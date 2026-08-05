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Quién es Jean Grey en los cómics, el personaje que interpretará Sadie Sink en el UCM a partir de "Spider-Man: Brand New Day"

Fundadora de los X-Men, telépata de nivel omega y protagonista de algunas de las sagas más recordadas de Marvel, Jean Grey asoma como una figura decisiva para el futuro del universo cinematográfico

Sadie Sink interpreta a Jean Grey en 'Spider-Man: Brand New Day'
Sadie Sink interpretará a Jean Grey en el UCM desde "Spider-Man: Brand New Day" y abrirá una nueva etapa para los mutantes en Marvel Studios
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La incorporación de Sadie Sink al universo de Marvel Studios abrió una nueva etapa para los seguidores de los mutantes en pantalla. La actriz, conocida por su trabajo en Stranger Things, será la encargada de interpretar a Jean Grey en el UCM a partir de su desembarco en Spider-Man: Brand New Day.

El movimiento llama la atención por el peso del personaje dentro del canon de Marvel. Jean Grey no es una heroína secundaria ni una figura de paso: forma parte del núcleo fundacional de los X-Men y concentra algunas de las historias más decisivas, trágicas y expansivas de la editorial.

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La llegada de Sink también instala una pregunta central para buena parte del público que no sigue los cómics de cerca: quién es Jean Grey y por qué su aparición puede revolucionar el UCM. La respuesta pasa por su origen, por el alcance de sus poderes y por su vínculo con una de las fuerzas cósmicas más destructivas del universo Marvel.

Una mutante fundacional dentro de los X-Men

Dentro de la mitología de Marvel, Jean Grey aparece como una de las integrantes originales de los X-Men, el grupo creado por el profesor Charles Xavier para entrenar a jóvenes mutantes y enfrentar amenazas que ponen en riesgo a humanos y a mutantes por igual. En sus primeras etapas, el personaje fue conocido como Marvel Girl, antes de asumir identidades asociadas a etapas más complejas de su historia.

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X-Men ‘97 - Episodio 10
Jean Grey es una integrante fundacional de los X-Men y ocupa un lugar central en el canon de Marvel desde sus primeras historias como Marvel Girl (Photo courtesy of Marvel Animation)

La biografía oficial de Marvel ubica el origen de Jean en su infancia. Su telepatía se manifestó de forma prematura cuando tenía 10 años, tras presenciar la muerte de su amiga Annie Richardson en un accidente. Ese episodio le provocó un trauma severo, ya que conectó mentalmente con la niña en sus últimos instantes y experimentó su muerte de manera directa.

A partir de ese hecho, Charles Xavier intervino para ayudarla a contener sus habilidades. El profesor levantó bloqueos mentales para darle tiempo a desarrollar su poder sin quedar expuesta de forma permanente a los pensamientos ajenos. Desde entonces, Jean pasó a integrar la escuela de Xavier y se convirtió en una de sus alumnas más prometedoras.

Qué poderes tiene Jean Grey

La relevancia de Jean Grey dentro del universo mutante se explica, en gran parte, por la escala de sus capacidades. Se trata de una telépata y telquinética de nivel extraordinario, con facultades para leer pensamientos, proyectar su mente, crear vínculos psíquicos, alterar funciones mentales y lanzar descargas de fuerza psiónica.

Jean Grey
Jean Grey posee telepatía y telequinesis de nivel omega, con capacidad para leer mentes, crear vínculos psíquicos, volar y manipular materia

A eso se suma su dominio telequinético. Jean Grey puede volar, mover objetos, manipular cuerpos, crear campos de fuerza y ejercer presión sobre la materia. En distintas etapas de los cómics, ese poder crece hasta volverla una mutante de nivel omega, una categoría reservada para figuras con un potencial excepcional dentro del universo de Marvel.

El vínculo con Fénix, la parte más conocida de su historia

Jean Grey
La Fuerza Fénix salvó a Jean Grey durante una misión espacial tras una exposición a radiación letal y amplió sus poderes a una escala mayor

Si el nombre de Jean Grey suele aparecer asociado a grandes crisis de Marvel, eso se debe a su relación con la Fuerza Fénix, una entidad cósmica conectada con la vida, la energía y la destrucción. Esa unión dio lugar a uno de los relatos más famosos de los cómics de superhéroes.

Durante una misión espacial, Jean quedó expuesta a radiación letal y la Fuerza Fénix intervino para salvarla. Desde ese momento, el personaje pasó a una dimensión mucho mayor de poder. En esa etapa, la telequinesis de Jean alcanza escala molecular y universal, con capacidad para manipular materia, absorber energía y sobrevivir en entornos extremos.

Ese crecimiento terminó por derivar en la saga de Fénix Oscura, uno de los arcos narrativos más célebres de la franquicia. Bajo esa influencia, Jean destruyó un sistema estelar y causó una tragedia de escala masiva. El conflicto convirtió a la heroína en una figura atravesada por la lucha entre control, identidad y poder absoluto.

Sus relaciones clave dentro del universo Marvel

Otro eje central del personaje pasa por sus vínculos. Jean Grey mantiene una relación histórica con Scott Summers, también conocido como Cíclope, uno de los romances más extensos y complejos de Marvel. La pareja atraviesa separaciones, regresos, muertes aparentes, casamientos y conflictos marcados por el peso de sus responsabilidades como X-Men.

X-MEN '97 - Ep 7
Jean Grey mantiene con Scott Summers, Cíclope, una de las relaciones más extensas y complejas de Marvel dentro de la historia de los X-Men (Photo courtesy of Marvel Animation)

Al mismo tiempo, Jean sostiene lazos decisivos con otras figuras del equipo. Su amistad con Tormenta ocupa un lugar importante dentro de la narrativa mutante, mientras que su relación con Wolverine añade otra capa de tensión afectiva en varios períodos de los cómics.

También conserva una conexión central con Charles Xavier, su primer mentor, y con Emma Frost, con quien mantiene una relación oscilante entre enfrentamiento, rivalidad y cooperación. Ese entramado muestra que Jean no funciona solo como un centro de poder, sino también como uno de los grandes ejes emocionales de la franquicia.

Por qué su llegada puede revolucionar el UCM

La introducción de Jean Grey de la mano de Sadie Sink a partir de Spider-Man: Brand New Day tiene implicaciones que van más allá de un nuevo fichaje de reparto. La presencia del personaje abre la puerta a la incorporación formal de los X-Men en el UCM y, al mismo tiempo, a historias de escala cósmica y emocional mucho más amplia.

La introducción de Jean Grey de la mano de Sadie Sink abre la puerta a la incorporación formal de los X-Men en el UCM (REUTERS/Mario Anzuoni)
La introducción de Jean Grey de la mano de Sadie Sink abre la puerta a la incorporación formal de los X-Men en el UCM (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para Sadie Sink, el papel supone asumir a un personaje con enorme carga histórica dentro de la cultura pop. Para Marvel Studios, implica trabajar con una figura que combina popularidad, tragedia, dimensión cósmica y centralidad dentro del universo mutante. De esta forma, Jean Grey podría convertirse en una de las piezas más determinantes de la próxima fase del UCM.

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