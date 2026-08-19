Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

La Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud realizan una misión técnica para fortalecer la producción de normas en Guatemala

Equipos de ambas instituciones trabajaron en la capital para mejorar la capacidad del ministerio de elaborar y aplicar instrumentos regulatorios y sostener la atención sanitaria

Salón de eventos con mesas redondas cubiertas de tela azul, sillas, personas sentadas, ordenadores portátiles, micrófonos y un cartel al fondo
La OPS/OMS y el MSPAS realizaron en Guatemala una misión técnica para fortalecer la producción de documentos normativos de salud. (OPS/OMS Guatemala)
Guardar

La OPS/OMS y el MSPAS realizaron en Guatemala una misión técnica para reforzar la capacidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de producir y aplicar documentos normativos de alta calidad, una tarea que busca traducirse en mejores servicios, mayor rectoría sanitaria y una mejora sostenida de la atención para la población guatemalteca.

Durante la misión se validó la llamada Norma 0, un instrumento destinado a orientar la elaboración de documentos técnico-normativos dentro del ministerio.

La revisión se hizo con una adaptación presencial del método Delphi, una metodología participativa que permitió a representantes de distintas dependencias valorar sus componentes, detectar consensos y trazar la ruta para su finalización y formalización.

PUBLICIDAD

El trabajo se desarrolló en la ciudad de Guatemala y tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas, metodológicas e institucionales de la Dirección de Normatividad de Programas de Atención a las Personas.

Esa dirección, conocida como DNPAP, concentra funciones de priorización, elaboración, implementación y monitoreo de normas y guías.

La doctora Miriam Canet, directora de la DNPAP, explicó que el alcance del taller iba más allá de redactar una metodología.

“La importancia de este taller no es solo la elaboración de una metodología para hacer los documentos más científicos y metodológicos, sino que estos documentos puedan aplicarse de una mejor manera por las unidades ejecutoras de Atención Primaria y de Hospitales”.

PUBLICIDAD

Salón de conferencias con mesas redondas y sillas blancas. Numerosas personas sentadas. Un hombre de pie al frente con micrófono. Laptops, teléfonos y documentos en las mesas. Banner
La OPS/OMS y el MSPAS realizaron en Guatemala una misión técnica para fortalecer la producción de documentos normativos de salud. (OPS/OMS Guatemala)

La validación de la Norma 0 ordena cómo se producirán las futuras guías del ministerio

La validación de la Norma 0 ocupó un lugar central en la agenda de la misión porque ese instrumento servirá como marco para la producción de documentos técnico-normativos dentro del MSPAS.

El proceso permitió revisar la estructura del texto, someter sus componentes a discusión entre áreas del ministerio y dejar definida una hoja de ruta para completar el documento priorizado.

La cooperación técnica incorporó especialistas de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud con experiencia en producción de recomendaciones sustentadas en evidencia científica. Participaron el doctor Ludovic Reveiz, jefe de la Unidad de Ciencia y Conocimiento para el Impacto, y la doctora Ana Marcela Torres, consultora de esa misma unidad.

Ambos compartieron metodologías para el desarrollo de recomendaciones basadas en evidencia y para la aplicación del enfoque GRADE.

Ese componente metodológico estuvo orientado a que las futuras normas y guías del ministerio se construyan con criterios explícitos para formular preguntas, revisar la literatura disponible y convertir la información científica en recomendaciones utilizables dentro de los servicios de salud.

El taller práctico buscó convertir evidencia científica en acciones dentro de los servicios de salud

Durante dos días, las personas participantes asistieron a un taller práctico centrado en habilidades concretas para la elaboración normativa.

Allí reforzaron competencias para definir el alcance de normas y guías, formular preguntas, buscar evidencia científica, evaluarla y transformarla en recomendaciones aplicables.

Ese proceso no se limitó a la técnica documental. También incorporó enfoques de curso de vida, determinantes sociales de la salud e interculturalidad, con la intención de que los instrumentos resultantes respondan a la diversidad de condiciones en las que se prestan los servicios y se atiende a la población.

Por parte de OPS/OMS Guatemala participaron el doctor Daniel Vargas Pacherrez, asesor de Vigilancia, Prevención, Control y Eliminación de Enfermedades Transmisibles y coordinador de la misión técnica; el doctor Alexandre De Souza Florencio, asesor de Sistemas y Servicios de Salud; y la doctora Ingrid García Velásquez, asesora en Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental.

