Por qué se pelearon Marcelo Polino y Lali Espósito: cronología, versiones cruzadas y una confianza que se rompió

En 2024, Marcelo Polino le contó a Ángel de Brito cómo comenzó el distanciamiento con Lali Espósito (LAM - América)

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La grabación del capítulo final de la biopic de Moria Casán no solo reunió a figuras de primera línea, sino que también reavivó antiguas tensiones en el mundo del espectáculo. La actitud distante de Lali Espósito durante la jornada de rodaje, donde se habría mantenido alejada del grupo íntimo de amigos de la diva, sumada a su ausencia en la alfombra roja previa al estreno, disparó en un nuevo capítulo de un conflicto que permanecía sepultado en la farándula: su conflictivo vínculo con Marcelo Polino.

El propio periodista no dudó en confirmar, una vez más, que entre ambos existe una “pica” marcada por reproches laborales, viejos desplantes y fuertes cruces públicos. Así, la enemistad mediática sumó un nuevo capítulo y el origen del conflicto, que se remonta a 2021, regresó al centro de la escena.

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El distanciamiento entre Lali y Polino no es novedad, pero se fue profundizando con el tiempo. Las declaraciones del conductor ocasional de La Mañana con Moria (El Trece) se volvieron cada vez más directas y públicas. Uno de los momentos clave ocurrió en marzo de 2024, cuando Polino fue invitado a LAM (América) y mantuvo un mano a mano con Ángel de Brito. El conductor lo invitó a opinar sobre la pelea tuitera entre el presidente y la artista pop. “Tema Milei-Lali, ¿qué opinás?”, preguntó de Brito. Polino fue tajante: “Mirá, yo estoy distanciado de Lali con un tema previo a esto. No quiero opinar precisamente de la pelea con el presidente porque va a estar teñida de los rencores que vos conocés y que yo tengo hacia la gente. Yo soy muy rencoroso y Lali se portó muy mal conmigo”, sentenció Polino.

El desconcierto se hizo evidente en el panel y el periodista explicó el trasfondo de su enojo. “Hace diez años ella me viene a buscar para que yo sea el padrino del fandom, entonces la acompaño en los comienzos y empiezo una relación maravillosa”, relató. “Una chica súper talentosa, súper laburadora. Viste que tiene un fandom de nueve millones de personas, entonces a las cuatro de la mañana me llamaba diciéndome que había que votarla porque estaba nominada para tal premio. Acompañaba porque me divertía y porque era buena onda”.

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La cantante, a través de un mensaje con Ángel de Brito, salió al cruce del periodista (Video: LAM/ América TV)

El vínculo se fue desgastando cuando, según el periodista, Lali no correspondió a un pedido suyo. “Cuando yo voy a Telefe a hacer el embajador de La Voz, tenía un programa pegado al de La Voz. Un día salgo de ahí y le dije ‘Lali, te necesito, ¿me hacés la gamba?’. Y me dijo ‘Bueno, dejame ver’, pero no vino nunca”, recordó Polino, y contrastó esa actitud con la de Marley, quien sí respondió a su llamado pese a estar fuera de Buenos Aires. “Lali me dijo que no podía porque estaba haciendo música y que me iba a hacer una videollamada. No pasa nada, podés no tener ganas, estás superada por el éxito y no pudiste venir”, concluyó en tono resignado.

La tensión se agravó con un episodio vinculado a Nacha Guevara. Polino contó: “Se portó muy mal con ella y Nacha nunca lo contó. Hasta me dio bronca que haya salido a pedir disculpas porque ella lo dio vuelta todo”. El periodista detalló que, cuando Guevara escribió el tema “Te vas al carajo”, pensaba hacerlo con Lali. “Yo la llamé, le dejé un mensaje diciéndole que Nacha quería hablar con ella y nunca me contestó”, explicó. Polino intentó comprender la falta de respuesta, pensando en la cantidad de mensajes que la cantante recibe, pero no obtuvo explicación. Ante el silencio, incluso contactó a la madre de Lali, pero el desencuentro persistió. La situación se agravó cuando Guevara asistió al programa de Fer Dente y una frase suya despertó la reacción del fandom de Lali.

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El desenlace llegó cuando Lali finalmente llamó a Polino, tras escuchar algunos de sus planteos. “Le dije ‘revisá el chat, ahí está toda la explicación’ y así fue. Le dije ‘bueno, que tengas éxito con tu carrera. Punto final”, relató el periodista, confirmando el cierre del vínculo.

La tensión entre ambos volvió a tomar fuerza recientemente tras los dichos de Polino en el ciclo de Moria Casán, lo que motivó que Lali Espósito respondiera de manera categórica a las versiones sobre su conducta en la biopic de La One. La artista pop, en diálogo con Ángel de Brito, rechazó la versión del periodista y aseguró que hay pruebas concretas que la desmienten. “No sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo es falso sino que hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo, en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice”, señaló, en declaraciones reproducidas por LAM (América).

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Lali fue más allá y atribuyó la difusión de la versión a motivaciones personales del periodista. “Lo de Polino es una gran maldad porque bueno, sabemos por qué”, sostuvo. “Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche”. En este sentido, vinculó el enfrentamiento a diferencias políticas, sugiriendo la cercanía de Polino con Fátima Flórez y su apoyo a Javier Milei. “Ladri Depósito lo confundió, qué va a ser... No me llama la atención, pero lo de él es por el Javo, me parece”, lanzó.

En el tramo final de su descargo, Lali minimizó el impacto del conflicto en su vida personal, pero volvió a cuestionar la veracidad de los dichos del periodista. “Me chupa un huevo, solo que veo una muy mala intención en inventar de todo esto que, justamente, se aleja mucho de mi forma de ser”, remató.

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Polino no tardó en responder a través de sus historias de Instagram, donde recapituló la historia entre ambos: “Mi distanciamiento con ella es de 2021, cuando se portó para el orto conmigo. Se lo dije en su momento, frontal como siempre”. Sin perder el tono desafiante, Polino descartó la argumentación de la ex Casi Ángeles como motivo de la pelea: “No flashes ‘trasfondos políticos’: Milei ni era diputado cuando pasó, no me quieras meter en La Grieta. Y si alguna vez necesitás aclarar algo, llamame a mí, como en aquellas madrugadas cuando yo estaba en París”. Y cerró con ironía: “Calma. Menos Netflix mental y más realidad. Ego, bella canción”.

Polino respondió el contraataque de la artista (Instagram)

Así, entre reproches cruzados, viejos desencuentros y nuevas acusaciones, la relación entre Lali Espósito y Marcelo Polino volvió a ocupar la agenda mediática, dejando en claro que, al menos por ahora, la reconciliación parece lejana y el conflicto sigue sumando capítulos públicos.

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