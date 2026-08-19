El sitio web que ordena a las celebridades según su aura y permite votar por la más cool

Kanye West, Ryan Gosling, Keanu Reeves y Robert Downey Jr. lideran el ranking de aura de Aura100 (REUTERS)

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Un sitio web clasifica a las celebridades según su “aura”, un concepto de la jerga juvenil que describe la frialdad, presencia y carisma que algunos famosos irradian de forma aparentemente espontánea.

La plataforma, llamada Aura100, convierte ese término difuso en un marcador en tiempo real, con actores, músicos, deportistas y creadores de contenido compitiendo por el primer puesto.

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El sistema funciona mediante enfrentamientos directos: los usuarios eligen entre dos famosos cuál tiene más aura, y esos votos determinan una clasificación que se actualiza de forma continua.

Al momento de la publicación, los actores Ryan Gosling y Keanu Reeves encabezan el ranking, seguido por Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Michael Jackson, Arnold Schwarzenegger, Johnny Depp y Robert Pattinson.

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En los puestos uno y dos se ubican respectivamente el rapero Kanye West y el retirado futbolista Cristiano Ronaldo.

Aura100 clasifica a las celebridades según su aura con un ranking en tiempo real basado en votos de los usuarios (Captura)

La plataforma también registra el movimiento semanal de cada figura. Christopher Nolan, A$AP Rocky y Khaby Lame figuran entre los que más posiciones perdieron en los últimos días.

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Spike Lee, en cambio, lidera las subidas de la semana con un salto de 12 puestos hasta el lugar 35.

El sitio cuenta con 169 perfiles individuales, cada uno con su puntuación y posición en el ranking, y permite nominar a figuras que aún no estén incluidas.

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Según la propia descripción de Aura100, el aura “no es la fama, no es la cantidad de seguidores. Es aquello que no se puede comprar, falsificar ni explicar del todo”.

Entre los factores que el sitio enumera se encuentran la “presencia” al entrar a un lugar, la “individualidad” y un intangible “factor X”.

El sitio web enfrenta a famosos de a dos para medir qué celebridad tiene más aura y actualizar la clasificación de forma continua (Captura)

¿Qué es “farmear aura”?

La Generación Alfa —nacidos entre 2010 y 2024— y los miembros más jóvenes de la Generación Z —nacidos entre 1997 y 2012— popularizaron el concepto de “aura farming” para describir las acciones que una persona realiza con el fin de potenciar su propia imagen de frialdad o carisma.

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La trampa está en el intento: si se nota el esfuerzo, el efecto se revierte.

Uno de los ejemplos más citados en redes es el de un video viral en el que un adolescente baila con indiferencia sobre una lancha de carreras.

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La escena se convirtió en un modelo de lo que significa “farmear aura” con éxito, e incluso inspiró una tendencia de baile.

Jeff Hancock, director fundador del Laboratorio de Medios Sociales de la Universidad de Stanford y profesor de comunicación, explicó que un aspecto central del aura es “cultivar un estatus o un misticismo”.

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Rihanna es considerada por muchos como la reina del aura, un concepto de la jerga juvenil que describe la frialdad y el carisma que algunos famosos irradian de forma espontánea (REUTERS)

No se trata únicamente de ser cool en el sentido tradicional: “La ambigüedad también es realmente importante”, señaló.

Timothée Chalamet y Frank Ocean son dos de los nombres más citados cuando se habla de figuras con aura genuina.

Rihanna es considerada por muchos como la reina del concepto. Incluso figuras históricas como James Dean y Greta Garbo irradian aura en sus fotografías en blanco y negro, según Hancock.

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El lingüista Adam Aleksic, autor del libro Algospeak: How Social Media Is Transforming the Future of Language, explicó que tanto “aura farming” como su primo cercano, el “clip farming” —hacer algo deliberadamente para volverse viral—, toman prestada la jerga de los videojuegos.

En los juegos, “farmear” implica acumular puntos de experiencia para subir de nivel.

La Generación Alfa y la Generación Z popularizaron el concepto de aura farming para describir acciones orientadas a potenciar la imagen y el carisma (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hay una aplicación creciente de términos del lenguaje de los videojuegos al habla cotidiana”, dijo Aleksic. “El mundo de los deportes siempre influyó en el lenguaje. Ahora los videojuegos se vuelven más relevantes culturalmente y empezamos a tomar prestado su vocabulario”.

Melvin Williams, profesor asociado de comunicación y estudios de medios en la Universidad Pace, señaló que la práctica juvenil de crear lenguaje codificado para describir experiencias sociales no es nueva.

“Los términos ‘aura farming’ y ‘clip farming’ ilustran la fuerte dependencia de las redes sociales de la Generación Z y la Generación Alfa, así como el papel de los medios digitales en casi todas sus formas de socialización”, afirmó.

Hancock añadió que estas expresiones en constante evolución pueden hacer que los padres sientan que sus hijos hablan otro idioma. “Pero no están solos en sentirse excluidos. Y eso es intencional”, concluyó.