El papel de ese equipo fue facilitar la articulación técnica entre las prioridades nacionales del ministerio y los estándares regionales promovidos por la organización. Esa conexión buscó ordenar el trabajo normativo del MSPAS con criterios compartidos para su elaboración, implementación y seguimiento.

La misión cerró con la presentación de los productos desarrollados, la identificación de brechas pendientes y la definición de una hoja de ruta para completar el documento técnico-normativo priorizado. La OPS/OMS indicó que continuará brindando cooperación técnica al MSPAS para fortalecer la función técnico-normativa y la rectoría sanitaria mediante instrumentos que orienten servicios de salud de mayor calidad, equitativos y centrados en las personas.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloOPS/OMSMinisterio de Salud de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La industria manufacturera dominicana eleva las ventas por encima de la producción en el segundo trimestre

Las firmas vinculadas a la AIRD reportaron un avance de 59.9% en la comercialización y de 58.2% en la fabricación entre abril y junio, con un repunte de la demanda local

La industria manufacturera dominicana eleva las ventas por encima de la producción en el segundo trimestre

El fin del TPS presiona a la economía hondureña por remesas y empleo

Una parte de esos ingresos podría reducirse si los migrantes pierden la capacidad de trabajar legalmente, cambian su situación migratoria o regresan a Honduras

El fin del TPS presiona a la economía hondureña por remesas y empleo

Pandillero muerto tras enfrentamiento armado con agentes de las Fuerzas Especiales en El Salvador

Un integrante de la MS13 murió luego de atacar a una patrulla de las Fuerzas Especiales en una zona rural de Sonsonate, durante un operativo de seguridad realizado como parte del Plan Control Territorial en el territorio salvadoreño

Pandillero muerto tras enfrentamiento armado con agentes de las Fuerzas Especiales en El Salvador

Honduras reúne a Guatemala y El Salvador para definir la agenda del Plan Trifinio 2026

El encuentro entre autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador permite revisar los avances de los proyectos regionales y definirán las acciones que deberán ejecutarse durante el año

Honduras reúne a Guatemala y El Salvador para definir la agenda del Plan Trifinio 2026

Ruta 32 ampliada a cuatro carriles presenta derrumbes e inestabilidad fuera de Braulio Carrillo, en Costa Rica

El informe del Lanamme advierte que los problemas también aparecen en tramos de la carretera nueva, con riesgos técnicos, económicos y de seguridad, y pide aplicar acciones de mitigación y mantener el monitoreo

Ruta 32 ampliada a cuatro carriles presenta derrumbes e inestabilidad fuera de Braulio Carrillo, en Costa Rica

TECNO

Amazon entregará pedidos 100% con drones y sin humanos: todo inicia en Estados Unidos

Amazon entregará pedidos 100% con drones y sin humanos: todo inicia en Estados Unidos

El truco en Google Chrome para arreglar sitios web que no cargan o fallan

Cómo borrar 10 GB de WhatsApp en la papelera oculta

El Cybercab de Tesla está cada vez más cerca: será un robotaxi sin volante ni pedales

Así suma SpaceX 24 nuevos satélites Starlink: el Falcon 9 aterrizó otra vez en el Pacífico

ENTRETENIMIENTO

Madonna celebró sus 68 años en Grecia con sus hijos y su novio Akeem Morris

Madonna celebró sus 68 años en Grecia con sus hijos y su novio Akeem Morris

La millonaria cifra que Johnny Depp podría recibir si vuelve a Piratas del Caribe

Penélope Cruz en la portada de “Vogue”: arte, madurez y la pasión ininterrumpida de una estrella global

“The New Simpsons Movie” ya tiene su primer vistazo: ¿cuándo se verá en cines?

Hayden Panettiere confesó que “Héroes” fue su salvación en su etapa más difícil

MUNDO

Kleber Mendonça Filho estrena un cortometraje sobre Jafar Panahi filmado en las calles de Nueva York

Kleber Mendonça Filho estrena un cortometraje sobre Jafar Panahi filmado en las calles de Nueva York

Zelensky consolida su gabinete de guerra con un ex agente de inteligencia al frente del Ministerio de Defensa

“Un hallazgo único”: parecía una piedra, pero era un diente de megalodón de más de 3,6 millones de años

Trump anunció que se reunirá con Kim Jong-un y reveló que Corea del Norte tiene 57 armas nucleares

El secreto que escondía el Tíber: la sequía dejó al descubierto un antiguo puente romano