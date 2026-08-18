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“Fracasa más”: el consejo de Matthew McConaughey para su hijo Levi sobre la actuación

El actor compartió la recomendación tras el debut de ambos en The Lost Bus: asumir riesgos y tolerar el rechazo son la única forma de saber si el deseo de actuar es genuino

Matthew McConaughey comparte con su hijo Levi el valor de arriesgar y tolerar la incomodidad como camino para descubrir una verdadera vocación actoral (REUTERS/Mark Blinch)
Matthew McConaughey comparte con su hijo Levi el valor de arriesgar y tolerar la incomodidad como camino para descubrir una verdadera vocación actoral (REUTERS/Mark Blinch)
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Matthew McConaughey compartió con su hijo Levi una recomendación fundamental para quienes buscan una vocación auténtica en la actuación: exponerse, asumir riesgos y aceptar la incomodidad, porque solo así es posible descubrir si el deseo de seguir ese camino es real.

Su consejo fue directo: “Fracasa más”, una invitación a probar, equivocarse y aprender a lidiar con el rechazo, parte esencial de la vida actoral.

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Tolerar el rechazo: la clave para avanzar

El actor sostiene que actuar implica enfrentarse al rechazo como parte del oficio. “Tienes que ser capaz de lidiar con el rechazo, eso es parte de esto”, afirmó.

El actor destaca la importancia de aprender a convivir con el rechazo y convertir cada experiencia negativa en parte del crecimiento profesional (People)
El actor destaca la importancia de aprender a convivir con el rechazo y convertir cada experiencia negativa en parte del crecimiento profesional (People)

McConaughey le aconsejó a Levi que se atreva a ir más lejos en las audiciones, incluso si eso significa fallar, porque considera que solo quienes realmente disfrutan el proceso son capaces de soportar los frecuentes “no” de la industria.

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“Ojalá te guste hacerlo y te guste tanto el proceso que suficientes ‘no’ no importen. Si no, no es para ti, porque a mí me enseñaron que en Hollywood no hay carteles de ‘se busca personal’”, explicó McConaughey, resaltando la importancia de la resiliencia y la pasión en la construcción de una carrera artística.

El valor de exponerse y arriesgarse

McConaughey alienta a su hijo a equivocarse y a perder el miedo a fallar durante las audiciones, como única vía para descubrir su pasión por la actuación (People)
McConaughey alienta a su hijo a equivocarse y a perder el miedo a fallar durante las audiciones, como única vía para descubrir su pasión por la actuación (People)

Para McConaughey, atravesar la incomodidad es más valioso que evitarla. El actor prefiere que Levi cometa errores en las audiciones a que salga de ellas con la sensación de no haber intentado lo suficiente.

“Prefiero que te equivoques antes de salir con la duda de si te animaste”, le transmite, convencido de que ese es el único camino para poner a prueba el verdadero interés por la actuación.

Levi, de 18 años, debutó junto a su padre en “The Lost Bus” el año pasado. Aunque su entorno siempre estuvo vinculado al cine, Matthew aclara que el deseo de actuar debe ser propio. “Obviamente, ha crecido en los sets y alrededor de ellos”, cuenta. Pero también subraya: “Ha trabajado con equipos y ha hecho cortometrajes en casa, y cosas así”.

Libertad para elegir: sin presiones familiares

Levi McConaughey
La familia McConaughey apuesta por la independencia de sus hijos, brindando oportunidades sin imponer caminos profesionales (Photo by Maggie Boyd/Sipa USA) (Grosby)

El actor deja claro que ni él ni su esposa, Camila Alves McConaughey, presionan a sus hijos para que sigan su camino profesional.

“No sé si es algo que va a querer perseguir como carrera”, expresó sobre Levi. Su enfoque es brindar herramientas y oportunidades, manteniendo la decisión en manos de sus hijos.

“Camila y yo haremos lo posible por abrir puertas y, después de eso, depende de nuestros hijos lo que hagan con ello”, afirma McConaughey. Esta perspectiva busca fomentar la independencia y la autonomía en las decisiones profesionales de la familia, evitando cualquier tipo de presión.

Un mensaje de autonomía y autodescubrimiento

Matthew McConaughey pasó 22 días en Perú sin electricidad ni fama.
El legado que el actor transmite a Levi es la búsqueda de autenticidad y el aprendizaje personal a través del proceso y los errores

Antes del verano, Matthew McConaughey celebró los 18 años de Levi con una foto en Austin, Texas, y un mensaje en redes sociales: “18. Eso es un número, amigo. Disfruta y maneja tus nuevas libertades. @levimcconaughey”.

Esas palabras refuerzan la idea de que cada hijo debe explorar y manejar su propio destino, tomando decisiones informadas y personales.

La regla que McConaughey propone es simple: exponerse al proceso, intentarlo y aprender a no dar a cada tropiezo un peso mayor del que tiene. Así, Levi podrá descubrir si la vocación actoral es realmente suya, al margen de expectativas externas. La autenticidad surge solo cuando el deseo de seguir adelante supera el miedo al fracaso, y ese aprendizaje, según el actor, es el legado más valioso que puede transmitirle a su hijo.

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