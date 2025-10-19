Selena Gomez respondió a Hailey Bieber en un nuevo post críptico: “Esto es un tema de relevancia, no de inteligencia”

La relación entre la actriz y la modelo sigue siendo objeto de debate en redes sociales (EFE/REUTERS)

Una nueva reacción de Selena Gomez ante las declaraciones de Hailey Bieber reaviva el debate sobre su supuesta enemistad, mientras la cantante confiesa sus temores personales tras contraer matrimonio con Benny Blanco.

El diálogo indirecto surgió a partir de la última entrevista de Bieber con la revista WSJ Magazine, donde evitó responder sobre las comparaciones entre su marca de belleza, Rhode Beauty, y Rare Beauty, la línea fundada por Gomez.

La actriz indicó a la publicación que “es molesto que te enfrenten a otras personas” y agregó: “Es siempre molesto que te enfrenten a otros. Yo no pedí esto”, cuando se le consultó sobre la supuesta rivalidad comercial.

En respuesta, Selena publicó un mensaje en sus historias de Instagram el 17 de octubre, que luego eliminó. “Solo dejen en paz a la chica”, escribió.

Luego añadió: “Puede decir lo que quiera. No afecta en nada mi vida. Esto es un tema de relevancia, no de inteligencia. Sean amables. Todas las marcas me inspiran. Hay espacio para todos”. El mensaje concluyó con el llamado: “Ojalá esto se termine”.

En una publicación en Instagram, Selena Gomez pidió respeto para Hailey Bieber tras las declaraciones dadas por la empresaria (Instagram/@selenagomez)

La entrevista de Hailey Bieber para WSJ. Magazine coincidió con el lanzamiento de Rhode en Sephora, plataforma que también alberga los productos de Rare Beauty.

El trasfondo de estas tensiones parte de los persistentes rumores sobre una enemistad, estrechamente ligados a las relaciones sentimentales pasadas, especialmente el vínculo entre Selena Gomez y Justin Bieber, actual esposo de Hailey.

En la misma entrevista, compartió: “Cuando la gente quiere verte de una cierta manera y ha inventado historias sobre ti en su mente, no depende de uno cambiarlo”.

Las especulaciones sobre una disputa surgieron hace varios años, a pesar de intentos públicos de ambas partes por poner fin a los rumores. Una de esas ocasiones ocurrió en la gala anual del Academy Museum of Motion Pictures en 2022, cuando ambas posaron juntas, intentando transmitir un mensaje de cordialidad.

Hailey afirmó para que es molesto ser comparada con otras figuras, haciendo referencia al caso de Selena (REUTERS/Danny Moloshok)

Hailey Bieber, madre del pequeño Jack Blues con Justin Bieber, arremetió públicamente en otras entrevistas contra quienes insisten en la narrativa de un conflicto.

Durante una charla para Bloomberg’s The Circuit en 2023, rechazó la idea de que hubiese enemistad, advirtiendo sobre el riesgo de los relatos fabricados en redes sociales.

“Esto no se trata de mí, Hailey Bieber, y Selena Gomez. No es una rivalidad entre dos mujeres, sino del odio vil y peligroso que pueden generar los relatos inventados y retorcidos”, indicó.

Y continuó en su defensa: “Odio esa narrativa. La he odiado desde el principio, y es resultado de ser incomprendida. Siempre digo que no hay problema entre nosotras, y resulta decepcionante que todavía haya quienes mantengan esta actitud por un hombre”.

Justin y Hailey Bieber se convirtieron en padres del pequeño Jack Blues hace poco más de un año (Instagram/@justinbieber)

Selena Gomez lloró tras casarse con Benny Blanco

En medio de la exposición mediática, Selena Gomez también ha revelado aspectos personales tras su reciente boda con el productor musical Benny Blanco.

La artista compartió en la conferencia Fortune Most Powerful Women en Washington, D.C., que experimentó ansiedad intensa y miedo semanas después de la ceremonia privada celebrada en Santa Bárbara, California.

Según relató, la unión con Blanco reunió a familiares, amigos y figuras como Taylor Swift. Tras el enlace, reconoció en su intervención: “Me casé y me puse a llorar porque pensé: ‘Me voy a morir al día siguiente’”.

En ese sentido, explicó que teme que los buenos momentos se vean seguidos por acontecimientos negativos, una dinámica emocional que intenta manejar desde hace años.

La también empresaria es conocida por su franqueza sobre temas de salud mental. “En vez de estar presente y decir: ‘Guau, hicimos algo increíble’, mi mente me lleva a pensar que todo podía desaparecer al día siguiente”, comentó en el evento.

Selena Gomez compartió detalles sobre el impacto emocional que vivió tras casarse con Benny Blanco en una ceremonia privada en California (Instagram/@selenagomez)

Este patrón está vinculado a sus experiencias previas relacionadas con el lupus, trastorno bipolar y la ansiedad, condiciones sobre las que ha hablado abiertamente desde 2020.