La suba del petróleo agrega presión sobre las tasas internacionales: qué puede pasar con el financiamiento de Argentina

La suba del petróleo por encima de los USD 100 y la tensión en el estrecho de Ormuz volvieron a presionar sobre la inflación en Estados Unidos

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El aumento del precio del petróleo, que superó los USD 100, y la tensión en el estrecho de Ormuz volvieron a poner el foco sobre la inflación en Estados Unidos. Si los precios siguen en alza, la Reserva Federal podría subir su tasa de interés para intentar frenarlos. La decisión generaría una consecuencia en el encarecimiento de créditos para Argentina. Al país le resultaría más difícil conseguir dólares prestados a un costo menor.

El inversor y analista económico Agustín Natoli sostuvo, en Infobae Al Mediodía, que hay altas chances de que la Reserva Federal aumente su tasa para frenar la inflación. “Es difícil pensar una baja de tasa de interés en Argentina con una tasa de Estados Unidos subiendo”, afirmó.

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La decisión depende del Comité de la Reserva Federal, que usa la tasa de interés como una herramienta para intentar que los precios suban menos. El objetivo es llevar la inflación al 2%. Sin embargo, el aumento del petróleo, que superó los USD 100, y la tensión en el estrecho de Ormuz pueden hacer más difícil esa tarea.

Natoli estimó que la probabilidad de una suba de tasas superaba el 90%. Cuando Estados Unidos eleva ese costo, los inversores pueden preferir colocar su dinero allí porque se trata de un mercado con menor riesgo. Entonces, para atraer esos fondos, Argentina debe ofrecer mejores condiciones.

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La Reserva Federal podría subir la tasa de interés para intentar frenar la inflación en Estados Unidos si el precio del petróleo sigue en alza (Foto AP/Andrew Harnik, Archivo)

Una decisión en Estados Unidos puede elevar el costo de endeudarse en Argentina

El riesgo país sirve para medir cuánto más debe pagar Argentina para pedir dinero prestado frente a Estados Unidos. Cuanto más alto es ese indicador, más caro resulta financiarse. “Si sube la tasa de interés en Estados Unidos, el riesgo país va a subir”, señaló Natoli. En términos simples, eso implica que el Estado, las empresas y, en algunos casos, las personas pueden enfrentar créditos más caros o tener menos opciones para conseguirlos.

El especialista explicó que la economía no avanza de la misma manera en todos los sectores. Describió una economía “en forma de K”, una expresión que se usa cuando algunas actividades crecen mientras otras siguen en baja o se recuperan más lento.

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En tanto, la minería, la energía y el petróleo muestran mejores resultados. Por su parte, el comercio, la industria y la construcción todavía tienen dificultades para recuperar su nivel de actividad. Las primeras actividades atraen inversiones y generan exportaciones, aunque crean menos puestos de trabajo que los sectores más vinculados al consumo interno.

Una suba de tasas de la Reserva Federal encarecería el financiamiento de Argentina y dificultaría el acceso a dólares a menor costo (AP foto/Richard Drew)

Sin crédito, a las empresas les cuesta invertir y crear empleo

Para Natoli, el crédito es una de las herramientas que las empresas necesitan para crecer. Un préstamo puede servir para ampliar una fábrica, comprar equipamiento o contratar trabajadores. “Principalmente esto se debe a la falta de crédito”, dijo al referirse a la distancia entre los indicadores económicos y la vida diaria.

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El analista planteó que las pequeñas y medianas empresas podrían recibir alivios impositivos o incentivos parecidos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

También remarcó que invertir no reemplaza un salario. “La inversión nace del ahorro y el ahorro nace del ingreso”, sostuvo. Su advertencia apunta a quienes buscan obtener rendimientos altos con poco dinero para compensar una pérdida de ingresos laborales.

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Antes de invertir, recomendó definir para qué se usará ese dinero, cuándo se lo necesitará y cuánto riesgo puede asumir cada persona.

Bonos, fondos y criptomonedas tienen riesgos diferentes

Guardar dólares durante muchos años sin invertirlos puede hacer que el dinero pierda valor. Natoli explicó que, si los precios en Estados Unidos suben 3,4% por año, con el tiempo esos dólares alcanzan para comprar menos.

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El riesgo país mide cuánto más debe pagar Argentina para endeudarse frente a Estados Unidos y puede subir si aumenta la tasa de interés estadounidense

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son préstamos que los inversores le hacen a ese país. El gobierno estadounidense promete devolver el dinero en dólares y pagar intereses. Por eso, Natoli los consideró una opción de riesgo bajo. Según explicó, ofrecían rendimientos de entre 4% y 5%, de acuerdo con el plazo del bono y las decisiones de la Reserva Federal.

Además, esos bonos pueden venderse antes de la fecha de cobro. En cambio, los bonos de empresas argentinas pueden pagar intereses más altos, pero tienen un riesgo mayor: que la compañía no consiga los dólares necesarios para devolver el dinero.

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Los fondos comunes de inversión reúnen el dinero de varios inversores. Una empresa especializada administra esos recursos y los coloca en distintos activos, como bonos, acciones o plazos fijos. A cambio, cobra una comisión anual de entre 1,8% y 2,5%, según el fondo.

Natoli indicó que hay fondos pensados para quienes priorizan cuidar su capital y otros para quienes aceptan mayores cambios en el valor de su inversión. Repartir el dinero entre varias opciones puede reducir el impacto de una pérdida, aunque no elimina el riesgo.

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El oro, por ejemplo, suele ser una alternativa para resguardar ahorros, pero también puede tener fuertes variaciones. Subió 80% entre mayo de 2025 y enero de 2026, y luego bajó 35%. Sobre las criptomonedas, recomendó invertir de forma gradual y destinar entre 2% y 5% del patrimonio solo si se conoce ese mercado y se pueden tolerar sus cambios de precio.

Bitcoin atraviesa ciclos relacionados con el halving, un proceso que reduce la cantidad de nuevas unidades que se crean. Las criptomonedas se pueden comprar y vender a toda hora, pero sus precios pueden subir o bajar con rapidez. “Es muy difícil que vos puedas con tus inversiones ganar más que con tu laburo”, concluyó el inversor.

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