Estudiantes secundarios criticaron a Axel Kicillof en la previa de la marcha por los 50 años de La Noche de los Lápices en La Plata

El gobernador Kicillof estará hoy a las 16 horas en la 50° conmemoración de La Noche de los Lápices en La Plata

Guardar

El gobernador Axel Kicillof participará de la marcha de hoy por los 50 años de La Noche de los Lápices en La Plata, atravesada por una fuerte crítica de la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) de la provincia de Buenos Aires debido a la falta de micros para trasladar a jóvenes y por la consigna “Cristina Libre”.

La Federación sostuvo que el área de Juventud bonaerense aportaba parte de la movilidad desde 2012, pero que este año recibió la respuesta de que los traslados debían ser cubiertos por organizaciones políticas o aliados. La organización, vinculada a La Cámpora, interpretó la decisión como un intento de modificar la consigna central de la convocatoria.

PUBLICIDAD

Los estudiantes ya se movilizan por las calles de la ciudad de La Plata

La histórica movilización, que conmemorará los 50 años del operativo de secuestro y desaparición de estudiantes que reclamaban por el boleto estudiantil, se realiza desde hoy al mediodía en la capital bonaerense y Kicillof se incorporará a la movilización a las 16:00, luego de suspender una actividad que tenía prevista en el distrito de 9 de Julio. También confirmaron su presencia la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el intendente platense Julio Alak.

La marcha platense comenzará a las 14:30 en Plaza Olazábal, ubicada en 7 y 38, y está prevista la llegada frente al Ministerio de Obras Públicas, en 7 y 59, donde se realizará un acto y habrá bandas en vivo. La convocatoria es impulsada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de La Plata y la FES.

PUBLICIDAD

Desde las 14:30 comenzarán en La Plata los actos por La Noche de los Lápices

El reclamo estudiantil por los micros y la consigna “Cristina Libre”

La Federación de Estudiantes Secundarios dirigió una carta abierta al mandatario provincial y acusó a su administración de faltar a la verdad al negar que el Estado bonaerense tuviera responsabilidad en el traslado de manifestantes. El planteo apuntó contra la Dirección de Juventudes y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

“Ahora bien: nos encontramos con el argumento de que la movilidad de esta movilización no la garantiza el Estado Provincial, sino que solamente lo hacen ‘las organizaciones políticas o aliados’. Mentira”, afirmó la entidad. Los estudiantes insistieron en que el acompañamiento oficial se había mantenido de manera ininterrumpida durante más de una década.

PUBLICIDAD

Carta abierta a Axel Kicillof de la Federación de Estudiantes Secundarios

La carta cuestionó que la respuesta hubiera llegado pocos días antes de la movilización y señaló que la asistencia estatal habría quedado condicionada a dejar de lado el reclamo por la libertad de la ex presidenta Cristina Kirchner. “Acompañamiento sí, extorsión para hacer de la marcha una utilización electoral, no”, expresaron.

La organización también le habló directamente a Kicillof y al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. Les recordó su trayectoria como dirigentes estudiantiles y cuestionó el silencio ante el pedido de transporte para la jornada. Los estudiantes ratificaron que asistirán a la movilización aun sin el aporte de colectivos de la Provincia: “Con acompañamiento o sin acompañamiento, vamos a colmar la Ciudad de La Plata”.

PUBLICIDAD

La interna peronista detrás de la movilización

Desde el entorno de Larroque rechazaron la acusación y sostuvieron que financiar una movilización política no forma parte de las funciones de esa cartera, de acuerdo con diputadosbsas.com.ar. La negativa habría sido comunicada durante una reunión en la Municipalidad de La Plata, con participación de la secretaria bonaerense de Juventud, Ayelén López, y representantes de las organizaciones convocantes.

Una fuente vinculada a la organización estudiantil resumió el malestar ante Letra P: “Parece que, si no sos del Movimiento Derecho al Futuro no hay micros”. El Movimiento Derecho al Futuro es el espacio político alineado con Kicillof dentro del peronismo bonaerense.

PUBLICIDAD

La consigna de "Cristina libre", uno de los focos de conflicto en la interna peronista

La consigna “Cristina Libre” expuso una diferencia entre el sector del gobernador y La Cámpora, referenciada en Máximo Kirchner. Mientras la agrupación incorporó las expresiones “Cristina inocente, Cristina libre, Cristina presidenta” a su estrategia política, el espacio de Kicillof cuestionó la condena contra la ex mandataria en la causa Vialidad, pero no acompañó automáticamente las iniciativas del cristinismo.

La discusión ya había aparecido durante la marcha del año anterior, cuando dirigentes peronistas señalaron diferencias por la ubicación de una bandera con el reclamo por Cristina Kirchner frente a las imágenes de los estudiantes desaparecidos. Desde el kicillofismo plantearon que las consignas debían ser acordadas por el conjunto de los jóvenes participantes.

PUBLICIDAD

Las tensiones también se manifestaron en las actividades por el cuarto aniversario del intento de asesinato de la ex presidenta: el Movimiento Derecho al Futuro no firmó un documento contra la violencia política y Kicillof no asistió al acto frente al domicilio porteño donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Desde Gobernación señalaron que no habían sido convocados y que conocieron el documento cuando ya estaba publicado.