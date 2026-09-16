Estados Unidos

Un estado de EEUU detecta marea roja frente a una zona turística: hay peces muertos y reportes de irritación respiratoria

El fenómeno fue identificado frente a Galveston y alcanza sectores de Crystal Beach, la península de Bolívar y el extremo sur de la isla. Las autoridades mantienen el muestreo del agua y la vigilancia de fauna marina

Franja de agua de color rojizo en la orilla del mar junto a una playa de arena donde hay varios peces muertos bajo un cielo nublado.
El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas detectó una marea roja frente a la costa de Galveston con concentraciones moderadas a altas de microalgas, mortandad de peces e irritación respiratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas informó que una floración de marea roja fue detectada frente a la costa de Galveston, con concentraciones moderadas a altas de microalgas, mortandad de peces y reportes de irritación respiratoria entre personas que estuvieron en áreas de playa. El organismo comenzó a recibir avisos sobre el fenómeno el 8 de septiembre y mantenía tareas de monitoreo al menos hasta el 14 de septiembre. Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, la situación afecta sectores de Crystal Beach, la península de Bolívar y el sur de Galveston Island.

La agencia estatal señaló que sus equipos tomaron muestras de agua y evaluaron la presencia de peces muertos desde Crystal Beach, en la península de Bolívar, hasta el espigón norte de Bolivar Roads. La supervisión también alcanzó cerca de 12 kilómetros del extremo sur de Galveston Island, incluidas zonas próximas a Stewart Beach y Pleasure Pier. De acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, los análisis detectaron concentraciones moderadas a altas de células asociadas con la marea roja.

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La marea roja es una proliferación de microalgas que puede alterar el agua marina, afectar a animales y generar riesgos sanitarios para quienes estén expuestos a sus toxinas. En el Golfo de México, este tipo de episodio está vinculado con la especie Karenia brevis, que produce brevetoxinas. Según el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, esos compuestos pueden afectar el sistema nervioso de los peces, irritar las vías respiratorias y contaminar moluscos destinados al consumo.

¿Dónde se detectó la marea roja en la costa de Galveston?

El área bajo vigilancia oficial comprendía Crystal Beach y distintos sectores de la península de Bolívar, además del tramo meridional de Galveston Island. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas precisó que su equipo especializado en mortandad de fauna y eventos ambientales seguía la evolución de la floración en esas zonas, con muestreos de agua y observaciones en las playas. Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, las autoridades todavía no habían difundido una fecha prevista para el final del episodio.

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Los reportes iniciales llegaron el 8 de septiembre desde la costa de Galveston. El organismo estatal indicó que la vigilancia se concentró en los sitios donde había señales compatibles con una floración, como peces muertos y síntomas respiratorios entre visitantes. De acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, la distribución de este tipo de fenómeno puede variar entre distintas playas y no implica necesariamente que toda la línea costera presente las mismas condiciones.

La agencia identificó como principales especies afectadas a la lacha del Golfo y la lisa rayada. También se observaron otros peces comunes en menor cantidad. El comunicado oficial no incluyó un número total de animales muertos ni precisó si había afectación sobre aves, mamíferos u otras especies. Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, el equipo de monitoreo continuaba evaluando tanto la extensión como la composición de la mortandad.

Agua de mar en la orilla con zonas de color rojo y marrón junto a sectores azules y suave espuma blanca.
La vigilancia por la marea roja en Galveston abarcó Crystal Beach, la península de Bolívar y el sur de Galveston Island desde los primeros reportes del 8 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la marea roja y por qué provoca mortandad de peces

La marea roja describe una concentración elevada de microalgas en el agua. En las costas de Texas, el fenómeno suele estar asociado con Karenia brevis, un dinoflagelado marino que puede producir brevetoxinas. El agua puede adoptar tonalidades rojizas, verdes o marrones cuando la proliferación alcanza grandes concentraciones, aunque el cambio de color no siempre es visible. Según el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, la ausencia de agua decolorada no descarta la presencia de toxinas.

Las brevetoxinas pueden afectar a los peces porque interfieren en su sistema nervioso. El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas explica que esos compuestos pueden paralizar las branquias, lo que impide el intercambio de oxígeno y deriva en muertes de fauna marina. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas incluye los peces muertos entre los signos habituales que pueden alertar sobre un evento de marea roja. De acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, otros indicios son la decoloración del agua y las molestias respiratorias cerca de la costa.

