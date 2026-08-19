Penélope Cruz en la portada de “Vogue”: arte, madurez y la pasión ininterrumpida de una estrella global

Penélope Cruz habló en Vogue de La bola negra, la película de Los Javis estrenada en el Festival de Cannes (Movistar Plus)

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Penélope Cruz ocupa la portada de septiembre de Vogue con una entrevista en la que su trayectoria artística, su madurez vital y la pasión intacta por la actuación son los ejes de una conversación extensa y personal, conducida por la escritora Alana Portero.

La actriz habló de La bola negra, la película de Los Javis estrenada en el Festival de Cannes, y expresó su preocupación por el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial en los jóvenes.

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Cruz atendió a Vogue desde Los Ángeles, en pleno proceso de maquillaje antes de una jornada de rodaje de la nueva película de la directora Nancy Meyers —producción aún sin título en la que comparte pantalla con Owen Wilson, Kieran Culkin y Jude Law—.

Desde ese lugar de trabajo constante, Cruz habló de lo que el arte representó en su vida desde adolescente: “El arte me salvaba, me daba una guía, un camino”, declaró a la revista. Una convicción que no varió en décadas y que, según ella misma reconoció, sigue siendo el motor de cada decisión profesional.

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Penélope Cruz ocupa la portada de septiembre de Vogue con una entrevista centrada en su trayectoria artística, su madurez vital y su vínculo con la actuación (Vogue)

Ese vínculo profundo con el oficio se expresa con nitidez en La bola negra, el largometraje de Javier Calvo y Javier Ambrossi —Los Javis— que se estrenó en el Festival de Cannes con una buena recepción. En la cinta, ambientada durante la Guerra Civil española, Cruz encarna a Nené Romero, una cupletista itinerante que sostiene la esperanza colectiva a través de la música, la danza y el humor en medio del horror bélico.

Cuando los directores dudaron en ofrecerle el papel —por considerar que su tiempo en pantalla era reducido—, la actriz respondió sin titubear: “¿Están locos? Yo jamás juzgaría un personaje por cuántos minutos está en escena”.

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La preparación para el papel

La preparación exigió meses de trabajo técnico: clases de canto, baile y ensayo de coreografías. Cruz, que practicó ballet durante 18 años, describió la posibilidad de integrar esas disciplinas en su actuación como una forma de plenitud.

“Me encanta poder cantar y bailar en una película; cada vez que se lo puedo dar a un personaje para mí es la felicidad”, afirmó en declaraciones recogidas por Vogue. Los dos números musicales del film —de registros y energías radicalmente distintos— le demandaron lo que ella misma valoró como uno de los procesos creativos más exigentes e íntimos de su carrera.

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La preparación de Penélope Cruz para La bola negra incluyó meses de clases de canto, baile y ensayos de coreografías

La actriz definió a Nené como la respuesta viva a una pregunta que se hizo a lo largo de toda su vida: “¿Qué es el arte?”. Y lo explicó con una imagen de su adolescencia en los barrios madrileños de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, cuando escuchaba a Prokofiev en el salón de su casa y soñaba con dedicarse al baile o a la interpretación.

“Me resulta curioso haberlo tenido tan claro siempre. Te juro que todos los días rezaba por esto”, le confesó a Portero. Esa chica de barrio que pedía con fervor la posibilidad de vivir del arte es, según ella, la misma que hoy da gracias a diario por seguir haciéndolo.

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La conexión con Los Javis

La complicidad con Los Javis fue inmediata. El primer encuentro entre los directores y la actriz derivó en horas de conversación sobre el cine de Pedro Almodóvar, cuya forma de entender la creación les resultaba compartida. Nos sabíamos frases de memoria, nos contamos la vida entera como si fuésemos amigos de siempre, relató Cruz.

Sobre la película, la definió como poderosa y confió en que va a despertar conciencias porque toca un lugar en el corazón que es universal, donde todos hablamos el mismo lenguaje, según recogió Vogue.

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Su mirada sobre la inteligencia artificial y las redes

La entrevista de Vogue recoge la preocupación de Penélope Cruz por el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial en los jóvenes (ALESSANDRO GALATOLI / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS)

La entrevista también abordó su mirada sobre el presente cultural y tecnológico. Cruz mostró preocupación por el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial sobre las generaciones más jóvenes, aunque reservó su esperanza para ellas.

Señaló que observa, tanto en España como en Estados Unidos, un movimiento de jóvenes que regresan a las salas de cine a ver películas largas y demandan una experiencia de atención plena. “Vamos a hacer esa revolución, no somos puñeteros robots”, afirmó.

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La edición de septiembre de Vogue, con Penélope Cruz en portada, llega a los quioscos en las próximas semanas.