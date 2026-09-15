Entretenimiento

Lista de ganadores de los Emmy 2026: ‘Widow’s Bay’ y Matthew Rhys triunfaron en una noche histórica

La producción de Apple TV destacó en la ceremonia celebrada en Los Ángeles, donde también brillaron Jean Smart, Noah Wyle, Rhea Seehorn y Sally Field

Matthew Rhys triunfó como actor principal en una serie de comedia. También repitió galardón en la categoría de miniserie (REUTERS)
Matthew Rhys triunfó como actor principal en una serie de comedia. También repitió galardón en la categoría de miniserie (REUTERS)
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Los Premios Emmy 2026 ya tienen a sus flamantes ganadores. La ceremonia, realizada este lunes en Los Ángeles y conducida por Mariska Hargitay, dejó una noche de reconocimientos para algunas de las producciones y figuras más destacadas de la televisión. Widow’s Bay fue una de las grandes protagonistas.

La ficción de Apple TV sumó seis premios en la ceremonia principal, entre ellos los reconocimientos para Matthew Rhys como mejor actor de una serie de comedia, Kate O’Flynn como mejor actriz de reparto y Stephen Root como mejor actor de reparto. Con estos galardones, la producción que se coronó como “la mejor serie de comedia del año” llegó a 14 premios Emmy en esta edición, después de haber obtenido otros ocho en una ceremonia previa.

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En el apartado dramático, Noah Wyle obtuvo el premio a mejor actor por The Pitt, mientras que Rhea Seehorn consiguió su primer Emmy como mejor actriz por Pluribus. La producción de HBO también salió triunfante como mejor serie dramática.

Rhea Seehorn consiguió el premio después de haber recibido dos nominaciones por su trabajo en Better Call Saul (REUTERS/Mario Anzuoni)
Rhea Seehorn consiguió el premio después de haber recibido dos nominaciones por su trabajo en Better Call Saul (REUTERS/Mario Anzuoni)

La noche dejó además otros momentos destacados, como la victoria de Sally Field por Remarkably Bright Creatures, que la convirtió en la mujer de mayor edad en ganar el Emmy a mejor actriz de una serie limitada, antología o película. Matthew Rhys, por su parte, consiguió un logro inédito al ganar dos categorías de actuación principal en una misma edición, gracias a sus trabajos en Widow’s Bay y la miniserie The Beast in Me.

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Todos los ganadores en los Premios Primetime Emmy 2026

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

  • Dale Dickey — Widow’s Bay
  • Hannah Einbinder — Hacks
  • Janelle James — Abbott Elementary
  • Kate O’Flynn — Widow’s Bay (GANADORA)
  • Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles
  • Megan Stalter — Hacks
  • Jessica Williams — Shrinking

Mejor actriz principal en una serie de comedia

  • Quinta Brunson — Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri — The Bear
  • Elle Fanning — Margo’s Got Money Troubles
  • Lisa Kudrow — The Comeback
  • Jean Smart — Hacks (GANADORA)

Mejor actor principal en una serie limitada, antología o película

  • Riz Ahmed — Bait
  • Jason Bateman — Black Rabbit
  • Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story
  • Oscar Isaac — Beef
  • Matthew Rhys — The Beast in Me (GANADOR)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

  • Taylor Dearden — The Pitt
  • Fiona Dourif — The Pitt
  • Allison Janney — The Diplomat (GANADORA)
  • Katherine LaNasa — The Pitt
  • Sepideh Moafi — The Pitt
  • Julianne Nicholson — Paradise
  • Karolina Wydra — Pluribus
Allison Janney posa con el Emmy que recibió por su trabajo en The Diplomat (REUTERS/Mike Blake)
Allison Janney posa con el Emmy que recibió por su trabajo en The Diplomat (REUTERS/Mike Blake)

Mejor actriz principal en una serie dramática

  • Carrie Coon — The Gilded Age
  • Chase Infiniti — The Testaments
  • Keri Russell — The Diplomat
  • Rhea Seehorn — Pluribus (GANADORA)
  • Zendaya — Euphoria

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

  • Colman Domingo — The Four Seasons
  • Paul W. Downs — Hacks
  • Harrison Ford — Shrinking
  • Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles
  • Stephen Root — Widow’s Bay (GANADOR)
  • Michael Urie — Shrinking
  • Tyler James Williams — Abbott Elementary

Mejor programa de competencia de telerrealidad

  • Dancing with the Stars
  • RuPaul’s Drag Race
  • Survivor
  • Top Chef
  • The Traitors (GANADOR)

