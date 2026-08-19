La millonaria cifra que Johnny Depp podría recibir si vuelve a Piratas del Caribe

Depp podría recibir una millonaria remuneración si finalmente retoma su papel más emblemático en la saga (CULTURA DISNEY)

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Johnny Depp podría estar ante una de las oportunidades más importantes de su regreso a Hollywood. El actor se encuentra en conversaciones para volver como el capitán Jack Sparrow en una sexta película de Piratas del Caribe, y la cifra que podría recibir por retomar el personaje rondaría los US$22,5 millones.

La posibilidad de su regreso tomó fuerza después de que Jerry Bruckheimer, productor de la franquicia, confirmara que hay negocioaciones. “Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guion y esperamos poder sacar esto adelante”, declaró a Deadline.

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El dato sobre los US$22,5 millones proviene de un oferta anterior. Durante el juicio por difamación que Depp sostuvo contra Amber Heard en 2022, su agente Jack Whigham declaró que el actor iba a recibir esa cantidad por protagonizar una sexta película de la saga. Sin embargo, el panorama cambió y Disney terminó alejándose del intérprete.

Jerry Bruckheimer aseguró que el equipo ya trabaja en el guion de la nueva entrega de la popular franquicia. (Moviestore/Shutterstock)

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Por ahora, la nueva entrega todavía se encuentra en desarrollo. La franquicia, que comenzó en 2003 con Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra, ha recaudado más de US$4.500 millones con sus cinco películas.

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El eventual retorno de Depp tampoco significaría necesariamente que Jack Sparrow vuelva a ocupar el mismo lugar central que tuvo en las primeras películas. Reportes recientes señalan que el proyecto contempla una nueva protagonista interpretada por Margot Robbie, mientras que Sparrow podría tener una participación secundaria.

Cabe recordad que tiempo atrás, Depp había descartado públicamente la posibilidad de volver. Durante el juicio de 2022, cuando se le preguntó si regresaría a Piratas del Caribe, aseguró que no lo haría aunque Disney le ofreciera “US$300 millones y un millón de alpacas”.

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La posible participación de Margot Robbie forma parte de los planes que se han planteado para una nueva etapa de la franquicia (REUTERS/Daniel Cole)

El retorno de Johnny Depp a las superproducciones

La carrera de Depp sufrió un fuerte golpe a raíz de sus enfrentamientos judiciales con Heard. En 2020, el actor perdió una demanda por difamación en Reino Unido contra The Sun, después de que el periódico lo describiera como “maltratador de esposas”. Posteriormente, Warner Bros. le pidió que abandonara su papel de Gellert Grindelwald en la franquicia Fantastic Beasts.

En 2022, en cambio, Depp ganó una demanda por difamación contra Heard en Estados Unidos. El jurado determinó que la actriz lo había difamado en un artículo de opinión publicado en The Washington Post. Heard también obtuvo un fallo favorable en una de sus contrademandas.

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Después de aquellos procesos, Depp redujo su presencia en grandes producciones de Hollywood y optó por proyectos de menor escala. Su regreso progresivo al cine incluyó Jeanne du Barry, película francesa de 2023 en la que interpretó al rey Luis XV, y Modì, estrenada posteriormente.

El actor también asumirá el papel de Ebenezer Scrooge en la próxima adaptación de A Christmas Carol (Photo by Daniel Knighton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ahora, Depp tiene dos producciones que podrían darle un nuevo impulso a su carrera. La primera es Ebenezer: A Christmas Carol, una adaptación de la novela de Charles Dickens dirigida por Ti West, en la que interpreta a Ebenezer Scrooge. El elenco incluye a Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley e Ian McKellen.

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El segundo proyecto es Day Drinker, un thriller de acción previsto para 2027 en el que comparte reparto con Penélope Cruz, su compañera en Piratas del Caribe: navegando en aguas misteriosas, y Madelyn Cline.