El comunicado del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas utilizó la denominación “Kerenia brevis” para referirse a la microalga. Sin embargo, el nombre científico aceptado por las autoridades sanitarias estatales y federales es Karenia brevis. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las floraciones de esta especie son una de las formas más conocidas de proliferación de algas nocivas en el Golfo de México.

Cuáles son los síntomas por exposición a brevetoxinas en las playas

Las personas que permanecen cerca del agua durante una floración pueden inhalar brevetoxinas presentes en el aerosol generado por el oleaje. Los síntomas asociados con esta exposición incluyen tos, estornudos, irritación de garganta, molestias oculares, falta de aire y erupciones cutáneas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las personas con asma pueden sufrir crisis o un agravamiento de sus problemas respiratorios.

El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas señala que la acción del viento y las olas puede romper las células de la microalga y formar un aerosol que se desplaza a corta distancia desde la costa. Quienes nadan o permanecen en aguas afectadas también pueden sufrir irritación en los ojos y la piel, con enrojecimiento o picazón. De acuerdo con el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, los síntomas derivados de exposiciones breves suelen disminuir cuando la persona deja el área inmediata.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas informó que hubo reportes de irritación respiratoria de leve a grave entre personas que visitaron las zonas alcanzadas por el episodio. La agencia no difundió la cantidad de casos ni información clínica sobre los afectados. Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, las consultas sobre salud humana deben dirigirse a las autoridades sanitarias del estado.

Dos peces muertos sobre la arena mojada junto a agua de mar teñida de color rojo oscuro en una playa.
La marea roja en Texas está asociada con Karenia brevis, una microalga del Golfo de México que produce brevetoxinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué mariscos no se deben consumir durante una floración de marea roja

La intoxicación neurotóxica por mariscos puede ocurrir después de consumir moluscos que acumularon brevetoxinas. El riesgo alcanza a ostras, almejas, mejillones y vieiras recolectados en aguas afectadas. Estos animales filtran el agua para alimentarse y pueden retener toxinas aun si presentan un aspecto normal. Según el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, la concentración de toxinas puede persistir en los moluscos después de que desaparezcan los signos visibles de la floración.

Los síntomas suelen comenzar dentro de las tres horas posteriores al consumo, aunque el intervalo registrado por las autoridades sanitarias puede ir de 15 minutos a 18 horas. Las manifestaciones iniciales incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. También pueden presentarse hormigueo o entumecimiento alrededor de la boca y la garganta, mareos y alteraciones en la percepción de frío y calor. De acuerdo con el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, la intoxicación se diagnostica a partir de la evaluación clínica y los antecedentes de exposición.

La cocción no elimina las brevetoxinas presentes en los moluscos. El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas advierte que preparar ostras, almejas o mejillones a altas temperaturas no convierte en seguro un producto contaminado. Según el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, las áreas de recolección pueden cerrarse cuando hay presencia de Karenia brevis y deben consultarse las actualizaciones antes de cualquier extracción recreativa o comercial.

Qué alimentos siguen bajo control sanitario en Texas

Los moluscos que se comercializan legalmente en mercados y restaurantes deben proceder de áreas habilitadas y monitoreadas por el estado. El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas informa que la clasificación de las zonas de extracción puede modificarse en cualquier momento por razones sanitarias, ambientales o regulatorias. De acuerdo con el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, todas las aguas que no estén identificadas como aprobadas o condicionalmente aprobadas se consideran prohibidas para la recolección de moluscos.

El DSHS considera que los peces capturados vivos y con comportamiento normal pueden consumirse. La misma orientación incluye a los camarones y cangrejos, que no acumulan brevetoxinas de la misma forma que los moluscos filtradores. Según el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, no deben comerse peces ni mariscos que hayan sido hallados muertos, enfermos, varados o flotando boca arriba.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas mantiene el monitoreo en las zonas donde se detectó la floración, mientras el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas actualiza el estado de las áreas aptas para la extracción de moluscos. Las personas que tengan síntomas tras permanecer cerca del agua, nadar en zonas afectadas o consumir mariscos deben consultar a un profesional de salud o al sistema local de toxicología. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, informar posibles casos ayuda a las autoridades sanitarias a identificar exposiciones vinculadas con algas nocivas.

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