"Todo se puso en marcha": Noel Gallagher reveló el momento exacto en que Oasis decidió volver a los escenarios en 2027

Noel Gallagher contó en qué concierto Oasis decidió volver y la fecha quedó marcada en Wembley (Redes/Venice)

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Noel Gallagher confirmó que Oasis tomó la decisión de volver a los escenarios en 2027 durante el segundo concierto en el Estadio de Wembley, en julio de 2025. El guitarrista lo reveló esta semana en una entrevista con el programa radial deportivo talkSPORT, del Reino Unido, según informó la revista People. En esa misma conversación, descartó de forma contundente la posibilidad de nuevo material discográfico.

La declaración llegó en el marco de la confirmación oficial de la gira Oasis Live ’27, que incluye 38 fechas distribuidas entre Europa y Norteamérica. La banda, liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher, iniciará la travesía en mayo de 2027 en Glasgow, Escocia, para luego desplazarse por Manchester, Alemania, España, los Países Bajos, Francia e Italia, antes de cruzar el Atlántico.

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La segunda noche en Wembley fue el punto de inflexión

En conversación con el conductor Andy Goldstein, Noel explicó cómo se gestó la decisión. “Fue después del segundo show en Wembley, el 26 de julio de 2025”, dijo el músico de 59 años. “Nadie sabía realmente qué iba a pasar ni cómo iba a salir todo. Hicimos Cardiff y Manchester, y cuando llegamos a Wembley, alguien dijo ‘bueno, ¿y?’, y se decidió que lo íbamos a hacer.”

La banda de los hermanos Gallagher confirmó un recorrido grande para el próximo año - REUTERS/Jack Taylor

El guitarrista señaló que, a partir de ese momento, “todo se puso en marcha”. Recordó que las presentaciones en Italia, Francia, Alemania y España formaban parte del plan desde el inicio, dado que los fanáticos europeos “siempre nos trataron muy bien a lo largo de los años”. La reunión de 2025 fue la primera de la banda desde 2009, convocó a más de 2 millones de personas y situó a Oasis como uno de los grupos de mayor convocatoria en la historia del rock británico.

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Boston y Las Vegas completan un circuito norteamericano pendiente

En cuanto a las fechas norteamericanas, Noel explicó que Boston y Las Vegas figuraban en el itinerario original de 2025, pero no pudieron concretarse. “Se suponía que íbamos a hacerlas la vez anterior, pero no pudimos por alguna razón”, admitió. En esa primera etapa, Oasis actuó en Toronto, Chicago, East Rutherford —en el estado de Nueva Jersey— y Pasadena, California.

Mientras crece la expectativa por el tour que arrancará en Glasgow, el guitarrista dejó claro que el reencuentro con Liam Gallagher será sobre el escenario

Para 2027, el plan contempla tres noches en el Gillette Stadium de Boston entre el 10 y el 14 de agosto, y otras tres en el Allegiant Stadium de Las Vegas entre el 20 y el 24 de ese mes. El cierre de la gira se producirá en septiembre, con dos funciones en el Slane Castle, en Irlanda, seguidas de cuatro noches en Knebworth Park, en Stevenage, Inglaterra —el escenario icónico donde la banda actuó en 1996 ante 250.000 personas.

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No habrá nuevo álbum, y Noel no quiere explicarlo

Cuando Goldstein le preguntó si el regreso vendría acompañado de canciones inéditas, después de casi dos décadas sin nuevo material, la respuesta fue tajante. “No habrá nueva música”, dijo Noel. Al ser consultado si quería ampliar esa afirmación, respondió simplemente: “No”. El último disco de estudio de Oasis fue Dig Out Your Soul, publicado en 2008.

Liam, por su parte, también descartó un nuevo álbum. En julio pasado, un fanático le pidió que considerara grabar material nuevo porque podría “cambiar vidas”. La respuesta del cantante fue clara: “No. No estoy preparado para las críticas si no vende 100 millones de copias en la primera hora. Hagamos algunos conciertos y seamos felices.”

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El documental sobre la gira de reunión de 2025, Oasis: Don’t Look Back in Anger, tuvo su premiere en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 5 de septiembre de 2026 y llegará a Disney+ y Hulu antes de que termine el año.