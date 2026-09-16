Iñaki Aldao y la obra que transita entre la neurodivergencia y los vínculos familiares: “No queremos bajar línea”

El actor y cantante Iñaki Aldao en Infobae en Vivo

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A tres meses de su regreso a la cartelera porteña, El curioso incidente del perro a medianoche continúa haciendo furor en el teatro Maipo. La obra, producida por Carla Calabrese y The Stage Company, volvió a reunir al público con la historia de Christopher, un adolescente que emprende una investigación luego de encontrar muerto al perro de una vecina. En ese contexto, su protagonista Iñaki Aldao pasó por el estudio de Infobae a las 9 (Infobae en Vivo) y habló sobre su experiencia al interpretar al protagonista, el vínculo con el texto y los desafíos de construir un personaje que no aparece definido por un diagnóstico.

Durante la entrevista, Aldao fue consultado sobre las características de Christopher y sobre las asociaciones que algunos espectadores establecen con el síndrome de Asperger. “Creo que si viene un profesional o alguien y puede decir: ‘Mirá, toma las características que ven en Christopher y pueden asociarlo con un cierto diagnóstico’”, comenzó.

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Aldao remarcó que en ningún momento se diagnostica a Christopher ni se explica de manera concreta qué tiene o qué no tiene. “No se diagnostica a Christopher. Nunca se dice qué es lo que puede tener o no”, sostuvo. Luego agregó: “Es verdad, creo que todos podemos darnos cuenta de que tiene una forma distinta a la mayoría de las personas de observar o algún tipo de neurodivergencia”. A partir de esa decisión del autor, el actor contó que junto con Calabrese eligieron no buscar una referencia externa que pudiera encasillar al personaje.

Iñaki Aldao volvió a asumir el papel de Christopher Boone, el protagonista de 'El curioso incidente del perro a medianoche' (Gentileza de Prensa)

La determinación estuvo relacionada con el riesgo de reducir a Christopher a una representación única. “Sentíamos que corríamos el riesgo de etiquetarlo, de encasillarlo, de hacer una caricatura”, afirmó Aldao. Para el actor, el texto ofrecía una base suficientemente sólida para iniciar el trabajo sin necesidad de convertir al protagonista en una explicación de una condición determinada. “Todo esto también gracias a lo impecable que es el texto, porque es una maravilla”, destacó. Y sumó: “Vos me das ese guion y ya hay un trabajo muy importante que podés empezar a hacer”.

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En otro tramo, la charla pasó a la vigencia de la obra y que el guion no parecía haber envejecido desde su estreno anterior, en 2019. Aldao coincidió con esa mirada y habló sobre el alcance que podía tener la historia en quienes se sentaban en la platea. “Para mí es una obra que puede sensibilizar a muchas personas”, expresó. Luego se refirió a la representación de una temática que, según sostuvo, no siempre aparece en los escenarios: “Creo que es una temática que no siempre se ve representada en teatro, entonces hay mucha gente que tal vez no se ve nunca reflejada arriba del escenario”.

"Es una temática que no siempre se ve representada en teatro", aseguró Aldao (Gentileza de Prensa)

“Hay familiares de gente que se pueda parecer a Christopher, que tengan la posibilidad de verlos ahí arriba”, planteó. Sin embargo, enseguida amplió la mirada y explicó que la obra no quedaba limitada a eso. “Más allá de esa empatía que le puede generar a la gente, queremos se vean por parecerse a Christopher, creo que también dispara la pregunta: ‘¿dónde está Christopher?’ Adentro de todos nosotros”, afirmó.

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“Todos tenemos una forma muy personal y distinta de ver el mundo. Y en qué lugares a veces nos sentimos solos o nos sentimos incomprendidos”, dijo. “En un momento en el que todos tenemos opiniones tan distintas y todos nos podemos llegar a sentir solos, más allá de la política, también creo que tiene que ver con la tecnología”, señaló. Y concluyó: “Hay tanto aislamiento que ese es uno de los puntos fuertes de la obra”.

La conversación también abordó la manera en que la puesta presentaba a los personajes que rodeaban a Christopher. Frente a la observación de que la obra no convertía en estereotipos ni al protagonista ni a sus padres, Aldao resumió el alcance del conflicto: “Es sobre los vínculos, es sobre la familia. Lo bueno es que no es una obra que te hace una bajada de línea”, aseveró.

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Iñaki Aldao se arrodilla ante una casa en miniatura y una vía de tren, reflejando la complejidad del mundo de Christopher Boone en la aclamada obra de teatro 'El curioso incidente del perro a medianoche' (Gentileza de Prensa)

Según Aldao, la función continuaba después de que se encendían las luces de la sala. “Lo que te regala es un debate. Un debate interno, primero y principal, porque creo que uno se va dialogando con uno mismo y te podés ir preguntando muchas cosas”, explicó. También describió las conversaciones que podían surgir después de la obra, cuando los espectadores intentaban compartir sus impresiones: “Después te sentás a comer después del teatro y: ‘Che, ¿qué onda?’. Empezás a hablar. ¿Qué sentiste de la madre, del padre? ¿Qué sentiste de Christopher?”. Para el actor, el valor estaba justamente en que el teatro abriera preguntas.

“Noto que a la gente le gusta mucho el segundo acto, porque el primero es más introductorio”, contó. Aldao definió la obra como una experiencia inmersiva y la comparó con una montaña rusa por la variedad de emociones que atravesaba el público. “Te reís, llorás, te emocionás”, expresó. Luego explicó por qué consideraba que la segunda parte resultaba determinante: “El segundo acto no para. Porque avanza, porque es muy necesario. Tiene que resolver y ahí se juega el personaje, se juega todo el destino”.

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Carla Calabrese, Mela Lenoir, Iñaki Aldao y Andrés Bagg posan sonrientes, preparándose para el esperado estreno de la obra 'El curioso incidente del perro a medianoche' (Gentileza de prensa)

“Es la transformación”, comentó el actor al hacer alusión al crecimiento emocional que atraviesa su personaje en la historia. Después destacó: “Ahí es donde me parece que adquiere la potencia total”. Para el actor, el relato podía haber quedado reducido a una explicación si el texto no hubiera desarrollado el camino interno del personaje. “Un mal libro corre el riesgo de quedarse en ser muy explicativo sin contar qué pasó?”, planteó.

En el tramo final de la conversación, Aldao destacó el gran despliegue de esta nueva versión de la obra. “Tiene un nivel técnico de primer nivel”, sostuvo. Después definió la puesta como “una producción inmersiva, mas no participativa”. De ese modo, explicó que la propuesta buscaba introducir a los espectadores en el universo de Christopher sin convertirlos directamente en parte de la acción.

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La aclamada obra 'El Curioso Incidente del Perro a Medianoche' regresó a la cartelera teatral el próximo 18 de junio en el Teatro Maipo (Gentileza de Prensa)

A través de su testimonio, Iñaki Aldao repasó la manera en que se acercó a Christopher y el criterio con el que eligió construirlo junto a Carla Calabrese. También habló sobre una obra que, según describió, podía ser leída desde la neurodivergencia, los vínculos familiares, la soledad y las formas personales de mirar el mundo. El curioso incidente del perro a medianoche continuó así su recorrido en la cartelera porteña con una puesta que, en palabras del actor, no buscaba cerrar el debate, sino dejar abiertas las preguntas después de que terminara la función.

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