de afrontamiento. (Instagram/@selenagomez)

La artista recordó que antes usaba un maquillaje de ojos más intenso para seguir tendencias, mientras que hoy aborda esos recursos de otra forma.

También sostuvo que no teme envejecer: “Sí, las cosas van a cambiar y algunas van a ser malas, pero estás viva”. Para ella, la edad es, en muchos sentidos, un número.

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Esa mirada también se refleja en el consejo que daría a su hermana de 13 años, a quien describió como segura de sí misma. “Eres hermosa exactamente como eres, pero prueba todo lo que quieras”, dijo.

Según Gomez, el maquillaje puede ser un espacio de disfrute, pero no una condición para sentirse atractiva.

La cantante destacó el valor de los vínculos que la acompañaron antes y después de un diagnóstico y afirmó que ese apoyo fue central en sus momentos difíciles. (REUTERS/Daniel Cole)

La actriz confirmó el final del rodaje de la sexta temporada de Only Murders in the Building, donde destacó su vínculo con Meryl Streep. Sobre su matrimonio con Benny Blanco, afirmó que todavía atraviesan “la etapa de luna de miel”.

Al proyectar los próximos años, resumió: “Solo quiero ser feliz”. También sostuvo que espera continuar con las actividades que ama y que, si deja de sentir ese vínculo con su trabajo, elegirá detenerse.