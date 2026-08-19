Honduras reúne a Guatemala y El Salvador para definir la agenda del Plan Trifinio para 2026

Honduras, Guatemala y El Salvador se reúnen en Tela para dar seguimiento al Plan Estratégico y al Plan Operativo 2026 del Plan Trifinio.

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Las autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador se reúnen este miércoles en Tela para dar seguimiento a los compromisos del Plan Estratégico y el Plan Operativo 2026 del Plan Trifinio, en un encuentro orientado a coordinar acciones de los tres países en materia ambiental, hídrica, productiva y social.

La reunión de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) contará con la participación de la designada presidencial de Honduras, Diana Herrera; la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; el secretario ejecutivo trinacional, Jorge Urbina; y los directores ejecutivos nacionales de los tres países.

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La jornada es el primer encuentro oficial de la Comisión Trinacional durante 2026 y tiene entre sus objetivos evaluar el cumplimiento de los compromisos adoptados, revisar el avance de los proyectos en ejecución y establecer las prioridades para el resto del año.

Las delegaciones de los tres países llegaron a Tela desde el martes, cuando sostuvieron una reunión preparatoria para definir los asuntos que serán abordados durante el encuentro. Después participaron en una cena de bienvenida ofrecida por la designada presidencial Diana Herrera, en representación del presidente Nasry Asfura.

Cooperación regional

La Comisión Trinacional del Plan Trifinio no es un mecanismo temporal. Su origen se remonta a 1997, cuando Honduras, Guatemala y El Salvador suscribieron el Tratado Trinacional para establecer una estructura permanente de cooperación en este territorio fronterizo.

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La CTPT está integrada por los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala y el designado o designada presidencial de Honduras. Su función es supervisar la ejecución del Plan Trifinio, aprobar políticas, planes y programas anuales, revisar sus actualizaciones y promover la cooperación financiera y técnica para el desarrollo de la región.

El Plan Trifinio forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y funciona como un mecanismo de gestión conjunta de un territorio que los tres países consideran una unidad ecológica indivisible.

La región comprende 7.541 kilómetros cuadrados y 45 municipios, con una población estimada de 932.457 habitantes. Guatemala aporta 15 municipios de los departamentos de Chiquimula y Jutiapa; Honduras participa con 22 municipios de Copán y Ocotepeque, mientras que El Salvador está representado por ocho distritos de Santa Ana y Chalatenango.

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En el centro de este territorio se encuentra el macizo de Montecristo, donde convergen las fronteras de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Prioridades de la reunión

Uno de los asuntos centrales de la agenda será la seguridad hídrica, por la importancia de las fuentes de agua compartidas y la necesidad de fortalecer la capacidad de los tres países para responder a los efectos de la variabilidad y el cambio climático.

Una infografía detalla los compromisos ambientales, hídricos, productivos y sociales del Plan Trifinio 2026, durante el encuentro de autoridades en Tela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región está vinculada a sistemas hídricos como la cuenca trinacional del río Lempa, además de las cuencas del Motagua y el Ulúa. La gestión de estos recursos requiere coordinación porque las condiciones ambientales y las actividades que ocurren en un territorio pueden tener efectos sobre otros sectores de las cuencas.

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El Plan Trifinio mantiene actualmente un proyecto específico denominado “Fomentando la Seguridad Hídrica en la Región Trifinio”, orientado a mejorar la cooperación entre los tres países para la gestión de los recursos hídricos de la cuenca del río Lempa y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas frente a la variabilidad y el cambio climático.

Como parte de este esfuerzo, se trabaja en un diagnóstico de los problemas ambientales transfronterizos y en un programa de acciones que permita establecer prioridades para la gestión conjunta del agua.

En febrero, el Plan Trifinio, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) avanzaron en una estrategia para elaborar un portafolio de inversiones para la región.

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El proceso contempla el uso de HydroBID, una herramienta de modelación hidrológica que permitirá simular escenarios relacionados con la disponibilidad y gestión del agua, incluidos los efectos del cambio climático. El objetivo es contar con información técnica que facilite la toma de decisiones sobre proyectos que involucren a más de un país.

Este trabajo busca que la cooperación trinacional no se limite a acuerdos políticos, sino que pueda traducirse en proyectos de inversión y soluciones para las comunidades que dependen de los recursos naturales de la zona.

El Plan Trifinio mantiene programas de extensión rural y fortalecimiento de cadenas productivas, con énfasis en sectores como café, aguacate y horticultura.

El Conap y el Plan Trifinio firmaron en Guatemala un convenio para formalizar acciones de conservación en la Región Trifinio. (Conap Guatemala)

Una región compartida

Para Honduras, Guatemala y El Salvador, el Plan Trifinio representa uno de los mecanismos de integración territorial más importantes de la región.

Las fronteras nacionales dividen administrativamente el territorio, pero los ríos, bosques, ecosistemas, actividades productivas y comunidades mantienen una relación permanente.

Durante el encuentro, Diana Herrera destacó la necesidad de fortalecer la cooperación frente a problemas comunes como la sequía y la reducción de las fuentes de agua. Señaló que las fronteras separan territorios, pero no las necesidades de las poblaciones que viven en ellos.

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