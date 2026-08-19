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Pandillero muerto tras enfrentamiento armado con agentes de las Fuerzas Especiales en El Salvador

Un integrante de la MS13 murió luego de atacar a una patrulla de las Fuerzas Especiales en una zona rural de Sonsonate, durante un operativo de seguridad realizado como parte del Plan Control Territorial en el territorio salvadoreño

Un enfrentamiento armado en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate, dejó muerto a un presunto integrante de la MS13 durante un patrullaje de la PNC. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
Un enfrentamiento armado en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate, dejó muerto a un presunto integrante de la MS13 durante un patrullaje de la PNC. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
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En la zona rural de Santa Isabel Ishuatán, en Sonsonate, un enfrentamiento armado alteró la noche del martes 18 de agosto cuando un equipo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) fue atacado por varios sujetos armados mientras realizaba un patrullaje de rutina como parte de las acciones del Plan Control Territorial. El operativo, ejecutado al filo de la medianoche, terminó con la muerte de uno de los presuntos atacantes, miembro de una estructura criminal.

La PNC informó que el fallecido fue identificado como José Manuel Navarro Pérez, alias “Chucha”, quien estaba perfilado por las autoridades como miembro de la MS13 y tenía orden de captura judicial vigente por extorsión agravada y robo agravado. El enfrentamiento ocurrió cuando los agentes, durante su recorrido preventivo, fueron atacados con armas de fuego. Los policías respondieron a la agresión, tras el intercambio de disparos, Navarro Pérez resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde más tarde murió debido a las lesiones.

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Ningún integrante de las Fuerzas Especiales resultó lesionado en el incidente. De acuerdo con la información oficial, el operativo formaba parte de la estrategia de seguridad implementada por las autoridades en zonas rurales consideradas de alto riesgo, en el marco del Plan Control Territorial.

Cinta policial amarilla con letras negras que dicen "ESCENA DE CRIMEN" frente a un fondo desenfocado de árboles y vegetación verde.
La PNC atribuye la reducción de homicidios a los operativos, los patrullajes y el despliegue de Fuerzas Especiales en Sonsonate y otras zonas vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hecho se registró en un contexto de reducción sostenida en la violencia letal a nivel nacional. Según datos publicados por la Policía Nacional Civil, el martes 18 de agosto cerró sin homicidios cometidos por parte de las estructuras criminales en todo el país, conforme al balance diario divulgado por la institución. Durante agosto de 2026, las autoridades han contabilizado cinco muertes violentas a nivel nacional, una cifra inferior a los promedios de años anteriores.

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Datos oficiales del “Total de homicidios por día” muestra una tendencia a la baja en comparación con 2018, cuando los homicidios diarios fluctuaban entre cinco y 15, con picos que superaban el promedio. En los años 2025 y 2026, la mayoría de los días presentan entre cero y dos homicidios diarios, según los registros históricos.

La PNC atribuye la disminución de la violencia a la intensificación de operativos y al despliegue de unidades especializadas, como las Fuerzas Especiales, en municipios identificados como vulnerables. En el caso de Santa Isabel Ishuatán, la rápida reacción policial permitió repeler el ataque sin bajas entre los agentes, subrayando el enfoque preventivo y de respuesta inmediata del Plan Control Territorial.

José Manuel Navarro Pérez resultó herido en el intercambio de disparos, fue trasladado a un hospital y murió por las lesiones. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
José Manuel Navarro Pérez resultó herido en el intercambio de disparos, fue trasladado a un hospital y murió por las lesiones. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

El fallecido, José Manuel Navarro Pérez, figura en las investigaciones de la PNC como parte activa de la estructura MS13 y contaba con antecedentes por delitos graves. Las autoridades mantienen las investigaciones para ubicar a otros posibles responsables del ataque armado.

En las últimas semanas, la Policía Nacional Civil ha intensificado los patrullajes y operativos en distintos puntos de Sonsonate, con el objetivo de prevenir hechos violentos y capturar a individuos con órdenes judiciales pendientes. La baja registrada en los homicidios durante agosto ha sido destacada por las autoridades como resultado de estas estrategias de seguridad.

El despliegue de Fuerzas Especiales y la coordinación interinstitucional continúan en zonas estratégicas de Sonsonate y otras regiones, para mantener los niveles bajos de homicidios y responder a posibles acciones de grupos criminales.

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