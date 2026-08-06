Un entrenador de celebridades explicó cómo se logran las transformaciones físicas de Hollywood

Don Saladino, entrenador de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, explicó cuáles son los límites de una transformación corporal natural en Hollywood (REUTERS)

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Las transformaciones físicas extremas de los actores de Hollywood vuelven a estar bajo la lupa. El fenómeno “natty or not”, expresión del mundo del fitness que alude a si un físico es natural o fue logrado con ayuda de sustancias, se mantiene como uno de los debates más intensos en la industria del cine y el fitness internacional.

Según Men’s Health, la pregunta sobre la autenticidad de estos físicos gana terreno cada vez que una estrella aparece en la pantalla con un cuerpo radicalmente distinto al de sus trabajos anteriores.

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El entrenador Don Saladino, conocido por su trabajo con figuras como Ryan Reynolds y Hugh Jackman, explicó en diálogo con Men’s Health que “la controversia surge porque de repente son una persona completamente diferente”.

La preparación que consume Jordan incluye proteína en polvo, cereza ácida, arándanos y un toque de canela (AP)

Las redes sociales amplifican la discusión y muchas veces bajan el estándar de lo que se considera alcanzable sin ayuda externa. “El público tiende a olvidar que son actores, no atletas de alto rendimiento”, puntualizó Saladino.

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Expectativas de superhéroes y realidades del set

El estándar sobre los cuerpos de los actores de acción se elevó en los últimos años. La cultura del fitness digital y el éxito de películas de superhéroes elevan la exigencia y, al mismo tiempo, alimentan la sospecha sobre el origen de estos físicos.

De acuerdo con Men’s Health, existe una diferencia clara entre el físico de un culturista profesional y el de un actor que se prepara para un papel. “No son Ryan Terry ni Chris Bumstead, están lejos de competir en un escenario”, afirmó Saladino.

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Los cuerpos esculpidos para la cámara suelen beneficiarse de la genética, una estructura ósea favorable y, en ocasiones, de trucos de producción. “Muchos ni siquiera entrenan como atletas, y algunos solo buscan lucir bien unos segundos en una escena”, detalló el entrenador.

Claves para identificar una transformación no natural

Uno de los principales indicadores de una transformación asistida es la velocidad del cambio corporal. Saladino explicó que cuando alguien modifica drásticamente su físico en pocos meses, saltan las alarmas. “Si llevo veinte años pesando lo mismo y en seis meses aparezco con veinte kilos más y la misma definición, hay algo raro”, sostuvo.

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Dwayne Johnson combina sesiones de cardio por la mañana con entrenamiento de fuerza dividido por grupos musculares a lo largo de la semana (Captura de video: YouTube - @therock)

Otros signos pueden ser el desarrollo desproporcionado de ciertas zonas musculares, como los hombros o la espalda, debido a la presencia de más receptores androgénicos en esas áreas.

Sin embargo, la genética y el punto de partida influyen. “La estructura, la genética y los antecedentes de entrenamiento hacen que cada caso sea distinto”, subrayó Saladino, quien también recalcó que el público suele subestimar el potencial humano.

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Límites y procesos de una transformación natural

La obtención de resultados notables sin ayudas externas requiere tiempo, disciplina y constancia. Según el análisis de Men’s Health, sumar entre cinco y diez kilos de músculo en un año es un logro extraordinario incluso para quienes entrenan de manera rigurosa y controlan la dieta.

El fenómeno conocido como “newbie gains” puede facilitar una evolución más rápida en principiantes, pero los progresos se ralentizan a medida que aumenta la experiencia.

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La rutina de Chris Hemsworth se apoya en ejercicios compuestos como peso muerto, sentadillas y remo para desarrollar fuerza en todo el cuerpo (Instagram/@chrishewsworth)

Saladino destacó la diferencia entre la preparación para el cine y para la competencia profesional. “Para una escena, basta con estar listo unos minutos, pero para un escenario la exigencia es otra”, apuntó en la entrevista. El entrenamiento de los actores muchas veces se ajusta a la duración y las necesidades del rodaje, y no necesariamente busca objetivos atléticos a largo plazo.

Efectos de la percepción pública y las redes sociales

El escepticismo en redes sociales sobre las transformaciones físicas de los actores genera un clima de sospecha y desconfianza. Men’s Health recogió declaraciones en las que se advierte que generalizar sobre el uso de sustancias es un error.

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“Decir que todos en Hollywood utilizan ayudas químicas es parte del problema porque desincentiva a la gente a esforzarse”, sostuvo Saladino, al remarcar que existen numerosos casos de figuras que logran cambios notables de manera natural.

Henry Cavill organizaba su entrenamiento semanal en sesiones de fuerza, hipertrofia, cardio y trabajo funcional para el papel de Superman (Captura de video: YouTube - @menshealthmag)

La presión social y la viralización de comentarios en plataformas digitales aumentan el impacto psicológico del debate. “Cuando alguien dice que tal físico no es natural, en realidad está admitiendo que dejó de intentarlo”, señaló el entrenador.

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El papel de la producción: trucos y recursos fuera del gimnasio

A diferencia del mundo del culturismo, donde la meta es impresionar a jueces en el escenario, en el cine la prioridad es lucir bien ante la cámara. Los recursos técnicos como el maquillaje, el bronceado, la iluminación y los ángulos de cámara contribuyen a potenciar la imagen de los actores.

En varias producciones, los responsables de vestuario y maquillaje intervienen directamente para remarcar abdominales o acentuar la definición muscular, según relató el entrenador a Men’s Health.

El resultado final que se ve en pantalla responde tanto a la preparación física como a una serie de trucos visuales. “La diferencia entre estar listo para el escenario y estar listo para la cámara es significativa”, concluyó.