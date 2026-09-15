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Murió Yuri Nakamura, estrella de 'Romantics Anonymous'

La actriz japonesa perdió la vida a los 44 años, de acuerdo con su representación, que recordó su papel como la psicóloga Irene y compartió que recibió apoyo de su familia hasta el final

Yuri Nakamura luchó varios años contra el cáncer
Yuri Nakamura luchó varios años contra el cáncer
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Yuri Nakamura, actriz japonés-coreana reconocida por la serie de Netflix Romantics Anonymous, murió el 1 de septiembre a los 44 años a causa de cáncer rectal, confirmó su agencia Alpha Agency el 14 de septiembre.

La intérprete formó parte del elenco de Romantics Anonymous en 2025 como Irene, una producción japonesa basada en la película francesa Les Émotifs Anonymes y realizada con un equipo de producción coreano. La serie y el drama de Netflix Beyond Goodbye, estrenado en 2024, fueron sus últimas apariciones en pantalla.

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Yuri Nakamura alcanzó la fama global interpretando a la psicóloga Irene en la aclamada serie de Netflix, Romantics Anonymous
Yuri Nakamura alcanzó la fama global interpretando a la psicóloga Irene en la aclamada serie de Netflix, Romantics Anonymous

Nakamura nació como Yuri Sei en Neyagawa, Osaka. Su padre era un coreano zainichi de tercera generación y su madre tenía ciudadanía de Corea del Sur y Japón.

Antes de enfocarse en la actuación, aprobó una audición de canto en 1996 para el programa de búsqueda de talentos Asayan. Después formó el dúo musical YuriMari con Mari Izawa; ambas debutaron en 1998 y disolvieron el proyecto al año siguiente.

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El salto al cine incluyó una actuación premiada en Pacchigi! Love &amp; Peace

La carrera cinematográfica de Yuri Nakamura se consolidó durante las décadas de 2000 y 2010 con títulos de circuito de festivales y producciones comerciales. Su primer papel reconocido llegó con Pacchigi! Love & Peace en 2007, secuela de la película de Kazuyuki Izutsu.

Nakamura interpretó a Kyonja, una actriz en formación que enfrentaba su vida como coreana zainichi en Japón. Por ese trabajo obtuvo el premio a mejor actriz de los Zenkoku Eiren Awards y el galardón a revelación en el tercer Festival de Cine de Osaka.

El gran salto a la fama de Yuri se dio en el año 2007 con el estreno de la película Pacchigi! Love & Peace
El gran salto a la fama de Yuri se dio en el año 2007 con el estreno de la película Pacchigi! Love & Peace

Su filmografía también incluyó After the Storm de Hirokazu Kore-eda, estrenada en 2016; el drama sobre desastres Fukushima 50 de 2020, y la cinta de ciencia ficción Arc de Kei Ishikawa, lanzada en 2021. En teatro participó en la puesta 1945, dirigida por Robert Allan Ackerman en octubre de 2008.

Alpha Agency reveló que recibió un diagnóstico de cáncer 13 años antes

Alpha Agency informó que Nakamura recibió su primer diagnóstico de cáncer 13 años antes de su muerte. La actriz y el presidente de la compañía acordaron no revelar el nombre de la enfermedad a sus colegas para evitarles preocupación innecesaria.

La agencia señaló que Nakamura entró en remisión y mantuvo su actividad profesional mientras acudía a revisiones médicas periódicas. En enero de 2025, los médicos detectaron nuevamente el cáncer y realizaron una cirugía que resultó exitosa.

Después de la operación, encontraron metástasis y determinaron que una curación completa ya no era posible. La actriz concentró entonces su tratamiento en controlar la enfermedad y buscar una vida más prolongada, mientras su médico le recomendó continuar trabajando.

En agosto de 2026, Nakamura sufrió otra obstrucción intestinal y recibió el aviso de que le quedaba poco tiempo de vida. Alpha Agency afirmó que recibió la noticia con serenidad y conservó “una sonrisa hermosa y gentil durante sus últimos momentos con su familia y seres queridos”.

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