Mejor actor principal en una serie dramática

  • Sterling K. Brown — Paradise
  • Gary Oldman — Slow Horses
  • Mark Ruffalo — Task
  • Rufus Sewell — The Diplomat
  • Noah Wyle — The Pitt (GANADOR)
Noah Wyle celebra su victoria como mejor actor dramático por The Pitt (REUTERS/Mario Anzuoni)
Noah Wyle celebra su victoria como mejor actor dramático por The Pitt (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • Patrick Ball — The Pitt
  • Billy Crudup — The Morning Show
  • Shawn Hatosy — The Pitt
  • Gerran Howell — The Pitt
  • Jack Lowden — Slow Horses
  • Tom Pelphrey — Task (GANADOR)
  • Carlos-Manuel Vesga — Pluribus

Mejor actriz principal en una serie limitada, antología o película

  • Claire Danes — The Beast in Me
  • Sally Field — Remarkably Bright Creatures (GANADORA)
  • Carey Mulligan — Beef
  • Sarah Pidgeon — Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
  • Sarah Snook — All Her Fault

Mejor actor principal en una serie de comedia

  • Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man
  • Steve Carell — Rooster
  • Matthew Rhys — Widow’s Bay (GANADOR)
  • Jason Segel — Shrinking
  • Martin Short — Only Murders in the Building

Mejor guion para una serie de comedia

  • Quinta Brunson - Abbott Elementary
  • Tim Robinson, Zach Kanin - The Chair Company
  • Michael Patrick King, Lisa Kudrow - The Comeback
  • Lucia Aniello - Hacks
  • Anthony King - Jury Duty Presents: Company Retreat
  • Katie Dippold - Widow’s Bay (GANADORA)

Mejor dirección para una serie dramática

  • Salli Richardson Whitfield — The Gilded Age
  • Hanelle M. Culpepper — Paradise
  • Noah Wyle — The Pitt
  • Vince Gilligan — Pluribus
  • Saul Metzstein — Slow Horses (GANADOR)
  • Salli Richardson Whitfield — Task
Saul Metzstein: el director fue reconocido por el episodio “Scars” de Slow Horses (REUTERS/Mario Anzuoni)
Saul Metzstein: el director fue reconocido por el episodio “Scars” de Slow Horses (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mejor programa de variedades

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • Last Week Tonight with John Oliver
  • The Late Show with Stephen Colbert (GANADOR)
  • Saturday Night Live

Mejor dirección para una serie de comedia

  • Randall Einhorn — Abbott Elementary
  • Christopher Storer — The Bear
  • Andrew DeYoung — The Chair Company
  • Lucia Aniello — Hacks
  • Mary Lou Belli — The Ms. Pat Show
  • Hiro Murai — Widow’s Bay (GANADOR)

Premio Humanitario Bob Hope para Michael J. Fox

El actor recibió uno de los reconocimientos especiales de la noche durante la ceremonia celebrada en Los Ángeles.REUTERS/Mario Anzuoni
El actor recibió uno de los reconocimientos especiales de la noche durante la ceremonia celebrada en Los Ángeles.REUTERS/Mario Anzuoni

Mejor guion para una serie dramática

  • Peter Ackerman — The Diplomat
  • Kirsten Pierre-Geyfman, R. Scott Gemmill — The Pitt
  • Valerie Chu — The Pitt
  • Vince Gilligan — Pluribus (GANADOR)
  • Will Smith — Slow Horses
  • Brad Ingelsby — Task

Mejor serie limitada o de antología

  • All Her Fault (Peacock)
  • The Beast in Me (Netflix)
  • Beef (Netflix)
  • DTF St. Louis (HBO Max) [Ganador]
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (FX)
Jason Bateman (izquierda) y David Harbour en 'DTF St. Louis'. (HBO Max)
Jason Bateman (izquierda) y David Harbour en 'DTF St. Louis'. (HBO Max)

Mejor serie dramática

  • The Diplomat (Netflix)
  • The Gilded Age (HBO Max)
  • A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max)
  • Paradise (Hulu)
  • The Pitt (HBO Max) [GANADOR]
  • Pluribus (Apple TV)
  • Slow Horses (Apple TV)
  • Your Friends and Neighbors (Apple TV)

Mejor serie de comedia

  • Abbott Elementary (ABC)
  • The Bear (FX/Hulu)
  • Hacks (HBO Max)
  • Margo’s Got Money Troubles (Apple TV)
  • Nobody Wants This (Netflix)
  • Only Murders in the Building (Hulu)
  • Shrinking (Apple TV)
  • Widow’s Bay (Apple TV) [GANADOR]

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