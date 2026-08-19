La Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud realizan una misión técnica para fortalecer la producción de normas en Guatemala

La OPS/OMS y el MSPAS realizaron en Guatemala una misión técnica para fortalecer la producción de documentos normativos de salud. (OPS/OMS Guatemala)

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La OPS/OMS y el MSPAS realizaron en Guatemala una misión técnica para reforzar la capacidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de producir y aplicar documentos normativos de alta calidad, una tarea que busca traducirse en mejores servicios, mayor rectoría sanitaria y una mejora sostenida de la atención para la población guatemalteca.

Durante la misión se validó la llamada Norma 0, un instrumento destinado a orientar la elaboración de documentos técnico-normativos dentro del ministerio.

La revisión se hizo con una adaptación presencial del método Delphi, una metodología participativa que permitió a representantes de distintas dependencias valorar sus componentes, detectar consensos y trazar la ruta para su finalización y formalización.

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El trabajo se desarrolló en la ciudad de Guatemala y tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas, metodológicas e institucionales de la Dirección de Normatividad de Programas de Atención a las Personas.

Esa dirección, conocida como DNPAP, concentra funciones de priorización, elaboración, implementación y monitoreo de normas y guías.

La doctora Miriam Canet, directora de la DNPAP, explicó que el alcance del taller iba más allá de redactar una metodología.

“La importancia de este taller no es solo la elaboración de una metodología para hacer los documentos más científicos y metodológicos, sino que estos documentos puedan aplicarse de una mejor manera por las unidades ejecutoras de Atención Primaria y de Hospitales”.

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La OPS/OMS y el MSPAS realizaron en Guatemala una misión técnica para fortalecer la producción de documentos normativos de salud. (OPS/OMS Guatemala)

La validación de la Norma 0 ordena cómo se producirán las futuras guías del ministerio

La validación de la Norma 0 ocupó un lugar central en la agenda de la misión porque ese instrumento servirá como marco para la producción de documentos técnico-normativos dentro del MSPAS.

El proceso permitió revisar la estructura del texto, someter sus componentes a discusión entre áreas del ministerio y dejar definida una hoja de ruta para completar el documento priorizado.

La cooperación técnica incorporó especialistas de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud con experiencia en producción de recomendaciones sustentadas en evidencia científica. Participaron el doctor Ludovic Reveiz, jefe de la Unidad de Ciencia y Conocimiento para el Impacto, y la doctora Ana Marcela Torres, consultora de esa misma unidad.

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Ambos compartieron metodologías para el desarrollo de recomendaciones basadas en evidencia y para la aplicación del enfoque GRADE.

Ese componente metodológico estuvo orientado a que las futuras normas y guías del ministerio se construyan con criterios explícitos para formular preguntas, revisar la literatura disponible y convertir la información científica en recomendaciones utilizables dentro de los servicios de salud.

El taller práctico buscó convertir evidencia científica en acciones dentro de los servicios de salud

Durante dos días, las personas participantes asistieron a un taller práctico centrado en habilidades concretas para la elaboración normativa.

Allí reforzaron competencias para definir el alcance de normas y guías, formular preguntas, buscar evidencia científica, evaluarla y transformarla en recomendaciones aplicables.

Ese proceso no se limitó a la técnica documental. También incorporó enfoques de curso de vida, determinantes sociales de la salud e interculturalidad, con la intención de que los instrumentos resultantes respondan a la diversidad de condiciones en las que se prestan los servicios y se atiende a la población.

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Por parte de OPS/OMS Guatemala participaron el doctor Daniel Vargas Pacherrez, asesor de Vigilancia, Prevención, Control y Eliminación de Enfermedades Transmisibles y coordinador de la misión técnica; el doctor Alexandre De Souza Florencio, asesor de Sistemas y Servicios de Salud; y la doctora Ingrid García Velásquez, asesora en Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental.

El papel de ese equipo fue facilitar la articulación técnica entre las prioridades nacionales del ministerio y los estándares regionales promovidos por la organización. Esa conexión buscó ordenar el trabajo normativo del MSPAS con criterios compartidos para su elaboración, implementación y seguimiento.

La misión cerró con la presentación de los productos desarrollados, la identificación de brechas pendientes y la definición de una hoja de ruta para completar el documento técnico-normativo priorizado. La OPS/OMS indicó que continuará brindando cooperación técnica al MSPAS para fortalecer la función técnico-normativa y la rectoría sanitaria mediante instrumentos que orienten servicios de salud de mayor calidad, equitativos y centrados en las personas.

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